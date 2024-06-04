На Камчатку доставлен очередной плавучий причал ПМ-61М1, способный обеспечить одновременную стоянку двух кораблей

6
На Камчатку доставлен очередной плавучий причал ПМ-61М1, способный обеспечить одновременную стоянку двух кораблей

Новый плавучий причал прибыл на Камчатку в один из пунктов базирования кораблей Тихоокеанского флота. Как сообщили в пресс-службе ТОФ, после установки он будет обеспечивать стоянку двух боевых кораблей флота.

На Камчатке продолжаются работы по оборудованию мест стоянки надводных кораблей и подводных лодок плавучими причалами, которые доставляются буксирами из Владивостока. Производство причалов ПМ-61М1 ведет «Восточная верфь», уже построившая несколько штук для базирования АПЛ в Вилючинске. В ближайшее время начнутся работы по установке нового причала в одном из пунктов базирования ТОФ.



Новейший морской буксир отряда судов обеспечения войск и сил на северо-востоке России «Андрей Степанов» доставил в один из пунктов базирования на Камчатке одновременно две секции нового плавучего полутяжелого металлического причала ПМ-61м1.

- приводит ТАСС сообщение флота.

Ранее «Восточная верфь» получила контракт на производство плавучих причалов в интересах Тихоокеанского флота. Один причал обеспечивает одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн с подачей с берега воды и электроэнергии и телефонной связи. Также он обеспечивает проведение погрузочно-разгрузочных работ по всей длине причала с применением пневмоколесных и гусеничных кранов. Одна секция причала ПМ-61М1 имеет длину 36 м, ширину 8,2 м. Толщина бортов причала — 6 мм, палубы — 8 мм, а осадка составляет от 0,4 до 0,6 м.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 09:30
    Так то да, в былые времена на это бы не обратили внимание, но не до жиру.
    Эх, вот док бы плавучий, да побольше.
  2. Галеон Звание
    Галеон
    +7
    Сегодня, 09:45
    что Петропавловске есть судоремонтный завод. Неужели б там не сварили эту лохань? Без проблем. В чем же польза тащить этот параллелипипед за тысячу километров?
    Несколько лет назад я говорил, что скоро нас будут кормить новостями про рейдовые буксиры и плашкоуты. Вот оно.
    Будущее наступило! laughing fool
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +1
      Сегодня, 10:03
      В чем же польза тащить этот параллелипипед за тысячу километров?


      причем здесь "польза"?
      это - государственные закупки!(275ФЗ) - это прозрачность, конкурентоспособность и т.д. и т.п. - это БЮРОКРАТИЯ!
      на "пользу" - ей наплевать!
    2. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      +2
      Сегодня, 10:40
      Если бы могли - то построили бы этот несчастный плавпирс... видимо, компетенции утеряны даже на ПСРЗ, а ведь там раньше доковались довольно крупные корабли и суда, сделать плавпричал было совсем не проблема, был бы заказчик... Там былы такие специалисты, что просто диву давались все вокруг. Например, токарь мог обточить коллектор гребного электродвигателя корабля водоизмещением 1500 тонн без выгрузки этого двигателя из машинного отделения. Проектная работа - 2 месяца, стоимость космическая... выполнена была за три дня и пару канистр пшеничного спирта высшей очистки "Экстра"...
  3. Попандос Звание
    Попандос
    0
    Сегодня, 10:27
    Новость для мировых передовиц!
  4. DvaParovoza Звание
    DvaParovoza
    +1
    Сегодня, 10:46
    Доставка двух секций размерами 36 Х 8,2 м.- это несомненно великая новость достойная великой державы...