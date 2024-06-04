Появились кадры сброса армией Израиля фосфорных бомб на ливанский город Кфар-Кила

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Появились кадры сброса армией Израиля фосфорных бомб на ливанский город Кфар-Кила

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает боевые действия против Ливана. Этой ночью населенные пункты на юге этой страны подверглись бомбардировкам со стороны израильской армии.

Как стало известно, израильские силы применили при ударах по ливанской территории фосфорные бомбы. В частности, фосфорные бомбы были сброшены на город Кфар-Кила, расположенный на юге Ливана. В интернете уже появились кадры сброса бомб на населенный пункт.



Отметим, что израильские войска регулярно наносят удары по ливанской территории еще с осени 2023 года. Это подается как ответ на действия ливанского шиитского движения «Хизбалла», связанного с Ираном, которое также атакует населенные пункты на севере Израиля в знак протеста против агрессивных действий последнего в секторе Газа.




Тем не менее, Ливан является суверенным государством. Бомбардировка его территории представляет собой типичный акт агрессии против независимого государства. Однако страны Запада предпочитают не препятствовать действиям израильской стороны, хотя они и расходятся со всеми нормами международного права.


Кроме того, использование фосфорных бомб представляет собой большую угрозу для гражданского населения ливанских городов и селений. Но это обстоятельство западными странами также не учитывается – Израилю как союзнику США позволено очень многое, в том числе и нанесение ударов по территориям суверенных государств.

Ранее один из израильских министров заявил, что Ливан пора вбомбить в каменный век.
18 комментариев
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  1. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 09:39
    Запад санкции против Израиля почему-то не вводят или они наших "газет не читают"
    1. APASUS Звание
      APASUS
      +2
      Сегодня, 09:57
      Цитата: 75Сергей
      Запад санкции против Израиля почему-то не вводят

      Так по тому ,что Ливан сам попросил их бомбить
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 10:09
        Диван бомбят и сжигают демократическим фосфором, а это не является актом агрессии против суверенного государства. Это другое. am
        Это демократический геноцид. am
    2. dauria Звание
      dauria
      -5
      Сегодня, 10:05
      они наших "газет не читают"

      Мы прям зачитались их газетами . wink Та же пропаганда с обеих сторон. Типичное " зареченские нашу таганскую водку выпили и наших баб щупают " . Взялись быть "беспристрастным судьёй" , так изучите доводы и тех, и других.
      1. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        +1
        Сегодня, 11:33
        Специально для вас: Конвенция о «негуманном» оружии". Протокол о запрещении или ограничении применения зажигательного оружия (Протокол III)
        10-10-1980 Договор
        ПРОТОКОЛ О ЗАПРЕЩЕНИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
        (ПРОТОКОЛ III)
        Статья 2. Защита гражданского населения и гражданских объектов
        1. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать гражданское население как таковое, отдельных гражданских лиц или гражданские объекты нападению с применением зажигательного оружия.

        2. Запрещается при любых обстоятельствах подвергать любой военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению с применением доставляемого по воздуху зажигательного оружия.

        3. Запрещается также подвергать любой военный объект, расположенный в районе сосредоточения гражданского населения, нападению с применением зажигательного оружия.

        Протокол III был открыт для подписания 10 апреля 1981 г. и вступил в силу 2 декабря 1983 г. Его участниками являются 115 государств.
        1. dauria Звание
          dauria
          -1
          Сегодня, 11:50
          Как грозно , блин. Все подушками воюют. Да где вы там зажигалку увидели ? Тем более "фосфорную" ? Гнать самолёт и рисковать ради чего ? Зажигалки применяют массово вперемежку с фугасками с замедлением от минут до получаса . По плотной застройке , способной дать эффект огненного смерча . Да и фосфора в зажигалках с гулькин нос намешано в напалм только для самовозгорания на открытом воздухе . Это сообщение из серии " хим оружие" от белых касок и "сибирская язва в пробирке"
          Вот к американцам обратитесь - они спецы , как спалить 300 тысяч в Токио .
          1. Alex 22 22 Звание
            Alex 22 22
            0
            Сегодня, 12:31
            Появились кадры сброса армией Израиля фосфорных бомб на ливанский город Кфар-Кила
            В что не доверяете ВО? Вот же ВО пишет, что
            Как стало известно, израильские силы применили при ударах по ливанской территории фосфорные бомбы. В частности, фосфорные бомбы были сброшены на город Кфар-Кила, расположенный на юге Ливана. В интернете уже появились кадры сброса бомб на населенный пункт.
            Как же не верить ?
  2. Пленник Звание
    Пленник
    +4
    Сегодня, 10:03
    Израильские фашисты с цепи сорвались! Пора вернуть туда и прививки от бешенства проколоть!
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      0
      Сегодня, 12:45
      Цитата: Пленник
      Израильские фашисты
      А вы слышали новое определение? Оно постепенно входит в моду - Палестинский холокост.
  3. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -2
    Сегодня, 10:20
    Это обычные осветительные ракеты с фосфором. Их запускают на большой высоте с парашютами. К моменту приземления фосфор уже полностью выгорает.
    Такие ракеты не запрещены никакими конвенциями.
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +1
      Сегодня, 10:56
      Цитата: voyaka uh
      Это обычные осветительные ракеты с фосфором. Их запускают на большой высоте с парашютами. К моменту приземления фосфор уже полностью выгорает.

      Алексей, гляньте видео, от такого освещения не один квартал может выгореть.
      https://ok.ru/video/7421158820470
      1. dauria Звание
        dauria
        -1
        Сегодня, 11:22
        Я поглядел видео . Где там фосфор и где там бомба ? Тем более зажигалки так не бросают , да и фосфор чистый в бомбе не нужен . Его смешивают в небольших количествах с загущённым горючим , чтоб воспламенял на воздухе смесь . Захотели бы спалить - накидали бы зажигалок напалмовых пополам с термитными касетными , разбавив фугасками с замедлением на разное время , чтобы не повадно тушить было .
        1. Alex 22 22 Звание
          Alex 22 22
          0
          Сегодня, 12:43
          Цитата: dauria
          Его смешивают в небольших количествах с загущённым горючим
          С Напалмом -Б лучше всего, а еще стружку магниевую добавляют.Фосфорные боеприпасы — тип зажигательных боеприпасов, снаряжённых белым фосфором или зажигательными веществами на основе белого фосфора в смеси с другими веществами. Белый фосфор и зажигательные вещества на основе белого фосфора относятся к группе самовоспламеняющихся зажигательных веществ, горящих с использованием кислорода из воздуха
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:55
    Вот, учитесь как надо: применяй всё что эффективно, делай всё что нужно и наплюй на всех, в наглую! Только тогда и будет успех, это его формула. Это если не смотреть на другие стороны вопроса
    1. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      -1
      Сегодня, 12:39
      Как это вы прям так то, с плеча, рубанули. А как же заклинания: Украинский народ нам братья (причем все, даже те, которые на фронте и в наших стреляют) и с Украинским народом мы не воююем (видно на фронте это не Украинский народ)! А вы - фосфором по этим мечтам, по этим заклинаниям.
  5. A17ttt
    A17ttt
    +2
    Сегодня, 11:06
    Фосфорные снаряды — тип боеприпасов, применение которых запрещено Женевской конвенцией
  6. Пупырчатый Звание
    Пупырчатый
    +2
    Сегодня, 11:19
    1. Суверенное государство это хорошая, но глупая мантра. Слова эти ничего не значат. Суверенные государства как раз ведут войны. Проблема Ливана в том, что он суверенность уже давно как потерял. Это клановая территория. Монополия на насилие - база любого государства - у Ливана потеряна. Вооруженная группировка, часть парламента, ведет собственную, автономную от решений и задач государства политику. В частности - начала войну против Израиля при поддержке Ирана.
    2. Второе - фосфор юзают все постоянно воющие страны. В том числе США и Россия. Он эффективен.
  7. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    +5
    Сегодня, 11:21
    Евреи во всей красе! Чем они лучше немецких фашистов времен Второй мировой войны?!