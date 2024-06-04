Появились кадры сброса армией Израиля фосфорных бомб на ливанский город Кфар-Кила

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает боевые действия против Ливана. Этой ночью населенные пункты на юге этой страны подверглись бомбардировкам со стороны израильской армии.Как стало известно, израильские силы применили при ударах по ливанской территории фосфорные бомбы. В частности, фосфорные бомбы были сброшены на город Кфар-Кила, расположенный на юге Ливана. В интернете уже появились кадры сброса бомб на населенный пункт.Отметим, что израильские войска регулярно наносят удары по ливанской территории еще с осени 2023 года. Это подается как ответ на действия ливанского шиитского движения «Хизбалла», связанного с Ираном, которое также атакует населенные пункты на севере Израиля в знак протеста против агрессивных действий последнего в секторе Газа.Тем не менее, Ливан является суверенным государством. Бомбардировка его территории представляет собой типичный акт агрессии против независимого государства. Однако страны Запада предпочитают не препятствовать действиям израильской стороны, хотя они и расходятся со всеми нормами международного права.Кроме того, использование фосфорных бомб представляет собой большую угрозу для гражданского населения ливанских городов и селений. Но это обстоятельство западными странами также не учитывается – Израилю как союзнику США позволено очень многое, в том числе и нанесение ударов по территориям суверенных государств.Ранее один из израильских министров заявил, что Ливан пора вбомбить в каменный век.

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