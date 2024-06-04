Замглавкома ВМФ РФ Касатонов: Российский флот нуждается в корабельных системах борьбы с беспилотниками

65
Замглавкома ВМФ РФ Касатонов: Российский флот нуждается в корабельных системах борьбы с беспилотниками

Военно-морской флот России нуждается в средствах борьбы с беспилотной авиацией, новые комплексы обнаружения и подавления БПЛА корабельного базирования только разрабатываются. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ адмирал Владимир Касатонов.

Российские разработчики ведут активные работы по созданию корабельных систем, способных обнаруживать и подавлять беспилотники противника, в том числе малоразмерные и низколетящие над водой. На сегодняшний день некоторые системы уже вышли на этап испытаний. Кроме того, проводится модернизация уже имеющихся комплексов с учетом опыта боевых действий на Украине, а также разрабатываются средства подавления БПЛА с применением лазерного оружия.



В настоящее время проводятся испытания корабельных РЛС, способных обнаруживать малоразмерные БПЛА и другие низколетящие воздушные цели. Ведутся работы по модернизации корабельных многофункциональных комплексов РЭБ в части внедрения модулей постановки помех спутниковой радионавигации и радиолиниям передачи данных.

- приводит «Военная мысль» слова Касатонова.

Как отметил адмирал, сегодня многие уже принятые на вооружение комплексы проходят доработку с учетом опыта, полученного в ходе СВО. Например, многофункциональный разведывательный беспилотник «Орлан-10» после модернизации сможет подавлять линии управления БПЛА противника. Также создается специальный дрон радиоэлектронной борьбы корабельного базирования.
65 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. megadeth Звание
    megadeth
    +19
    Сегодня, 09:50
    Военно-морской флот России нуждается в средствах борьбы с беспилотной авиацией, новые комплексы обнаружения и подавления БПЛА корабельного базирования только разрабатываются. Об этом сообщил заместитель главкома ВМФ адмирал Владимир Касатонов.
    На третий год СВО, после потери ??? боевых кораблей, зама осенило...Смех, и грех!!! Уважаемый заместитель главкома ВМФ адмирал Владимир Касатонов, продолжайте вести наблюдение!
    1. Роман_ Звание
      Роман_
      +5
      Сегодня, 09:55
      Все верно, как до утки на 3 сутки, так и до начальства на 3 год.
    2. Vita VKO Звание
      Vita VKO
      +6
      Сегодня, 10:02
      Цитата: megadeth
      продолжайте вести наблюдение!

      А как же они раньше боролись крылатыми ракетами типа Томагавк и торпедами? Они ведь тоже беспилотные. Или понты на флоте дороже?
      1. igorbrsv Звание
        igorbrsv
        +6
        Сегодня, 10:11
        Томагавки и те не так опасны оказались как морские брандеры. С воздуха мы почти всё сбиваем, а морской брандер ни засечь, не обнаружить без визуального наблюдения request
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +2
          Сегодня, 10:27
          морской брандер ни засечь, не обнаружить без визуального наблюдения
          Это почему же его не засечь? Чем он отличается от торпеды?
          1. Юрась_Беларусь Звание
            Юрась_Беларусь
            +4
            Сегодня, 11:08
            За воздухом наблюдают с помощью радиоволн, которые распространяются очень далеко и уверено. А вот за целями в воде наблюдают с помощью звуковых волн, которые расходятся в более плотной чем воздух среде с большим количеством помех от слоёв разной температуры и плотности, от рыб и морских зверей. Так что работа акустиков значительно сложнее, чем у локаторщиков и цели они обнаруживают значительно ближе. К тому же у торпеды винт полностью погружен и его лучше слышно, чем лёгкий винт катера почти у поверхности.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +8
        Сегодня, 10:13
        Российский ВМФ прежде всего нуждается в новых адмиралах. Прежние слишком засиделись на своих местах, и до них доходит, как до жирафов.
        А где сейчас бывший командующий ЧФ? Наверняка уже сидит на тёплом месте в ОСК. am
        1. Alexxis Звание
          Alexxis
          +4
          Сегодня, 11:13
          Голова у них постоянно занята тем, чтобы " у нас все было и нам ничего за это не было".
          1. Aken Звание
            Aken
            +2
            Сегодня, 11:32
            Любая инициатива наказуема не исполнением, нет, а вопросом - кто разрешил?
        2. Serg65 Звание
          Serg65
          0
          Сегодня, 11:42
          Цитата: Бородач
          Российский ВМФ прежде всего нуждается в новых адмиралах.

          recourse Эх, чтож вы в ВВМУ не пошли учиться, флот очень сильно в вас нуждается!!!!!
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 12:10
            Во флот не взяли по здоровью. sad angry
            1. Serg65 Звание
              Serg65
              0
              Сегодня, 12:12
              Эх, как жалко то, Родина очень много потеряла от этого!!!
              1. Бородач Звание
                Бородач
                0
                Сегодня, 12:14
                Забавлятесь?
                А мне не смешно.
                Старший - на Тихом, младший - на Балтике. А я, как оно в проруби, посередине, в тайге. sad
                1. Serg65 Звание
                  Serg65
                  0
                  Сегодня, 12:16
                  Цитата: Бородач
                  А я, как оно в проруби, посередине, в тайге.

                  Надо было в Балтийский технический на судостроительный факультет! И Балтике и Тихому фору 100 очков дали бы!
        3. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Сегодня, 12:12
          Если в пехоте рядовой ВДВ Ваня вместе с Санькой ротным своим героизмом способны исправить генеральские просчеты, то на флоте это не прокатывает. Если флагман поражен и утонул, то он утонул, и никакой матрос, будь он трижды отважен, ситуацию не исправит.
          Значится так и запишем, флот к войне не готов. Совсем не готов.
    3. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -1
      Сегодня, 10:09
      вообще то на нашем подводном флоте используют бронирование причем уже давно поверх легкого корпуса
      слоеные плиты: пузырчатая резина с керамической вставкой 300-мм - выдерживает подрыв 3-х тонн гексогена - подобных торпед с ВВ 3 тонны ни у кого в мире нет
      по ТВ Звезда в Военной приемке показывали на примере ДЭПЛ пр. 677 Лада
      на кораблях ВМФ таким образом можно защитить и подводную и надводную части
      - причем быстро в течении пары месяцев при доковании
      1. Попандос Звание
        Попандос
        +4
        Сегодня, 10:23
        слоеные плиты: пузырчатая резина с керамической вставкой 300-мм - выдерживает подрыв 3-х тонн гексогена

        belay ох уж эти сказачники!
        Срочно обклеить всё и вся, и проблем больше нет lol
        1. Sergey39 Звание
          Sergey39
          0
          Сегодня, 11:03
          Резиновые плиты, предназначены для уменьшения шумности подводных лодок.
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 10:31
        Цитата: Romario_Argo
        слоеные плиты: пузырчатая резина с керамической вставкой 300-мм - выдерживает подрыв 3-х тонн гексогена

        А еще позволяет подпрыгивать, как резиновый мячик, разгонишься до 30 узлов, хрясть об дно, и в стратосферу, полет нормальный...
        1. Wildcat Звание
          Wildcat
          -2
          Сегодня, 10:53
          Это старая версия покрытия позволяла прыгать в стратосферу.

          В новую версию пупырчатого покрытия добавлены функции:
          отброса оружия противника в сторону противника;
          функция удерживания одновременного залпа двадцати 12дм 45 клб., разумеется - снаряд обр.2024 г., бронебойный с макаровским колпачком и взрывателем Бринка;
          удерживаемая масса ВВ - 4, а не 3 тонны (при керамической подложке из керамических дилд 300мм);
          так же есть новая функция - "енотовидное пупырчатое успокоение", видеопруф:
          [media=https://youtu.be/gCwg_vroxb8]
          https://youtu.be/gCwg_vroxb8

          PS. Скорость реакции на проблему впечатляет, конечно. Это уже НИОКРы пошли, что ли...
        2. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          -2
          Сегодня, 10:53
          как говорит мой дядя, адмирал запаса
          еще ждём уже скорого появления электро-динамической корабельной защиты
          по типу танковой ЭДЗ Малахит - только больших габаритов но уже без ВВ
          1. Serg65 Звание
            Serg65
            +2
            Сегодня, 11:47
            Цитата: Romario_Argo
            по типу танковой ЭДЗ Малахит

            Ваш дядя, точно адмирал?????
          2. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            +1
            Сегодня, 12:08
            Цитата: Romario_Argo
            как говорит мой дядя, адмирал запаса

            Конечно, моряки вообще любят разные байки травить, особенно легковерным товарищам, готовым любое фэнтези за чистую монету принимать
      3. Сабуров_Александр53 Звание
        Сабуров_Александр53
        +2
        Сегодня, 10:58
        Роман, это что-то из области фантастики... Впервые слышу о бронировании ПЛ керамическими плитами с пузырчатой резиной. Интересно будет почитать, где это сказано? Насколько я понимаю, никакая броня на легком корпусе ПЛ неспособна спасти от торпеды с 300 кг тротила. Легкий корпус на ПЛ делают вовсе не для защиты прочного корпуса, а для выноса в межкорпусное пространство различного оборудования - баллонов ВВД, балластных цистерн и пр., что позволяет увеличить запас плавучести у ПЛ.
        И например, американские АПЛ в основном строятся по однокорпусной схеме. У нас тоже начинают переходить на полукорпусную схему у некоторых проектов АПЛ, где легкий корпус сохраняется не по всему корпусу лодки.
        И если обложить весь корпус ПЛ керамическими плитам 300мм толщиной, то сколько это будет весить? Это же будет тяжелее бетона такой же толщины.... Интересную новость вы раскопали.
        А пузырчатая (пористая) резина на легком корпусе служит для поглощения шумов от механизмов ПЛ и отчасти поглощения сигналов гидролокаторов противника. Вот тут мы добиваемся очень хороших результатов, где на смену резине, приходят специальные пористые материалы с пьезокерамикой. Но толщина самой пьезокерамики в составе такого покрытия составляет микроны и служит в качестве чувствительной антенны к тому самому сигналу вражеского локатора. Это нечто похожее на "чувствительную линию" на теле рыб, которой она улавливает колебания вокруг себя.
        1. Sergey39 Звание
          Sergey39
          +1
          Сегодня, 11:07
          Почему начинаем переходить. АПЛ «Ясень» и «Ясень М»- полуторный корпус.
          1. Сабуров_Александр53 Звание
            Сабуров_Александр53
            +1
            Сегодня, 11:22
            Сергей, я знаю это... просто как правильно сказать по-русски, что изначально у нас все лодки строились двухкорпусными, а в последнее время начали делать полуторакорпусные и все идет к тому, что будут и у нас однокорпусные, но не все... У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки.
            Сначала я думал, что чем выше автоматизация на ПЛ, тем меньше численность экипажа и это ведёт к целесообразности однокорпусных лодок...
            Но оказалось вовсе не так! Численность экипажей на однокорпусных АПЛ США "Огайо" или "Вирджиния" больше наших на "Бореях" или "батонах" типа "Курска".
      4. Serg65 Звание
        Serg65
        +1
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Romario_Argo
        вообще то на нашем подводном флоте используют бронирование причем уже давно поверх легкого корпуса

        Ух тыыы!!! Вонано чё!!!
        Цитата: Romario_Argo
        на кораблях ВМФ таким образом можно защитить и подводную и надводную части

        Точно!!! Зафигачить всё резиной...и винты включительно!!! good
    4. Владимир М Звание
      Владимир М
      +2
      Сегодня, 10:33
      До целого адмирала это только сейчас дошло. Смотришь на таких людей и понимаешь, все могло бы быть намного хуже в СВО - вылазим только на Героизме солдат и офицеров.
    5. Alex 22 22 Звание
      Alex 22 22
      +2
      Сегодня, 10:43
      Цитата: megadeth
      продолжайте вести наблюдение!
      Так если бы моряки не гибли. У меня знакомая сына похоронила. Служил на подводной лодке «Ростов-на-Дону» . В Севастополе 13 сентября 2023 г. по ним укры жахнули. Он пожир тушил. Вечная память. Там правда вроде бы крылатые ракеты были. А может и нет. Может те же беспилотники от которых Касатонов собирается обороныться. А интересно, Кордами уже весь ЧФ оснастили как и обещали?
    6. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 11:45
      На третий год СВО, после потери ??? боевых кораблей, зама осенило...Смех, и грех!!!

      Походу пора снимать сериал "спящие" в прямом смысле. С другой стороны, чем они от кремля отличаются? Что те спят, что эти, во главе с шахматистом. Каков поп, таков приход.
  2. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +3
    Сегодня, 09:50
    Про борьбу с морскими беспилотниками тоже нельзя забывать...
    1. fif21 Звание
      fif21
      +3
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Игорь Борисов_2
      Про борьбу с морскими беспилотниками тоже нельзя забывать...

      Нужно средство от торпед , морских дронов , воздушных дронов , ракет - дешевое , простое и желательно универсальное . hi
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 10:15
        Как говорил СОМ: прежде всего нужно средство от Шпица, намекая на шпиль адмиралтейства.
      2. Serg65 Звание
        Serg65
        +1
        Сегодня, 11:49
        Цитата: fif21
        Нужно средство от торпед , морских дронов , воздушных дронов , ракет - дешевое , простое и желательно универсальное

        Вот это всё кто будет делать, адмирал???
  3. Дедок Звание
    Дедок
    +5
    Сегодня, 09:59
    Замглавкома ВМФ РФ Касатонов: Российский флот нуждается в корабельных системах борьбы с беспилотниками


    капитан Ачевидность...
  4. Лт. запаса ВВС Звание
    Лт. запаса ВВС
    +4
    Сегодня, 10:00
    Зенитные системы нужны на подобие американской RIM 116, с оптической ГСН.
    1. bars042 Звание
      bars042
      0
      Сегодня, 10:49
      А, она сгодиться для отражения БЕК`ов ?
      А то, тута давиче 2 бека проникли на базу в посёлке Черноморское, в Крыму, и потопили одного "Тунца" ( катер пр. КС-701).

      Это не к лично Вам !

      Неужели этот зам. не понял что "лососнул ..." ?
      1. Sergey39 Звание
        Sergey39
        -1
        Сегодня, 11:08
        Вы, рассмотрите стоимость катера с подвесным мотором и БЭКом, что дороже?
        1. bars042 Звание
          bars042
          -1
          Сегодня, 11:13
          ты, хорошо "прикрылся" кортиком.
          А что сказать то хотел, полковник с кортиком ?
  5. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +4
    Сегодня, 10:04
    Дошло наконец-то, сейчас обсудим, спустят директиву, конструкторские изыскания, прототип, войсковые испытания....
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 10:07
    Нужна свора беспилотников к каждому кораблю. Как разведывательных воздушных, так и морских брандеров. Только куда их навешивать? request
  7. алабурга Звание
    алабурга
    +6
    Сегодня, 10:17
    На третий год Зоркий глаз заметил, что Черноморский флот подозрительно тает на глазах.
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 10:26
    Российский флот нуждается в корабельных системах борьбы с беспилотниками
    На четвертый день заключения Зоркий Сокол заметил, что у тюрьмы отсутствует четвертая стена wink
  9. Виктор Масюк
    Виктор Масюк
    +2
    Сегодня, 10:33
    Если обратить внимание на современные проекты наших фрегатов и корветов, то очевидно, что они вооружением укомплектованы очень плотно, а значит мест на борту для размещения этих специальных средств борьбы с БПЛА и БЭК не имеют. И здесь сейчас нет смысла заниматься злопыхательством против адмирала, как это делают некоторые комментаторы. Корабли нынешних проектов без серьезных переделок быстро новым вооружением переоснастить невозможно, разве что какими-то подручными эрзац-средствами. А значит нужны новые проекты кораблей или глубокая переработка старых, нужно менять требования к ТТХ, и нужны новые образцы вооружения против БПЛА и БЭК. Полагать, что наши конструкторы и кораблестроители этим не занимаются, могут только люди, живущие в своем мире, где розовые облака, и цветные луга, по которым скачут пони и какают ромашками, и в котором адмирал озвучил только сейчас пришедшие в голову мысли, а до того, как он их озвучил, никто об этом и думать не смел.

    Все это по щелчку пальцев не делается, это не кино.
    https://www.youtube.com/watch?v=ZSuOiZk_cWw
    1. bars042 Звание
      bars042
      -3
      Сегодня, 10:54
      .....................
      Хорошо лизнул !
      1. Виктор Масюк
        Виктор Масюк
        +2
        Сегодня, 11:05
        Начинать дискуссию с хамства - не лучшее решение. Или может Вы только что свою жену процитировали?
        1. bars042 Звание
          bars042
          -2
          Сегодня, 11:24
          Вот из-за таких как ты масюков, во всём мире, утвердилось понятие: "Хохлушка" это проституция !!
          Ты лично, этому способствовал !!
          1. Виктор Масюк
            Виктор Масюк
            0
            Сегодня, 12:34
            Вот только такие баран овы людей исходя из фамилии меряют
            1. bars042 Звание
              bars042
              -1
              Сегодня, 12:37
              А шо поделаеш. Ваши то фамилиё Опаскуделись на просторах России !
      2. Serg65 Звание
        Serg65
        +1
        Сегодня, 11:53
        Цитата: bars042
        bars042
        (Сергей Баранов)

        Да чтож ты такой неугомонный, хлопчик? Всё ещё в гривнах или уже в доларах получаешь?
        1. bars042 Звание
          bars042
          -2
          Сегодня, 11:59
          Вот, ещё один запеленговалси !

          Продолжайте, Ласкаво просимо !
          1. Serg65 Звание
            Serg65
            0
            Сегодня, 12:06
            Цитата: bars042
            Вот, ещё один запеленговалси !

            Мамка пирожок не дала или с девчонкой не повезло....ааа понял, очкарик корчащий из себя реального пацана!?
            1. bars042 Звание
              bars042
              -2
              Сегодня, 12:12
              Вот Они, Патриоты России, для которых нет Преград, для Очернения всех Людей России.
              1. Serg65 Звание
                Serg65
                +1
                Сегодня, 12:14
                Цитата: bars042
                Очернения всех Людей России.

                laughing good Очкарик, ты мне сделал день!!! fellow
                1. bars042 Звание
                  bars042
                  -1
                  Сегодня, 12:17
                  Ещё не вечер !!

                  Ты зря нацепил на "аву" Рос.Флаг.
                  1. Serg65 Звание
                    Serg65
                    +1
                    Сегодня, 12:19
                    Цитата: bars042
                    Ты зря нацепил на "аву" Рос.Флаг.

                    what Чё, нервирует? Ну извени! wink
                    1. bars042 Звание
                      bars042
                      0
                      Сегодня, 12:41
                      Не Извеню !
                      ....................
                      1. Serg65 Звание
                        Serg65
                        0
                        Сегодня, 12:51
                        Цитата: bars042
                        Не Извеню !

                        Из обиженных что ли?
    2. borey Звание
      borey
      -1
      Сегодня, 11:29
      Ставить сеть вокруг корабля во время стоянки, слишком сложно было? Никакого переоборудования и модернизации не нужно для этого
    3. Serg65 Звание
      Serg65
      -1
      Сегодня, 12:04
      Цитата: Виктор Масюк
      Если обратить внимание

      Один из немногих грамотных комментариев! Браво!
      СВО полностью изменила взгляды на современную войну и не только в России!
  10. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 11:00
    Военно-морской флот России нуждается в средствах борьбы с беспилотной авиацией

    1. и не только с авиацией, но и с надводным и подводным беспилотником
    2.1. Военно-морской флот России, как я недавно писал, нуждается в беспилотных пограничных кораблях с комплексами обнаружения и подавления Беспилотного Аппарата (и не только) корабельного базирования - с разным радиусом действия
    2.2. где беспилотный пограничный корабль является первой линией пограничного заграждения и управляется группой операторов со второй (водной линии - корабль) и третьей (береговой линии)
    3. задача второй и третьей линии - вовремя менять батарею (разряженную увозить на землю), поставлять БК на первую линию (имея для этого запас)
  11. Sergey39 Звание
    Sergey39
    0
    Сегодня, 11:16
    Если, только сегодня адмирал Касатонов(серьезный мужик, как и его отец), рассказал что ведется НИОКР по разработке средств для уничтожения БЭК и воздушных беспилотников- это не говорит о том, что работы начались сегодня.
    На сегодняшний день АК 630 с автоматическим поиском и уничтожением цели и «Панцирь МЕ», являются лучшим средством для купирования опасности.
    1. Serg65 Звание
      Serg65
      -2
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Sergey39
      адмирал Касатонов(серьезный мужик, как и его отец)

      Существованию Черноморского флота, Россия обязана трём людям, один из них Владимир Афанасьевич Касатонов!!!
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 12:06
    И это изначально было понятно на ТВД в Чёрном море, но вот решение и исполнение не звучит.
  13. Юрий77 Звание
    Юрий77
    0
    Сегодня, 12:16
    Шёл третий год войны и замглавкома начал что то подозревать...