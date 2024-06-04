Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с Россией
Представители вооруженных сил западных государств все чаще в последнее время поднимают тему возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией. В частности, называются даже примерные сроки, в течение которых НАТО может подготовиться к последующим боевым действиям.
Так, информационному агентству Bloomberg дал свой комментарий по данному вопросу главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферрсен. По мнению норвежского военачальника, у Североатлантического альянса есть всего два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.
- подчеркнул норвежский генерал.
Главком ВС Норвегии отметил, что восстановление запасов вооружений западных стран должно происходить одновременно с поддержкой Украины в ее конфликте с Россией. Также генерал призвал западные страны и далее увеличивать свои военные бюджеты.
Между тем, нельзя не отметить некую противоречивость в заявлениях высокопоставленных западных военачальников. Так, ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. Аналогичную точку зрения ранее высказывал и сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А вот норвежский генерал Кристофферрсен утверждает, будто бы Россия сама собирается напасть на страны альянса.
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