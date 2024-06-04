Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с Россией

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Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с Россией

Представители вооруженных сил западных государств все чаще в последнее время поднимают тему возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией. В частности, называются даже примерные сроки, в течение которых НАТО может подготовиться к последующим боевым действиям.

Так, информационному агентству Bloomberg дал свой комментарий по данному вопросу главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферрсен. По мнению норвежского военачальника, у Североатлантического альянса есть всего два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.



В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. Потребуется некоторое время, что дает нам возможность в течение следующих двух-трех лет восстановить наши силы

- подчеркнул норвежский генерал.

Главком ВС Норвегии отметил, что восстановление запасов вооружений западных стран должно происходить одновременно с поддержкой Украины в ее конфликте с Россией. Также генерал призвал западные страны и далее увеличивать свои военные бюджеты.

Между тем, нельзя не отметить некую противоречивость в заявлениях высокопоставленных западных военачальников. Так, ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. Аналогичную точку зрения ранее высказывал и сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А вот норвежский генерал Кристофферрсен утверждает, будто бы Россия сама собирается напасть на страны альянса.
30 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 09:55
    Что то я не припомню войны НАТО с ядерной державой или норги рассчитывают как то по другому воевать ?
    1. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Сегодня, 10:00
      неймётся нашим "соседям, лисам и медведям..."
      Как говорил Шукшин: "Чем мельче клоп, тем вонюч"
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Сегодня, 10:15
        Норги,те еще " воины". Как же.. Помним их " громкие победы" во времена ВОВ. ))
        1. NG inform Звание
          NG inform
          0
          Сегодня, 10:27
          Ну они славно наиздевались над детьми от немцев после войны. Отрили по полной программе. На этом, вроде, военные победы - всё.
        2. frruc Звание
          frruc
          0
          Сегодня, 11:27
          у Североатлантического альянса есть всего два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.

          Ну теперь Э. Кристофферрсен готовится теперь воевать. Только стоит ли ждать пока они вооружатся и подготовятся. А пока надо отозвать договоренности с Норвегией о передаче ей морских шельфов в Баренцевом море .
        3. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          0
          Сегодня, 12:39
          главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферрсен

          Прям с одного взгляда видно - фашистская морда! yes
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 10:26
        неймётся нашим "соседям, лисам и медведям..."

        Привет Евгения! Видать так сильно чешется, аж невтерпёж... Давно видать не получали!!! Ну так раз в сто лет периодически к нам за этим приходят... am
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 09:56
    Чем мельче собачка , тем громче тявкает.
  3. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 09:59
    противоречивость

    Ещё какая! Между разными странами, между военными и гражданскими ......
    Недобалтийские главными готовы прям щасс их население на самоубийство направить, войну против России начать
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 11:00
      Привет Дмитрий soldier
      Войну могут начать те, кому нечего терять и те, кто хочет, надеется что то приобрести...
      Вопрос... а кто они такие, из каких будут?
  4. Canecat Звание
    Canecat
    +1
    Сегодня, 10:06
    А вот норвежский генерал Кристофферрсен утверждает, будто бы Россия сама собирается напасть на страны альянса.

    Нападать нет смысла... вся война сведется к нанесению превентивных ударов ЯО по территории противника, либо с нашей, либо с их стороны.
    И не говорите мне, что это невозможно....
    1. алабурга Звание
      алабурга
      0
      Сегодня, 10:14
      Не будет никакой ядерной войны. Свои буржуинские этого не допустят, ибо им есть чего терять. Но, кремлевские западные партнеры поняли, что с ядерной державой можно воевать как в ВОВ в окопах, и им за это ничего не прилетит. Поэтому, нато спокойно готовит новый дранг нах остин, будучи на 100%, что любитель красных линий никогда не нажмет на кнопку, ибо мечтать стать своим, буржуинским, он не перестал.
      1. Canecat Звание
        Canecat
        +1
        Сегодня, 11:02
        Свои буржуинские этого не допустят, ибо им есть чего терять.

        И что же им есть терять? Ну так, на вскидку... а то у меня есть посмотреть, на то что им есть терять.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 11:52
        ибо мечтать стать своим, буржуинским, он не перестал.

        После 22.02.24 надо быть круглы чудаком, чтобы о буржуинстве мечтать. В лучшем случае смерть в застенках еврогестапо
  5. Everevil Звание
    Everevil
    +1
    Сегодня, 10:06
    ...Потребуется некоторое время, что дает нам возможность в течение следующих двух-трех лет восстановить наши силы.

    С учётом того ускорения, с которым мир катится в направлении 3-ей мировой (хотя, есть мнение, что мир уже в ней), кто ж вам эти два-три-года даст? fool
  6. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 10:07
    Я думал они этой подготовкой, со дня онования нато занимаются.
  7. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 10:07
    Ну, этот все знает. Матрасный лакей- всезнайка, ЕПРСТ!
  8. nordscout Звание
    nordscout
    0
    Сегодня, 10:09
    Есть стойкое убеждение, что главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферрсен перестал "дружить с головой", на фоне всеобщего НАТО-всокого шезофринического весеннего обострения, у его коллег, по блоку... Жаль.... Скальные образования, фиорды - вряд ли защитят Норвегию от прицельного удара российского ТЯО, а, как следствие, сего воздействия, на противника, - потеря территорий и, в конечном итоге, государственности... Его Величеству - Харальду V, есть смысл задуматься о будущем своего королевства и его подданных, на будущей мировой карте и, в будущей мировой истории... При таких "амбициозных" руководителях ВС Норвегии, можно, в течение 10 минут, потерять всё и вся, а, главное, будущее....
  9. fif21 Звание
    fif21
    +2
    Сегодня, 10:11
    Россия не говорит о войне с НАТО . НАТО постоянно говорит о подготовке войны с Россией . Если своей болтовней , они поставили цель запугать Россию , то это бесполезно . Россия пугать никого не собирается , полезут - уничтожим . hi
    1. Dym71 Звание
      Dym71
      +1
      Сегодня, 10:23
      Цитата: fif21
      Если своей болтовней , они поставили цель запугать Россию

      Скорее своих граждан.
      p.s.
      Норг на фото - истинный ариец bully
      1. Dym71 Звание
        Dym71
        0
        Сегодня, 10:38
        Цитата: Dym71
        Норг на фото - истинный ариец

        Добавить не успел:
        Характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Имеет отличное здоровье. Увлекается охотой и футболом.Равнодушен к спиртному. Женат на подполковнике Линн Терес Йохансен. Воспитывает четверых детей от двух бывших браков.
        И вишенка на тортик:
        30 октября 2022 года норвежские СМИ сообщили, что рассказ Кристофферсена об операции, за которую он получил Боевой крест с мечом, неверен; операция в сентябре 2007 года (в долине Тагаб), оперативным сотрудником которой был Кристофферсен, не привела к поимке лидера талибов (предполагаемой целью операции был лидер талибов Кари Неджат), но вместо этого был арестован обычный каменьщик.
        1. Dym71 Звание
          Dym71
          -1
          Сегодня, 10:44
          Боевой крест с мечом (норвежский букмол: Krigskorset med sverd, норвежский нюнорск: Krigskrossen med sverd) — высшая норвежская награда за храбрость. Его вручают за необычайно храбрые действия или исключительное лидерство в бою.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:23
    Вот что говорил Кристоферсен 24 февраля 2021 г,тот ещё провидец, ровно через год мы запад так " взбодрили" !Рашевелили их болото.Норвежцы говоруны конкретные,но связи с нами не рвут окончательно.
  11. yuliatreb Звание
    yuliatreb
    +1
    Сегодня, 10:29
    Ещё один безумец не имеющий собственной позиции и мысли, попросту петрушка, что скажут сказать то и говорит, пустомеля.
  12. Alex 22 22 Звание
    Alex 22 22
    0
    Сегодня, 10:34
    Также генерал призвал западные страны и далее увеличивать свои военные бюджеты.
    А мне кажется - вот ключевая мысль его речей. Дайте грошей на распил! Оно так, что в США, что на Украине, что в Норвегии. Разве что парадные мундиры у генералов отличаются.
  13. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 10:52
    восстановить наши силы
    Восстановить после чего? Вы что, массово разоружались, [ ̶c̶e̶n̶s̶o̶r̶e̶d̶]?
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 10:57
    . В частности, называются даже примерные сроки, в течение которых НАТО может подготовиться к последующим боевым действиям.
    . Вопрос... а как они себе представляют конфликт, войну, против ядрёной державы?
  15. gmss Звание
    gmss
    +1
    Сегодня, 11:18
    ему погоны жена или муж пришивали?
    зы. понимаю конечно что у них так, но выглядит ... negative
  16. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -2
    Сегодня, 11:33
    Представители вооруженных сил западных государств все чаще в последнее время поднимают тему возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией

    Шахматиста можно поздравить. Сначала дал им паузу с минском, теперь для подготовки войны, они вложились в впк по полной. Ничему гроссмейстер не учится. Менять их надо, для войны это рук-во не годится.
  17. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:42
    В частности, называются даже примерные сроки, в течение которых НАТО может подготовиться к последующим боевым действиям.

    Дело не в сроках. Дело в том, что обсуждают детали. А самый главный вопрос - война с Россией, уже решен