Главком ВС Норвегии назвал сроки подготовки к возможному конфликту НАТО с Россией

В какой-то момент кто-то сказал, что это займет 10 лет, но я думаю, что мы вернулись к сроку менее 10 лет из-за промышленной базы, которая сейчас работает в России. Потребуется некоторое время, что дает нам возможность в течение следующих двух-трех лет восстановить наши силы

Представители вооруженных сил западных государств все чаще в последнее время поднимают тему возможного вооруженного конфликта с Российской Федерацией. В частности, называются даже примерные сроки, в течение которых НАТО может подготовиться к последующим боевым действиям.Так, информационному агентству Bloomberg дал свой комментарий по данному вопросу главнокомандующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристофферрсен. По мнению норвежского военачальника, у Североатлантического альянса есть всего два-три года для того, чтобы подготовиться к вооруженному конфликту с Россией.- подчеркнул норвежский генерал.Главком ВС Норвегии отметил, что восстановление запасов вооружений западных стран должно происходить одновременно с поддержкой Украины в ее конфликте с Россией. Также генерал призвал западные страны и далее увеличивать свои военные бюджеты.Между тем, нельзя не отметить некую противоречивость в заявлениях высокопоставленных западных военачальников. Так, ранее начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия не собирается воевать с Североатлантическим альянсом. Аналогичную точку зрения ранее высказывал и сам генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. А вот норвежский генерал Кристофферрсен утверждает, будто бы Россия сама собирается напасть на страны альянса.