Замглавы МИД РФ: Зеленский лично просил лидеров стран СНГ приехать на конференцию по Украине в Швейцарию

22
Замглавы МИД РФ: Зеленский лично просил лидеров стран СНГ приехать на конференцию по Украине в Швейцарию

Глава киевского режима Владимир Зеленский и его западные покровители лично звонили руководителям стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с просьбой приехать на конференцию по украинскому конфликту в Швейцарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в интервью ТАСС.

Как известно, конференция по украинскому вопросу пройдет в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Сейчас главная задача ее организаторов – добиться присутствия незападных государств на данном мероприятии.



Ранее Китай, Бразилия и Пакистан уже отказались участвовать в данной конференции, поскольку в ней не будет участвовать Россия. Тогда Запад решил «попробовать счастья» с руководителями стран СНГ. Но все они отказались приезжать на мероприятие – по той же причине.

Была задействована "тяжелая артиллерия": Зеленский со своими западными "друзьями" принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой "сходке". Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался

- рассказал замглавы МИД РФ в интервью ТАСС.

Незападные страны не желают участвовать в данном мероприятии, поскольку фактически оно носит характер не конференции по вопросу мирного урегулирования конфликта, а очередного сборища в поддержку действий Киева. Отсутствие России на данном мероприятии исключает любую объективность и делает конференцию совершенно бесполезной в плане реального достижения целей в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 10:20
    Ну разве так уговаривают, да ещё и по телефону... На колени "cyk.kины дети"!!! На колени!!!
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 10:58
      Зачем странам СНГ ЛГБТшная западная вечеринка по Украине? fool
      Им гораздо интереснее саммит БРИКС+ в Казани. good
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +3
        Сегодня, 11:06
        Зачем странам СНГ ЛГБТшная западная вечеринка по Украине?
        Им гораздо интереснее саммит БРИКС+ в Казани.

        Это то да, но без наших пусть и бывших союзных и бе стран БРИКС эта конференция в Швейцарии ничем не будет отличаться от их периодических западных междусобойчиков, ну а Зеля мечтал о грандиозном международном шоу... Он же клоун, ему просто жизненно необходимо периодически перед публикой красоваться (кривляться)...
  2. Marine Hanum Звание
    Marine Hanum
    +6
    Сегодня, 10:21
    Поберуха вряд ли найдёт на юго-востоке какую-либо поддержку на фоне наших успехов на фронте. Да и южная америка та же. Показательно для клоуна.
  3. AllX_VahhaB Звание
    AllX_VahhaB
    +4
    Сегодня, 10:21
    Посмотрим, кто всё таки продавится...
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 10:21
    «Конференция по украинскому вопросу пройдет в Швейцарии 15-16 июня 2024 года» —

    — А ведь задумывалась как саммит - "встреча в верхах" .Оказалось,что верхи не хотят участвовать,а низы(западные сателлиты) не могут отказаться ...
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 10:26
    Ну не могла... так бывает.
    Будет у них очередной междусобойчик, не впервой.
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +2
      Сегодня, 11:35
      Цитата: rocket757
      Будет у них очередной междусобойчик, не впервой.

      Все так, но тут есть важный нюанс.
      Зеленский хочет легитимность на международном уровне.
      А отсутствие первых лиц показывает, что его не признают.
      Поэтому англосаксы всех давили и Камалу погнали, хотя
      она совершенно этого не хотела. Но пришлось. Все зря... bully
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 11:42
        Они хотели поднять значимость своей замуте... ну не ШМОГЛА !
        Это их печаль...
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:31
    Белоруссия входит в СНГ? bullyБатька приедет всех " бульбой " накормит.
  7. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 10:37
    Зеля по прозвищу Просрочка, или последняя гастроль клоуна.

    У него народ сотнями ежедневно гибнет а войне, а он по миру разъезжает. С новой идеей — уговаривает в Швейцарию на так называемый мирный саммит приехать. Бессмысленное мероприятие хотя бы потому, что Зеленский уже нелегитимен. Его подпись под любым документом, даже под распиской в сто долларов, взятых взаймы — ничтожна с юридической точки зрения.

    А какая цель у клоуна?

    Любой артист скажет, что самые большие деньги зарабатываются на гастролях. Это у них называется ЧЁС.

    Сколько миллиардов начесал Зелькин и сколько откатил кому надо вряд ли узнаем.

    Но нищебродом этого клоуна никак не назовешь.

    К налитому и сочному соску НАТОвской коровы присосались и сами хозяева, и Зеленский, и вся его камарилья.
    Что же оставалось украинскому народу? Многое — в пустое ведро с гулким звуком падала капля! Это был чес!

    Лежа на шконке (а это входит в программу банкета), Зеленский будет вспоминать эти часы с огромным наслаждением: 34 поездки за рубеж за один 2023 год. А как его встречали! Как короля, императора, как бога! Седовласые члены палаты лордов и нацисты с послужным списком времен Второй мировой войны стирали с щек скупые мужские слезы; престарелые дамы из Сената и Конгресса США бросались высохшими грудями на мальчика в зеленой маечке; сводный хор Прибалтийских Вымиратов пел осанну «второму Черчиллю», почти победителю Путина — словом, было хорошо, торжественно и весело!

    Но время гастролей заканчивается и как бы напоследок не придавил его падающий занавес на подмостках в виде "Искандера".
    1. frolishe Звание
      frolishe
      0
      Сегодня, 12:07
      Вот это пост, прямо в точку. Можно перечитывать много раз. Просто супер hi
  8. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 10:44
    Вчера интересно разбирались, с табелем о рангах этой конференции . Согласно правилам ,если подпишет итоговое соглашение Камала Харрис (вице-президент США),то подписать его, третий секретарь посольства Индии,не может. Подписывают равные по должности .А там в Швейцарию собрались, все кому не лень
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +3
      Сегодня, 11:02
      Цитата: APASUS
      А там в Швейцарию собрались, все кому не лень

      Австралия направляет на эту встречу своего министра по делам инвалидов, вот уж действительно нужный специалист, прям в точку попали, один смех good
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:09
        Цитата: Анатоль Клим
        Австралия направляет на эту встречу своего министра по делам инвалидов,

        Интересные у них полномочия .Министр по делам инвалидов ,занимается урегулированием военных конфликтов ? Хорошо что не зубной врач ......
        1. Electrical Звание
          Electrical
          0
          Сегодня, 12:28
          Интересные у них полномочия
          А при чем тут полномочия? У наркоклоуна их вообще нет. Так что послали того кто выиграл в лотерею. Ладно что не министра ландшафтного дизайна (старшего дворника).
    2. Electrical Звание
      Electrical
      +1
      Сегодня, 12:32
      Согласно правилам ,если подпишет итоговое соглашение Камала Харрис (вице-президент США),то подписать его, третий секретарь посольства Индии,не может.
      Ну значит понизят статус камалы. Ради просроченного клоуна никто 3-его секретаря вице-презиком делать не станет. К тому же, никто не мешает послать с камалой и какую нибуть сошку. Он если что и подпишет.
  9. troza Звание
    troza
    +2
    Сегодня, 10:52
    Всё это - отличный тест на "вшивость". Будет ясно окончательно, кто есть ху, особенно в СНГ.
  10. solar Звание
    solar
    -2
    Сегодня, 10:58
    Пишут, что согласие на участие уже дали 107 государств и организаций.
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      +1
      Сегодня, 12:27
      сколько будет президентов то столько стран считать нужно
  11. Физорг Звание
    Физорг
    +1
    Сегодня, 11:10
    Цитата: Анатоль Клим
    Цитата: APASUS
    А там в Швейцарию собрались, все кому не лень

    Австралия направляет на эту встречу своего министра по делам инвалидов, вот уж действительно нужный специалист, прям в точку попали, один смех good

    Вот уж не ожидал, что на ВО поржу.
  12. Ныробский Звание
    Ныробский
    +1
    Сегодня, 11:16
    Наивный бандеровский мальчик Зелепука почему то думает так, что лидеры стран СНГ окажутся дурнее его патрона Бидона, который пошёл в отказ от своего личного присутствия на этом "саммите" понимая своим скудным умом то, что оное мероприятие войдёт в историю не как поиск "формулы мира", а как констатация "формулы позора".