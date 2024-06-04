Замглавы МИД РФ: Зеленский лично просил лидеров стран СНГ приехать на конференцию по Украине в Швейцарию
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Глава киевского режима Владимир Зеленский и его западные покровители лично звонили руководителям стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с просьбой приехать на конференцию по украинскому конфликту в Швейцарию. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в интервью ТАСС.
Как известно, конференция по украинскому вопросу пройдет в Швейцарии 15-16 июня 2024 года. Сейчас главная задача ее организаторов – добиться присутствия незападных государств на данном мероприятии.
Ранее Китай, Бразилия и Пакистан уже отказались участвовать в данной конференции, поскольку в ней не будет участвовать Россия. Тогда Запад решил «попробовать счастья» с руководителями стран СНГ. Но все они отказались приезжать на мероприятие – по той же причине.
Была задействована "тяжелая артиллерия": Зеленский со своими западными "друзьями" принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой "сходке". Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался
Незападные страны не желают участвовать в данном мероприятии, поскольку фактически оно носит характер не конференции по вопросу мирного урегулирования конфликта, а очередного сборища в поддержку действий Киева. Отсутствие России на данном мероприятии исключает любую объективность и делает конференцию совершенно бесполезной в плане реального достижения целей в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта.
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