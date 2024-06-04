New York Times: приоритеты Киева и Вашингтона в украинском конфликте разошлись
В последнее время между главой киевского режима и американской администрацией возникает все больше противоречий. Зеленский при любом удобном случае обвиняет партнеров из США в недостаточной решительности, что якобы не позволяет Украине «победить» в войне.
В то же время в Белом доме, похоже, придерживаются собственного сценария, не обращая внимания на упреки утратившего свою легитимность украинского президента.
Так, издание New York Times со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что приоритеты Киева и Вашингтона в украинском конфликте разошлись.
В материале говорится, что украинское руководство стремится к дальнейшей эскалации отношений с Москвой, так как ему, по сути, уже нечего терять. В свою очередь, в Вашингтоне действуют крайне осторожно, опасаясь того, что в случае массированных атак американскими ракетами по территории России президент РФ Владимир Путин может использовать против войск киевского режима тактическое ядерное оружие.
Зеленский же, со слов источников издания, категорически отвергает вероятность применения Россией ТЯО, называя опасения Вашингтона «чрезмерными».
Кроме того, как пишут журналисты, у украинского и американского руководства резко расходятся взгляды на завершение конфликта. Так, если глава киевского режима все еще мечтает о безоговорочной «победе» над РФ на поле боя, то в Белом доме уже даже не рассматривают подобного сценария на фоне успешных действий ВС РФ.
В целом в статье New York Times говорится, что Джо Байден сейчас находится в крайне сложном положении, так как он вынужден поддерживать своих союзников – Украину и Израиль в двух крупных конфликтах, которые входят в решающую фазу, но при этом не дают американской администрации повода для оптимизма.
Однако, есть мнение о том, что в NYT лукавят. Ведь в интересах любой администрации США затяжные конфликты, на которых можно отлично заработать - в том числе раскрутив с новой силой свой военно-промышленный комплекс.
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