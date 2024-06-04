New York Times: приоритеты Киева и Вашингтона в украинском конфликте разошлись

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New York Times: приоритеты Киева и Вашингтона в украинском конфликте разошлись

В последнее время между главой киевского режима и американской администрацией возникает все больше противоречий. Зеленский при любом удобном случае обвиняет партнеров из США в недостаточной решительности, что якобы не позволяет Украине «победить» в войне.

В то же время в Белом доме, похоже, придерживаются собственного сценария, не обращая внимания на упреки утратившего свою легитимность украинского президента.



Так, издание New York Times со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что приоритеты Киева и Вашингтона в украинском конфликте разошлись.

В материале говорится, что украинское руководство стремится к дальнейшей эскалации отношений с Москвой, так как ему, по сути, уже нечего терять. В свою очередь, в Вашингтоне действуют крайне осторожно, опасаясь того, что в случае массированных атак американскими ракетами по территории России президент РФ Владимир Путин может использовать против войск киевского режима тактическое ядерное оружие.

Зеленский же, со слов источников издания, категорически отвергает вероятность применения Россией ТЯО, называя опасения Вашингтона «чрезмерными».

Кроме того, как пишут журналисты, у украинского и американского руководства резко расходятся взгляды на завершение конфликта. Так, если глава киевского режима все еще мечтает о безоговорочной «победе» над РФ на поле боя, то в Белом доме уже даже не рассматривают подобного сценария на фоне успешных действий ВС РФ.

В целом в статье New York Times говорится, что Джо Байден сейчас находится в крайне сложном положении, так как он вынужден поддерживать своих союзников – Украину и Израиль в двух крупных конфликтах, которые входят в решающую фазу, но при этом не дают американской администрации повода для оптимизма.

Однако, есть мнение о том, что в NYT лукавят. Ведь в интересах любой администрации США затяжные конфликты, на которых можно отлично заработать - в том числе раскрутив с новой силой свой военно-промышленный комплекс.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    Сегодня, 10:29
    NYT cамая идиотская газета в вопросах применения ЯО.Из каждой строки в статьях сквозит ,в нас то за ШО?
    1. Витов Звание
      Витов
      +3
      Сегодня, 10:49
      Ведь в интересах любой администрации США затяжные конфликты, на которых можно отлично заработать - в том числе раскрутив с новой силой свой военно-промышленный комплекс.

      Какая глупость очередного политолога, которая льётся из любого динамика.
      США единственная в мире страна, которая имеет концепцию Конфликтов Низкой Интенсивности для борьбы со своими противниками. Не желая открыто противостоять России в военном конфликте , США организуют локальные войны на её границах с целью её ослабления и разрушения изнутри, как и с Китаем. Эти Концепции известны и неоднократно обсуждались и анализировались ещё в конце прошлого века. Не Украина воюет против России, а США воюют против России руками тупых националистов. Каждый день СВО - это победа США и торжество Доктрины КНИ. Гибнут наши солдаты, мы тратим ресурсы и объединяем наших врагов ... Где вы видите наши победы ? Руководство Армии не знает , как выполнить задачи СВО...
      И что будет дальше ?
      1. krot Звание
        krot
        -1
        Сегодня, 12:15
        Шумеры думают наверняка по Куеву-кукуеву не прилетит болванка, т.к "свои" они, максимум по Яворовскому полигону. А по Вашингтону и Лондону прилетит, если зайдут далеко..
  2. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +1
    Сегодня, 10:29
    есть мнение о том, что в NYT лукавят
     Согласен, с таким мнением.Ибо,война это не только потраченные деньги,но и деньги заработанные на конфликте..Например,Швеция.Страна,не плохо,заработала на двух войнах, а потом стала свой местечковый социализм строить,было на что..Да и СССР со своим блоком пугал..
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -2
      Сегодня, 10:39
      Дональд Трамп-младший в интервью Такеру Карлсону рассказал о приоритетах демократов США на Украине: уничтожение всех украинцев и как можно большего количество русских, передача всех украинских активов БлэкРок, включая весь чернозём, заселение Украины бесправными гастарбайтерами.
  3. иван2022 Звание
    иван2022
    0
    Сегодня, 10:29
    Слова о приоритетах в переводе на русский значат, что дьявол hohlam поможет только "до виселицы" .....
    А дальше сами как знаете. laughing
  4. Everevil Звание
    Everevil
    +2
    Сегодня, 10:31
    Зеленский при любом удобном случае обвиняет партнеров из США в недостаточной решительности, что якобы не позволяет Украине «победить» в войне.

    В войне Украине не позволяет "победить" изначальная переоценка собственных возможностей и наивность собственного руководства, которое десять лет назад повелось на посулы англосаксов yes
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 10:31
    «Между главой киевского режима и американской администрацией возникает всё больше противоречий» —

    — Запутался в "противоречиях" ...
  6. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 10:32
    Да нет у них никаких таких уж непримиримых приоритетов, зато есть общая цель - разрушить и ослабить Россию... С приоритетами они уж как-нибудь разберутся и договорятся, а вот с целью мы им должны всячески помочь обгадиться... Как это не раз делали наши предки!!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 10:38
      Джо Байден сейчас находится в крайне сложном положении, так как он вынужден поддерживать своих союзников – Украину и Израиль в двух крупных конфликтах

      Вот ежели б Китай им третий конфликт в военное русло перевёл было бы совсем хорошо... Но китайцы готовы ещё сто лет ждать пока ослабнут сами Штаты...
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +2
        Сегодня, 10:46
        Но китайцы готовы ещё сто лет ждать пока ослабнут сами Штаты...

        Китайцы на этом конфликте сами не плохо зарабатывают продавая комплектующие для БПЛА и многое чего ещё как нам так и нашим противникам. А ещё и нефть и газ покупают у нас дешевле .
  7. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    Сегодня, 10:40
    У Украины был шанс победить РФ ? Что то писаки там погорячились...............
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 10:50
    Прошла любоф, завяли помидоры
  9. Фактор Звание
    Фактор
    -2
    Сегодня, 11:02
    Никакое ядерное оружие при нынешнем Верховном Главнокомандующем российская армия не применит. Путин изначально и до сих пор плотно окружен прозападными либерастами. Новое-старое правительство будет тянуть волыну. Лавров продолжит искать варианты к перемирию.
    Но англосаксы, как только дело опять дойдёт до очередного договорнячка мощно ударят по Крымскому мосту и сорвут перемирие.
    И получим новый виток смертоносной войны.

    У них цели не совпадают с намерениями Кремля договориться.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:34
    Джо Байден сейчас находится в крайне сложном положении, так как он вынужден поддерживать своих союзников – Украину и Израиль в двух крупных конфликтах
    Сомнительно, что Байден вообще понимает в каком положении он находится. Да и "противоречия" между Вашингтоном и киевом исключительно на публику при единой цели - если не победить, то как можно больше ослабить Россию.