Экспедиция к предкам. По маршруту Св. Брендана
«Св. Брендан» – судно Тима Северина
К какой стране бы мы ни мчались дальней,
Но не видать нам более печальной
Страны, чем та, что вырвалась из глаз.
Томас Мур. Из «Ирландских мелодий»
(перевод Алексея Плещеева).
Ветер гонит
в океане судёнышко
из другого тысячелетия, с прямым парусом,
на котором алеет Кельтский крест,
и с командой из пяти насквозь промокших
отчаянных моряков.
Тим Северин «Путешествие на «Брендане»
Люди и культура. Публикация материалов о древних мореплавателях восхода и заката вызвала немалый интерес определенной части читательской аудитории ВО. Многие просили продолжить эту тему или рассказать о каких-то конкретных маршрутах, плаваниях и плавучих средствах далекого прошлого. Заинтересовал читателей ВО и рассказ о плавании Тима Северина на кураге «Св. Брендан». Ну и, естественно, были просьбы рассказать и о самом Брендане, и о лодке, названной в его честь.
Выполняем эти просьбы.
Св. Брендан. Икона ХХ в.
А было так, что сюжет о путешествиях, естественно, с назидательным содержимым, стал в определенное время в средневековой Европе очень распространенным, а все популярное обычно умножается в своем количестве.
Но в данном случае в основе повествований о плавании Св. Брендана лежат некие реальные события. Во всяком случае, этот человек сам по себе не вымысел. Известно, что он родился, жил и был похоронен, а впоследствии за свои полезные для дела веры деяния был причислен к лику святых.
Прозывали его Бренданом Клонфертским, а ещё Бренданом Мореплавателем или Путешественником, и был он одним из ранних ирландских святых, настоятелем монастыря Клонферт.
Известны его годы жизни: ок. 484 – ок. 578 гг., а также беллетризованная история его семилетней одиссеи – плавания по океану на запад в поисках Земли обетованной. День памяти этого святого 16 мая.
Появился на свет он примерно в 484 году вблизи нынешнего Фенита, на юго-западе Ирландии, и в миру носил имя Киаррайгт Луахра. Но потом принял монашество и стал называться Брендан, возможно, в честь горы Брендон, где между 512 и 530 годами он построил монашеские кельи.
Схематическое описание судна «Св. Брендан»
Известен он главным образом своим плаванием к Острову Блаженных, которое было подробно описано в «Путешествии Святого Брендана Мореплавателя» в IX веке.
Кстати, X веком датируются такие произведения, как «Плавание Снегдуса и Мак-Риаглы» и «Плавание Уа Корра». Первый рассказывает о двух иноках из монастыря Святого Колумбы (VI в.), которые добровольно присоединились к преступникам, которых в качестве наказания должны были отправить «на волю волн», то есть оставить далеко в море. Снегдус и Мак-Риагла, странствуя, посещают множество удивительных островов, в том числе и Остров Раскаявшихся Преступников. В основе «Плавания Уа Корра» также лежит идея искупления. Так что, очевидно, что тема эта была в то время весьма популярной!
Проекции модели «Св. Брендана» из книги автора «Для тех, кто любит мастерить» (Москва, «Просвещение», 1990 г.)
Впрочем, как уже отмечалось, возникла она не на пустом месте. Так, средневековые летописные источники сообщают, что жители Ирландии совершали дальние плавания (причем даже в Америку!) на судах с обшивкой... из кожи. Куски кожи вываривались в масле, после чего сшивались между собой промасленными кожаными ремешками, как и набор корпуса.
Теоретический чертеж обводов корпуса
Есть множество версий того, каким образом осуществлялось это плавание, и в них говорится о том, как Брендан отправился в плавание по Атлантическому океану с шестьюдесятью пилигримами (в других версиях – с четырнадцатью, и еще тремя неверующими, присоединившимися к нему в последнюю минуту) на поиски Эдема.
Это событие, если только оно произошло на самом деле, имело место примерно в 530 году. В своем странствии Брендан видел благословенный остров, покрытый чудной растительностью. Также он встретился с морским чудовищем по имени Ясконтий, причем эта встреча приписывается также и его современнику Св. Колумбе.
Наиболее известное приключение – это высадка на остров, который как раз этим самым гигантским морским чудовищем и оказался. Причем интересно, что эта история встречается и в Библии (Иона во чреве китовом), и в преданиях других народов, начиная от сказок о путешествиях Синдбада-морехода и до деревянного Пиноккио.
Очень реалистичная модель «Брендана» из материала Клауса Плонуса
В целом принято считать, что это плавание есть не что иное, как религиозная аллегория, но споры о том, было ли это плавание осуществлено на самом деле, и что это за Остров Блаженных, которого достиг Брендан, не утихают и по сей день. Немало людей считают, что этот остров является Америкой.
Более того, существует даже общество Св. Брендана, которое верит в то, что именно Брендан был первооткрывателем Америки, и даже празднует это событие.
Для её изготовления потребовался стапель!
Ну а то, что плавания на кораблях, сделанных из кожи, вполне возможны, помог доказать смелый эксперимент, который в 1976 году провел опять же ирландский историк и писатель Тимоти Северин. Он задумал повторить маршрут плавания Св. Брендана и пересечь Атлантический океан на кожаной лодке – кураге, или как их ещё называли – карре.
И вот так, из гнутых реек, корпус на нем и собирался…
Лодка, названная «Святой Брендан», имела длину 10,9 м, ширину 2,4 м, две мачты с прямыми парусами и рулевым веслом с правой стороны. Плавание отважного путешественника и его команды продолжалось с перерывами около двух лет. Они смогли пересечь Атлантику и достичь побережья Северной Америки.
Кстати, на парусах «Св. Брендана» был изображен красный «крест в нимбе» – символ монахов Ирландии.
Чтобы построить эту лодку, Северин использовал 49 бычьих кож, тщательно обработанных и пропитанных воском. То есть она вышла у него отнюдь не дешевой!
Готовый остов судна
Как показывает пример Тима Северина, Брендан вполне мог доплыть до Северной Америки, и в этом случае он действительно был одним из первых европейцев, побывавших в Новом Свете.
Кстати, и Христофор Колумб, доказывая существование морского пути в Азию через Атлантику, также полагался на легенды о плавании Св. Брендана.
А вот так вручную рейки остова связывали! На мой взгляд – сущая казнь!
В общем, мы не можем сказать точно, было это плавание или нет. Тим Северин доказал, что оно могло быть, но и не более.
Но… есть записанная история, во многом сказочная, как «Одиссея» или «Энеида», и это еще одна повесть о времени, когда монахи подвига ради удалялись либо в пещеры, либо… плавали на лодках по морям-океанам!
В горах, на берегу реки,
Я взял кусок кирпично-красной
Коры и вырезал кораблик,
Величиной с форель, не больше,
И наблюдал за ним, плывущим
И тонущим. И там, где он исчез,
Дюйм серебристой плоти над водой
Блеснул на солнце – на одно мгновенье.
Фэнтон Джеймс (перевод Владимира Светлосанова).
Что касается лично меня, то о плавании Тима Северина я узнал уже после выхода своей первой книги «Из всего, что под руками». Понятно, что тут же захотелось написать и издать вторую, вот только для книг о самоделках в то время требовались не только их рисунки и схемы, но и фотографии, подтверждающие, что ты сам такое делал.
Готовый сшитый корпус изнутри
Готовый корпус снаружи
Палубные люки
И пришлось мне делать «Брендан» уже для книги «Для тех, кто любит мастерить».
В Пензе тогда работал магазин «Умелые руки» и, хотя ассортимент у него был бедней некуда, в нем продавались обрезки кожзаменителя с местной кожгалантерейной фабрики. Сначала решил вырезать корпус из пенопласта, приделав на жало электропаяльника резак из тонкой металлической пластинки. И вырезал! А затем обточил его наждачной бумагой. Но как только я начал оклеивать его полосками коричневого кожзаменителя, клей для кожи растворил пенопласт и привел мой корпус в состояние полнейшей негодности.
Делать его вторично у меня не хватило терпения, и я спаял остов судна его из медной проволоки: выгнул из неё шпангоуты, два планширя, а киль собрал также из отрезков проволоки, впаянных по очереди между шпангоутов. Затем всю эту конструкцию я оклеил полосками коричневого кожзаменителя, а поскольку паруса на модели были бумажными, то и кресты на них наклеил бумажные, методом аппликации.
Кожаная обшивка
Готовый корпус, обшитый кожей
Готовый корпус, вид сверху
Моделька получилась небольшая, но очень симпатичная. Вот только жаль, что фотографии от неё не осталось – выцвела и фотография, и пленка, так что пришлось их выбросить.
Корма и рулевые весла
Замечу, что я не принадлежу к числу моделистов, которые стараются сделать «все, как в жизни», из-за чего 28 узлов на шкаторине паруса вместо 29 для них уже чуть ли не катастрофа. Но… я ценю их упорство и настойчивость.
Особенно в этом плане меня впечатлила работа одного из зарубежных моделистов как раз над моделью «Св. Брендана». Написал о ней и выложил в Интернет фотографии процесса изготовления модели Клаус Плонус. Думаю, что их читателям ВО будет также интересно посмотреть!
Ирландская марка, посвященная плаванию Св. Брендана
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