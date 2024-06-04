СМИ Франции: французские военные присутствуют на Украине с самого начала вооружённого конфликта

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СМИ Франции: французские военные присутствуют на Украине с самого начала вооружённого конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о своих планах отправить войска на украинскую территорию. Но французские военные присутствуют на Украине с самого начала вооруженного конфликта.

Об этом сообщает журнал Valeurs actuelles (Франция).



Собственно, военнослужащие западных армий присутствуют на украинской земле примерно с апреля 2022 года. Но первыми свои дроны, а также военных инструкторов и обслуживающий персонал отправили французы.


Официально об отправке Францией своих военнослужащих на Украину может быть объявлено только 6 июня. Но это решение ни на что не повлияет. Разве что, отмечает СМИ Франции, оно способно привести к увеличению численности французского контингента, который уже находится на украинской территории с самого начала военных действий.

В частности, о присутствии французов на Украине с первой половины 2022 года говорит экс-командир полка французских морпехов Пер де Йонг. Он утверждает, что военнослужащие ВС Франции занимались сопровождением военной техники, поставляемой Парижем для нужд ВСУ. К примеру, при самоходных гаубицах Caesar на всех этапах их доставки украинским подразделениям присутствовали французские офицеры.

Ситуация вокруг Украины меняется постоянно и довольно быстро. За время, пока в этой стране продолжается вооруженный конфликт, страны Запада уже не впервые пересекают «красные линии», которые сами же и провели. К примеру, 30 мая президент США Джо Байден дал добро ВСУ на нанесение ударов по российской территории американским оружием большой дальности, что ранее Вашингтон считал недопустимым.
13 комментариев
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  1. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:05
    Так в чём новость-то? Присутствуют, конечно. Разве что официальный статус "заморских гусей" изменится.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:30
      Вчера в тг-канале Саня во Флориде смотрел ролик, как наши взяли в плен жабоеда с шевроном флажком Франции. Тот от страха что-то лепетал по-жабьи, пока ему в грызло с ноги не засадили. am good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        Сегодня, 11:40
        Бородач ,поправлю .Сначала ему с носка в бочину засадили ,он сразу по французски залепетал ,шевроле Франции был.Надеюсь он не первый. hi
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 12:24
          Сначала ему с носка в бочину засадили ,он сразу по французски залепетал ,шевроле Франции был.Надеюсь он не первый.

          Вот на хрена их в плен брать... Только в гробах покрытых ихним триколором к французскому посольству в Москве и под камерами торжественно возвращать "истинных сынов" Франции французскому народу... am
  2. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    -2
    Сегодня, 11:05
    Но это решение ни на что не повлияет.
    Нарратив почти каждой статьи о новых успехах СВО.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 11:07
    Довольные рожи... эт пока вдалеке от ЗБД и не прилетело ничего конкретно по ним... а то ржи сразу б перекосило, у тех, кто вообще остался цел.
    А так... те кто побывал там, пороху понюхала, предпочитает не выглядеть такими радостными идиЁтами, как на данных фотках....
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    Сегодня, 11:09
    фото - вот все эти лица увидеть на фоне штрека в шахте, под Воркутой...
  5. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 11:14
    Как быстро французы стали воевать за нацистов ,хотя ....у них опыт есть, ВОВ показала
  6. Slonn Звание
    Slonn
    +4
    Сегодня, 11:21
    Если французские военнослужащие будут официально находится на территории Украины и с территории Украины на территорию России прилетит французский scalp. то это будет расцениваться , как нападение Францией на Россию, что в свою очередь позволяет России нанести ответный удар по территории Франции.
    О чем нужно официально заявить. Кстати , скоро олимпиада.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:41
      в свою очередь позволяет России нанести ответный удар по территории Франции
      И можно попрощаться с усадьбами, виноградниками... на которые пришлось столько горбатиться в РФ.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 11:22
    — Новая методичка - Если раньше открещивались от присутствия своих военных,то теперь стараются заявить,что они там были давно и чем раньше,тем лучше ...
  8. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 11:23
    К примеру, 30 мая президент США Джо Байден дал добро ВСУ на нанесение ударов по российской территории американским оружием большой дальности, что ранее Вашингтон считал недопустимым.
    оно не помнит чем его на завтрак пичкали, и ходил ли он САМ на горшок.
  9. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    +2
    Сегодня, 11:29
    А Телеге есть ролик наш солдат берет в плен француза.