СМИ Франции: французские военные присутствуют на Украине с самого начала вооружённого конфликта
Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о своих планах отправить войска на украинскую территорию. Но французские военные присутствуют на Украине с самого начала вооруженного конфликта.
Об этом сообщает журнал Valeurs actuelles (Франция).
Собственно, военнослужащие западных армий присутствуют на украинской земле примерно с апреля 2022 года. Но первыми свои дроны, а также военных инструкторов и обслуживающий персонал отправили французы.
Официально об отправке Францией своих военнослужащих на Украину может быть объявлено только 6 июня. Но это решение ни на что не повлияет. Разве что, отмечает СМИ Франции, оно способно привести к увеличению численности французского контингента, который уже находится на украинской территории с самого начала военных действий.
В частности, о присутствии французов на Украине с первой половины 2022 года говорит экс-командир полка французских морпехов Пер де Йонг. Он утверждает, что военнослужащие ВС Франции занимались сопровождением военной техники, поставляемой Парижем для нужд ВСУ. К примеру, при самоходных гаубицах Caesar на всех этапах их доставки украинским подразделениям присутствовали французские офицеры.
Ситуация вокруг Украины меняется постоянно и довольно быстро. За время, пока в этой стране продолжается вооруженный конфликт, страны Запада уже не впервые пересекают «красные линии», которые сами же и провели. К примеру, 30 мая президент США Джо Байден дал добро ВСУ на нанесение ударов по российской территории американским оружием большой дальности, что ранее Вашингтон считал недопустимым.
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