«Достойного ответа нет»: Ринкевичс обвинил Россию в якобы «диверсионной деятельности» на территории Европы

26
«Достойного ответа нет»: Ринкевичс обвинил Россию в якобы «диверсионной деятельности» на территории Европы

Россия активно ведет диверсионную деятельность на территории Европы, а страны НАТО никак не могут придумать «достойный ответ» на эти действия. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвийский политик обвинил Россию в якобы совершении «мелких диверсий» на европейской территории, заявив, что страны НАТО пытаются придумать, как им реагировать на эти инциденты без применения 5-й статьи устава альянса «о коллективной обороне», чтобы и России сделать плохо, и самим не пострадать. При этом Ринкевичс так и не смог привести ни одного доказательства причастности России к различным происшествиям в Европе.



По словам президента Латвии, «диверсионная деятельность» России в Европе «только возрастает». В пример он привел перерезание кабеля, идущего по дну Балтийского моря, хотя уже давно выяснено, что его повредил якорь китайского грузового судна.

Среди вероятных вариантов противодействия «российским силам» он предложил увеличение количества морских патрулей, а также закрытие Балтики для российских кораблей и судов. При этом он признал, что это может привести «к войне». Единственное, что НАТО не собирается делать в ответ на «российские диверсии» — запускать ракеты по России.

Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента. Мы должны иметь возможность обсуждать все виды (ответных) инструментов.

— добавил он.

Ранее европейские силовые структуры обвинили Россию в якобы серии инцидентов на территории Европы. По их словам, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 11:00
    «Россия активно ведёт диверсионную деятельность на территории Европы, а страны НАТО никак не могут придумать "достойный ответ" на эти действия» —

    — Хотелось бы, чтобы это было так ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 11:10
      Смотришь на фото этого прибалта, ему бы математику в школе преподавать, а он весь Запад учит как нужно с Россией поступать и воевать... Эх, измельчала Европа!!!
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 11:28
        Очень бы хотелось, чтобы в ответ на диверсии НАТО Россия проводила бы активные диверсионные действия на территории Евросоюза. good
        Но этого нет. Нет ни одной нашей диверсии. am
        Почему наши диверсанты не разносят в труху Гейропу? am
        Как же нам не хватает Судоплатова. sad
        1. Татьяна Звание
          Татьяна
          +2
          Сегодня, 11:51
          Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента. Мы должны иметь возможность обсуждать все виды (ответных) инструментов.
          — добавил Ринкевичс.

          Молчал бы в тряпочку этот латышский "инвалид на голову" нацист Ринкевичс - президент Латвии и поджигатель ТМВ!

          Была бы его воля, Ринкевичс сбежал бы из Латвии в США или Канаду хоть сейчас, оставив после себя только выжженную землю своей Латвии!

          Наверняка Ринкевичс на случай ядерной войны логово себе лично за океаном уже заготовил! Да и "золотой запас его нацистской партии" у него уже там!
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 12:23
            Что другого можно ждать от Открытого гомосексуалиста и русофоба Эдгарса Ринкевичса? Что "муж" ему скажет, то он и сделает!

            ЛГБТ-сообщество - это давно уже ЭКСТРЕМИСТСКАЯ наднациональная организация биологических вырожденцев по захвату всего мира и установлению в мире собственного "мирового порядка".

            Эдгарс Ринкевичс желает поражения России в СВО на Украине. Он считает, что это главная стратегическая цель Риги

            Можете себе представить, что главная цель биологических вырожденцев ЛГБТ-сообщества всей Риги и всей Латвии - это есть, по гомосексуалисту Ринкевичсу, главная цель всего народа Латвии?! Я не могу.

            Ринкевичус явно сидит не на своём месте, поскольку не отражает волю всего НОРМАЛЬНОГО народа Латвии, а только волю его ЛГБТ-оппозиции в парламенте! Без коррупции на выборах в Латвии явно дело не обошлось.

            См. подробно - https://postnews.ru/a/22590?ysclid=lx061npqe7963228369
        2. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:02
          Как же нам не хватает Судоплатова.

          А нашим врагам его "цукерок"... Помнится Евгений Коновалец, глава Организации украинских националистов, сумел заценить их вкус...
      2. Правдодел Звание
        Правдодел
        +1
        Сегодня, 12:03
        на фото этого прибалта, ему бы математику в школе преподавать

        Вряд ли сможет, хорошо, если еще грамматику не забыл. А то москали они такие, все мозги вышибли...
    2. кредо Звание
      кредо
      +2
      Сегодня, 11:41
      На окраине Риги сидел старый дед, когда в соседнем дворе послышалось "гав-гав".
      Дед поморщился и прислушался. Как он и ожидал с севера послышался ответный "гав".
      Ещё немного погодя уже с юга донеслось "гав-гав-гав".

      "Вот же брехливые собаки. Вшивые, облезлые доходяги, лают не впопад, по поводу и без повода, спать мешают, прибить бы их, да жалко силы тратить, сами скоро сдохнут" - пробурчал недовольный дед и пошёл спать пока всё стихло. laughing
      ________________________________________________________________
      П.С. для администратора ВО - не читайте это если Вам не нравится, это не про Вас.
  2. Andy_nsk Звание
    Andy_nsk
    +3
    Сегодня, 11:01
    Ну да, магазин Икея у литовцев могли только гру-шники сжечь, без них пожаров не бывает! /*сарказм*/
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:02
    Собственно ПЛЕВАТЬ, на всех и сразу... а будут делать что то более агрессивное, получат по рогам.
  4. Дедок Звание
    Дедок
    +2
    Сегодня, 11:04
    я не физиономист, но посмотрите на лица...
    на них всё написано
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:19
      Дедок
      (Сергей)
      +1
      Сегодня, 11:04
      Новый
      я не физиономист, но посмотрите на лица...
      на них всё написано
      Идиот.
      Для админов - по Ф.М. Достоевскому.
    2. Сергей Смирнов_5 Звание
      Сергей Смирнов_5
      +1
      Сегодня, 11:20
      Да,он не гей-он п.......!
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 11:12
    Если руки растут из поясницы и что то сгорело ................то виноват конечно Путин.Ну просто замечательная теория ,ну просто гениально ! Браво ! Нобелевку в студию
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      +1
      Сегодня, 11:20
      APASUS
      (Pavo)
      +1
      Сегодня, 11:12
      Новый
      Если руки растут из поясницы и что то сгорело ................то виноват конечно Путин.Ну просто замечательная теория ,ну просто гениально ! Браво ! Нобелевку в студию
      А ведь дадут! И глазом не моргнут.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        +1
        Сегодня, 11:24
        Цитата: a.s.zzz888
        А ведь дадут! И глазом не моргнут.

        Нобелевка ,после Обамы как печать хозяина. Клеймили скот американцы ,а сейчас политикам дают Нобелия. За беспринципность и подлость
  6. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Сегодня, 11:15
    С одной стороны, приятно слышать wink, с другой, сколько я не был на европских заводах (а был я много где), так с противопожарной дисциплиной у них там очень не очень.
    Похоже, то, что срабатывало с коренными, плохо фурычит с понаехами.
    Особенно сейчас, когда к азиатскому фатализму добавился восточнославянский пофигизм...
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    0
    Сегодня, 11:16
    Цитата: Дедок
    я не физиономист, но посмотрите на лица...
    на них всё написано

    Согласен!
  8. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 11:21
    Ранее европейские силовые структуры обвинили Россию в якобы серии инцидентов на территории Европы. По их словам, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве.

    А церковь тоже мы разрушили? Собор парижской бого матери?
    "Какой какой матери?"
    Которая нотр -дам -де-пари. lol
    Гейропа от безысходности и скудости своего умишка на Россию готова вывалить все техногенные аварии. Как только не обвиняют ещё в ливнях в пустыне? lol
  9. Mowgli_2 Звание
    Mowgli_2
    0
    Сегодня, 11:25
    Не надо мелочиться!!! Мочить нужно всех европедерастов!
  10. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +3
    Сегодня, 11:28
    Когда уже эти прибалтийские вымираты будут признаны, на официальном уровне-фашистскими государствами. Поводов море- и чествование на государственном уровне- нацистских недобитков, и деление людей на первый и второй сорт. Ах, да у нас же власть антинародная. Она из русских сделала людей второго сорта, в самой России. Что уж говорить про забугорье.
  11. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 11:32
    Стишки про "кошка бросила котят- это Путин виноват!........",как нельзя лучше объясняет все разговоры в Эвропе,а также странах недоЭвропы......а кто ещё может IKEA подпалить?только он спичками умеет пользоваться....
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 11:57
    Единственное, что НАТО не собирается делать в ответ на «российские диверсии» — запускать ракеты по России.

    А вы рискните...У вас примеров тьма...
    Для некоторых это может статься гибелью нации...
    * * *
    Лицемерные, лживые мерзавцы...Это надо же, как их растащило на гадости...Гоните отовсюду британских послов, - они вас до цугундера (в лучшем случае) доведут...
  13. Oldi Звание
    Oldi
    0
    Сегодня, 12:10
    Ну, если это не правда, то обидно и тем более надо соответствовать их ожиданиям, изнутри подтачивать, не всё же им костры разжигать вокруг РФ, есть же куча слабых мест.
  14. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:15
    Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента.
    Тогда зачем об этом вообще говорить? Судя по высказываниям в последнее время прибалты вдруг почувствовали себя главной составляющей НАТО, которая вправе говорить за весь блок. Перед этим эстонка мечтает разделить Россию на мелкие государства, литовец говорит о необходимости победы над нашей страной. При этом все такие смелые и воинственные, как буд-то это они обладают ЯО и мощными армиями.
    сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве
    Ну ладно еще склад и лакокрасочная фабрика, а дом и магазин ГРУ зачем не удосужились даже подумать.
  15. Everevil Звание
    Everevil
    0
    Сегодня, 12:36
    Латвийский политик обвинил Россию в якобы совершении «мелких диверсий» на европейской территории...

    Ну, одна такая точно была совершена - полагаю, под покровом ночи русские диверсанты похитили мозг латвийского политика yes