«Достойного ответа нет»: Ринкевичс обвинил Россию в якобы «диверсионной деятельности» на территории Европы

Мы не собираемся пускать ракеты по России из-за довольно мелкого инцидента. Мы должны иметь возможность обсуждать все виды (ответных) инструментов.

Россия активно ведет диверсионную деятельность на территории Европы, а страны НАТО никак не могут придумать «достойный ответ» на эти действия. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.Латвийский политик обвинил Россию в якобы совершении «мелких диверсий» на европейской территории, заявив, что страны НАТО пытаются придумать, как им реагировать на эти инциденты без применения 5-й статьи устава альянса «о коллективной обороне», чтобы и России сделать плохо, и самим не пострадать. При этом Ринкевичс так и не смог привести ни одного доказательства причастности России к различным происшествиям в Европе.По словам президента Латвии, «диверсионная деятельность» России в Европе «только возрастает». В пример он привел перерезание кабеля, идущего по дну Балтийского моря, хотя уже давно выяснено, что его повредил якорь китайского грузового судна.Среди вероятных вариантов противодействия «российским силам» он предложил увеличение количества морских патрулей, а также закрытие Балтики для российских кораблей и судов. При этом он признал, что это может привести «к войне». Единственное, что НАТО не собирается делать в ответ на «российские диверсии» — запускать ракеты по России.— добавил он.Ранее европейские силовые структуры обвинили Россию в якобы серии инцидентов на территории Европы. По их словам, сотрудники ГРУ стоят за поджогами склада в Англии, лакокрасочной фабрики в Польше, дома в Латвии и даже магазина Ikea в Литве.