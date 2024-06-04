«Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине
Западные медиа и многочисленные эксперты продолжают высказывать предположения о завершении конфликта на Украине, причем почти всегда позиция России не рассматривается или считается вторичной. В основном варианты повторяются, имеются только незначительные различия. Например, американский журнал Foreign Policy выделил три сценария завершения войны, из которых только один подразумевает победу России.
По мнению автора публикации, вышедшей в американском издании, на сегодняшний день имеются следующие варианты завершения войны: первый, и он же никак не устраивающий Запад, — это безоговорочная победа России на поле боя, «навязанный» Украине мирный договор, отход части территорий России, остальная часть Украины снова встраивается в орбиту интересов Москвы.
Второй вариант предусматривает возвращение Киевом части «оккупированных» территорий, поражение российской армии, Украина входит в состав ЕС и НАТО, но иностранные войска не имеют права располагаться на ее территории. Это вариант буквально срисован с мечтаний Зеленского, если сюда добавить выплату репараций и выдачу «военных преступников» Россией.
Третий вариант предусматривает «вооруженный нейтралитет», который будет принят ввиду того, что ни одна из сторон не сможет одержать победу в конфликте. В результате Украина останется условно нейтральной страной с западным оружием, но без влияния России.
Как пишет издание, возможны и другие варианты, но их вероятность мала. В то же время автор признает, что на сегодняшний день первый вариант с победой России имеет больше всего шансов на реализацию, поскольку для второго и третьего необходима новая консолидация Запада с целью поддержки Украины, а также масштабное наступление ВСУ с «освобождением территорий».
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