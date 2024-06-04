«Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине

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«Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине

Западные медиа и многочисленные эксперты продолжают высказывать предположения о завершении конфликта на Украине, причем почти всегда позиция России не рассматривается или считается вторичной. В основном варианты повторяются, имеются только незначительные различия. Например, американский журнал Foreign Policy выделил три сценария завершения войны, из которых только один подразумевает победу России.

По мнению автора публикации, вышедшей в американском издании, на сегодняшний день имеются следующие варианты завершения войны: первый, и он же никак не устраивающий Запад, — это безоговорочная победа России на поле боя, «навязанный» Украине мирный договор, отход части территорий России, остальная часть Украины снова встраивается в орбиту интересов Москвы.



Второй вариант предусматривает возвращение Киевом части «оккупированных» территорий, поражение российской армии, Украина входит в состав ЕС и НАТО, но иностранные войска не имеют права располагаться на ее территории. Это вариант буквально срисован с мечтаний Зеленского, если сюда добавить выплату репараций и выдачу «военных преступников» Россией.

Третий вариант предусматривает «вооруженный нейтралитет», который будет принят ввиду того, что ни одна из сторон не сможет одержать победу в конфликте. В результате Украина останется условно нейтральной страной с западным оружием, но без влияния России.

Как пишет издание, возможны и другие варианты, но их вероятность мала. В то же время автор признает, что на сегодняшний день первый вариант с победой России имеет больше всего шансов на реализацию, поскольку для второго и третьего необходима новая консолидация Запада с целью поддержки Украины, а также масштабное наступление ВСУ с «освобождением территорий».
37 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:32
    «Американский журнал предложил три варианта завершения конфликта на Украине» —

    — ͟Н͟͟͟а͟͟͟ш͟͟͟ ͟͟͟о͟͟͟т͟͟͟в͟͟͟е͟͟͟т͟͟͟ ͟͟͟Ч͟͟͟у͟͟͟м͟͟͟б͟͟͟у͟͟͟р͟͟͟л͟͟͟е͟͟͟н͟͟͟у:
    — «Не суй свой нос, куда собака хвост не совала» ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 11:38
      Вариант развития войны на Украине только один: безоговорочная капитуляция, демилитаризация, фильтрация, денацификация в ИТК, включение всех областей Украины в состав РФ. good drinks
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +3
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Бородач
        включение всех областей Украины в состав РФ. good drinks

        Причем, именно областями. drinks
        1. dauria Звание
          dauria
          0
          Сегодня, 12:44
          Причем, именно областями.

          Без мобилизации и военного положения фронт скоро встанет . И будет Корейский вариант - перемирие , которое и не война , и не мир. Трели Соловьёва о развале всего и вся на Украине поделите на 2 . А лучше на 10 . Если вам сказать уровень зарплат (в баксах) на оборонных заводах в Киеве , вам матерных слов не хватит . ( Да, не удивляйтесь . Заводы работают ) Ракеты ,конечно, смотрятся эффектно , но это слону дробина .
          Так что выбор невелик . Или ва-банк ( пойдут наши олигархи на это ? ) . Или "временное" перемирие на десятилетия .
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Сегодня, 11:49
        Цитата: Бородач
        Вариант развития войны на Украине только один: безоговорочная капитуляция

        вариантов может быть масса, в том числе и этот и он кстати не самый лучший, бо как, что делать с западенщиной вряд ли кто знает
        1. Бородач Звание
          Бородач
          -1
          Сегодня, 12:08
          Западенцам торжественно вручить в руки кайло и запереть в шахтах Донбасса. Пускай стахановят.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:21
            Цитата: Бородач
            Западенцам торжественно вручить в руки кайло и запереть в шахтах Донбасса

            всех в шахты спустите, детей, баб, стариков?!!!
            там бандерложья идеология с пеленок впитывается
        2. PROXOR Звание
          PROXOR
          +1
          Сегодня, 12:29
          Отдать Западенские области Полякам. Пусть сами решают вопрос оголтелых свинтусов.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 12:36
            это идеальный вариант, когда шаровария будет поделена и прекратит свое существование, восток центр и юг без проблем интегрируются в Россию а запад будут вырезан и исчезнет, главное, что это сделаем не мы
      3. Taskhyl
        Taskhyl
        -1
        Сегодня, 12:05
        Не допускай перерывы в приеме препаратов!
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 11:34
    А что тааое консолидация Запада?Финансовая и военная помощь?Так она как шла,так и идет.И более того,западные лидеры утверждают,что будут помогать Украине столько,сколько потребуетсч
    1. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 12:00
      Влажные западные мечты наподобие этой -
      ...масштабное наступление ВСУ с «освобождением территорий»...

      подтверждают лишь то, что говорил ещё Борька Джонс "до последнего украинца".
      Так что в этом году мы ещё услышим как на Украине возраст мобилизации мужского населения снизят до 17-18 лет, а потом и женское население погонят на фронт, в расчёте на пополнения ВСУ на 3-4 миллиона. И ведь наберут. belay
  3. HAM Звание
    HAM
    +4
    Сегодня, 11:41
    Есть еще вариант,но о нём предпочитают молчать- полный раздел территории краины между собой и полная ликвидация государственности....то,что всё уже скупленно скромно не говорится...
    1. Alex777 Звание
      Alex777
      +3
      Сегодня, 11:46
      Самый вероятный вариант. Но перед конференцией его неудобно озвучивать. bully
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 11:51
        Александр,а вот,похоже,поэтому они и засуетились с "военными нато по границам краины для освобождения краинских военных для ведения БД".....своё надо охранять,а то уведут... hi
        1. Alex777 Звание
          Alex777
          +2
          Сегодня, 11:57
          Цитата: HAM
          Александр,а вот,похоже,поэтому они и засуетились с "военными нато по границам краины для освобождения краинских военных для ведения БД".....своё надо охранять,а то уведут... hi

          Ну на мой взгляд, это был "оживляж" и перед швейцарской
          конференцией, и перед выборами в Европарламент.
          Надо им было нарисовать картинку, что вот-вот все будет.
          Раньше в ЕС слабо голосовали на выборах в ЕП, поэтому
          соросята там набились под завязку. И рулят теперь криво.
          А сейчас картина складывается так, что могут и вылететь. hi
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 11:47
    это из серии встречу я динозавра на улице или нет
    гениальная аналитика
  5. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +2
    Сегодня, 11:48
    «Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине
    Запад может рассуждать сколько угодно о будущем Украины, но вариант будет только один и это вариант который устраивает только РФ, другого варианта быть не может. Слишком много со стороны России было возложено на Алтарь Победы.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +5
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Gomunkul
      но вариант будет только один и это вариант который устраивает только РФ

      к сожалению гарантировать такое вряд ли получится, уж простите но 91 первый год был у нас а не на западе, так, что отвергать предательство верхов точно нельзя, да и скорее всего придется все одно искать компромисс
      даже в 45 были уступки со стороны СССР
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +1
        Сегодня, 12:01
        в 45 были уступки со стороны СССР
        В 45 уступки со стороны СССР Западу были только потому, что Запад в то время обладал более мощным оружием(ядерная бомба), ещё одну глобальную войну СССР бы не смог вынести, поэтому и были сделаны уступки.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 12:07
          Цитата: Gomunkul
          Западу были только потому, что Запад в то время обладал более мощным оружием(ядерная бомба), ещё одну глобальную войну СССР бы не смог вынести, поэтому и были сделаны уступки.

          а давайте откровенно, запад реально считает, что мы на военное обострение не пойдем, не говоря уж о том, что у них хватает идиотoв считающих, что в ограниченном ядерном конфликте модно победить
          кроме того мы можем как угодно пыжиться но последние 30 лет не прошли даром и если на устроят РЕАЛЬНУЮ блокаду, то мало нам не покажется, уж простите, но мы сейчас и трусов своих не производим
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Василенко Владимир
        так, что отвергать предательство верхов точно нельзя

        Нам мало предательства ГМС и ЕБН? Нам мало навязанного партнёрства с США за право «дефиле» по миру и «шопинга» по Европе? Что касается предателей:
        про ледорубы пусть помнят и никакая статья Конституции здесь не поможет.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -1
          Сегодня, 12:22
          давайте без излишнего пафоса
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            -1
            Сегодня, 12:25
            Цитата: Василенко Владимир
            давайте без излишнего пафоса

            В чём здесь пафос? Если к власти придут левые силы, - так и будет...
            Сколько ещё можно страну предавать и растаскивать?
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              -2
              Сегодня, 12:27
              утомили вы с вашими воззваниями не по теме, есть КОНКРЕТНЫЕ предложения
              вот завтра объявляют "перемирие" ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?!!!
              без соплей и лозунгов, что конкретно будете делать?
              1. ROSS 42 Звание
                ROSS 42
                0
                Сегодня, 12:32
                Цитата: Василенко Владимир
                вот завтра объявляют "перемирие" ВАШИ ДЕЙСТВИЯ?!!!

                Завернусь в простыню и пойду на кладбище...
                Не беспокойтесь, кричать «Ура!» не стану и целовать руки гаранту не брошусь.
                Напишу в сообщении:
                Ну, г-да либералы, кто ещё верит, что в России только бояре плохие? Все они из одного помёта!
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  -1
                  Сегодня, 12:38
                  вот об этом я и писал, пафоса у вас море, а предложений ноль
                  вы даже не предложили выйти все на улицу в качестве протеста, как всегда кухней ограничитесь
                  1. ROSS 42 Звание
                    ROSS 42
                    0
                    Сегодня, 12:42
                    Вы тут профессора из себя не стройте. Болтать - не мешки таскать. Толку с моих предложений не будет никакого. Как и с ваших. Власть привыкла делать так, как выгодно ей. Но я, в отличие от вас, не бросаюсь рукоплескать любому её «закидону».
                    От вас тоже предложений не видел, кроме констатации свершившегося.
                    Не напрягайтесь, переписка с вами утомляет, как ремонт канализации.
    2. Русский ватник Звание
      Русский ватник
      -3
      Сегодня, 12:17
      Наши бонзы, судя по их желанию договориться, так не считают. Мрачноватые перспективы вырисовываются. Был такой Керенский. По прозвищу Главноуговаривающий.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +3
    Сегодня, 11:50
    У них там баба Яга, которая всегда против... так у нас найдётся что ей, да им всем варенуть такой серьёзный аргумент, что они все подавятся.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:02
    Foreign Policy выделил три сценария завершения войны
    Для России подходит только первый вариант с безоговорочной победой и т.д., которого очень боятся американцы и их союзники, поэтому и держат в запасе еще два.
  8. Владимир М Звание
    Владимир М
    -1
    Сегодня, 12:12
    Для России приемлем только один вариант, что бы избежать последствий для России в не далёком будущем - забирать юг, восток и север Украины и только в качестве областей. Но пока к сожалению видим, только попытки "договориться". "Затягивание" СВО тоже работает не на Россию.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      -1
      Сегодня, 12:30
      при чем в идеале западные области не должны остаться самостоятельным государством, а должны влиться в польшу и венгрию
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        0
        Сегодня, 12:37
        Поляки (ну и румыны с венграми) однозначно заберут "свои территории" в не зависимости от нашего желания. Для поляков Лемберг, как для нас Крым. Сейчас поляки выжидают, пока мы "утилизируем" население Украины, способное держать в руках оружие.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 12:42
          вот румынам как раз ни чего отдавать и нельзя
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            0
            Сегодня, 12:47
            Думаю со "стола Украины" румыны и получат только "крошки". Большего им не дадут, конечно если Россия будет забирать весь юг.
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:13
    «Запад устраивают два»: Американский журнал назвал три сценария завершения конфликта на Украине

    А нас - три:
    Первый, и он же никак не устраивающий Запад, — это безоговорочная победа России на поле боя, «навязанный» Украине мирный договор, отход части территорий России, остальная часть Украины снова встраивается в орбиту интересов Москвы.
    Второй, - распад Евросоюза, возврат к суверенным государствам и национальным валютам, распад НАТО (пусть там останутся США и GB).
    Третий - гражданская война в США и беспорядки на границе с Мексикой.