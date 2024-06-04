Модуль китайской АМС «Чанъэ-6» впервые в истории взял образцы грунта с обратной стороны Луны
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Впервые в истории космических исследований удалось взять образцы грунта с обратной стороны Луны. Данная задача была выполнена модулем китайской АМС «Чанъэ-6». Сейчас модуль уже стартовал с поверхности Луны и вышел на ее орбиту.
Известно, что станция значительную часть своих функций выполняла в автоматическом режиме. С пункта управления передавались команды, которые транслировались с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2».
Безусловно, главным достижением миссии китайского модуля на поверхности Луны является взятие образцов грунта. Сам процесс сбора грунта начался с бурения. Затем робот-манипулятор доставил грунт и камни с обратной поверхности Луны.
Как сообщается, удалось собрать примерно 2 килограмма грунта и камней. Они были помещены в герметичную капсулу и далее во взлетный модуль, а уже затем капсула была поднята модулем на орбиту Луны.
Теперь грунт будут изучать в специальных лабораториях КНР. На Землю модуль вернется 25 июня, если не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Грунт в капсуле должны сбросить в северной части Китая, где его примут представители космических организаций.
По информации китайских СМИ, анализ образцов грунта, взятых на обратной поверхности Луны, будет проводиться специалистами на протяжении нескольких месяцев.
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