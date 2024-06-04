Модуль китайской АМС «Чанъэ-6» впервые в истории взял образцы грунта с обратной стороны Луны

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Модуль китайской АМС «Чанъэ-6» впервые в истории взял образцы грунта с обратной стороны Луны

Впервые в истории космических исследований удалось взять образцы грунта с обратной стороны Луны. Данная задача была выполнена модулем китайской АМС «Чанъэ-6». Сейчас модуль уже стартовал с поверхности Луны и вышел на ее орбиту.

Известно, что станция значительную часть своих функций выполняла в автоматическом режиме. С пункта управления передавались команды, которые транслировались с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо-2».



Безусловно, главным достижением миссии китайского модуля на поверхности Луны является взятие образцов грунта. Сам процесс сбора грунта начался с бурения. Затем робот-манипулятор доставил грунт и камни с обратной поверхности Луны.


Как сообщается, удалось собрать примерно 2 килограмма грунта и камней. Они были помещены в герметичную капсулу и далее во взлетный модуль, а уже затем капсула была поднята модулем на орбиту Луны.


Теперь грунт будут изучать в специальных лабораториях КНР. На Землю модуль вернется 25 июня, если не будет каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Грунт в капсуле должны сбросить в северной части Китая, где его примут представители космических организаций.

По информации китайских СМИ, анализ образцов грунта, взятых на обратной поверхности Луны, будет проводиться специалистами на протяжении нескольких месяцев.

24 комментария
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +6
    Сегодня, 11:43
    Достаточно технически сложное мероприятие провели китайцы. Молодцы, что сказать...
  2. KukuRuzvelt Звание
    KukuRuzvelt
    0
    Сегодня, 11:47
    Китайцы просто не в курсе что Земля плоская, а Луна это просто фонарик и нужна не ракета, а батут
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 12:12
      И Рогозин что-то подозрительно молчит......
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 12:29
        И Рогозин что-то подозрительно молчит......
        Ему некогда, он с 2020 добывает гелий 3 на Луне.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +1
          Сегодня, 12:30
          ....вестимо много накачал.....
  3. spirit Звание
    spirit
    +4
    Сегодня, 11:49
    Поздравляю Китай! По успехам лунной программы и то что озвучивают Китайцы (высадка на луне в Конце десятилетия) то уже можно сейчас сделать вывод что они будут второй нацией ,после США, кто это сделает.Какой нацией по счету будем мы ,и будем ли вообще большой вопрос.
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +9
      Сегодня, 11:54
      Какой нацией по счету будем мы ,и будем ли вообще большой вопрос.
      Вас как и многих наших сограждан родившихся в СССР ещё мучают фантомные боли о Великой стране, нас не станет и ни кто уже не вспомнит о её достижениях. Для современного политического руководства страны полёты в космос не являются приоритетными задачами, их вполне себе устраивает роль сырьевого придатка и не важно какого западного или восточного. hi
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:14
        ....для них главное чтобы у "нашей" илиты бабло не отобрали и позволили дожить безбедно.
    2. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      +2
      Сегодня, 12:22
      Какой по счету в очереди высадившихся на Луну? Никакой! И не надо! Пусть лучше в магазинах будут продукты, в больницах врачи, в школах учителя а в шахтах ракеты, гарантирующие безопасность. Хватит уже надрываться в гонке с кем-то за чем-то - народ уже не выдержит, времена СССР прошли.
      1. Trapp1st Звание
        Trapp1st
        0
        Сегодня, 12:40
        Хватит уже надрываться в гонке с кем-то за чем-то - народ уже не выдержит
        С элитой РФ ни то что каких то научных прорывов ждать не надо, попрощаемся и с больницами, и со школами, и с продуктами...
  4. AdAstra Звание
    AdAstra
    -3
    Сегодня, 11:52
    Тем временем
    ""Роскосмос" не сможет произвести четыре из шести геостационарных спутников, предусмотренных в Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, из-за отсутствия финансирования." (телеграмм-канал Военного обозрения).
  5. comradChe Звание
    comradChe
    -3
    Сегодня, 11:53
    Я смотрю на фото и вижу решающий сдвиг с позиции " молчания " китайской стороны по отношению к " лунной миссии " СГА. Обратите внимание на КОРИЧНЕВЫЙ оттенок грунта на ЦВЕТНОЙ фотографии. После десятилетий лунного фотографического "засилья " СГА мы ( не впервые, по правде говоря ) видим НАСТОЯЩИЙ, а не ретушированный ( узаконенный голивудом, ну так вышло у них от незнания ) цвет Луны. Меня интересует только один вопрос: За какие такие "ковржки"руководство СССР ПРОДАЛО СТРАНУ признав этот блеф? Такой комментарий оставил под первой новостью. Собрал минусы и глупые коменты типа " баланса белого " и " может фото и не с Луны ". Фото не с Луны были у амеров. Сторонники теории " блефа " скоро обретут столько ненависти от разочаровавшейся стороны, что мало не покажется. И обретут именно они, а не амеры. Поистине загадочна " русская душа ". Вот только русская ли она?
    1. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 11:59
      Учитывая отношения Китая и США, по почему Китай не развенчает этот блеф просто предоставив фото с мест якобы посадок США?
      1. Arisaka Звание
        Arisaka
        +2
        Сегодня, 12:24
        Китайские миссии неоднократно публиковали фотографии неплохого разрешения почти всех посадок.
        Chang'e 2, например. Они делали лунные карты.
        А так же индийская миссия Chandrayaan-1 и 2.
        1. Darkdimon Звание
          Darkdimon
          +1
          Сегодня, 12:33
          Вы меня опередили, а СССР просто видели миссии «Аполлон» своими средствами.
    2. vadimtt Звание
      vadimtt
      +6
      Сегодня, 12:00
      Баланс Белого поправить и будет как у всех. Но нет, теория заговора несомненно интереснее ...

      ЗЫ: Ну и глупая отмазка - это-ж обратная сторона Луны - она под солнцем загорела ...
    3. spirit Звание
      spirit
      +2
      Сегодня, 12:06
      За какие такие "ковржки"руководство СССР ПРОДАЛО СТРАНУ признав этот блеф?
      Обратитесь к Терешковой)))она ещё жива, если Вы считаете товарищей со звёздами героев СССР, предателями и лжецами.Потом расскажите что она вам ответила .Уважением wink
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        0
        Сегодня, 12:43
        Цитата: spirit
        Обратитесь к Терешковой)))она ещё жива

        Ну это неудачное предложение. К "карабь не слушаеться" нужно обращаться только с вопросом по "обнулению" smile
    4. Arisaka Звание
      Arisaka
      +3
      Сегодня, 12:29
      Вы забыли, что советские лунные миссии привезли почти килограмм лунного грунта? Цвет пыли разный, в зависимости от места сбора.

      Цвета на Луне в основном определяются вариациями содержания железа и титана. Морские регионы имеют низкий коэффициент отражения, потому что они содержат относительно высокое количество оксида железа (FeO). Некоторые морские базальты содержат необычно высокую концентрацию оксида титана (TiO2) в дополнение к оксиду железа, что делает отражательную способность ещё ниже. TiO2 также сдвигает цвет морей от красного к синему.
    5. Велизарий Звание
      Велизарий
      0
      Сегодня, 12:37
      Цитата: comradChe
      Меня интересует только один вопрос: За какие такие "ковржки"руководство СССР ПРОДАЛО СТРАНУ признав этот блеф?

      Не хочу влезать в этот долгий с сложный спор. Поэтому буквально пару замечаний о сути Вашего вопроса.Предположим американцы не были на Луне.
      1) Вовсе не факт ,что советское руководство вообще об этом знало, тут все зависит от реальных параметров полета астронавтов.Ведь они не астрофизики и не специалисты по подделыванию фотографий, они знали то,что им докладывали. И потом,одно дело американцы облетали Луну и не высаживались,другое дело они вообще не выходили на орбиту Земли ( я взял крайние случаи). В первом случае технической возможности точно определить были там люди или нет тогда не было. Предположим им доложили,что часть фото и видео имеет признаки монтажа, являться ли это доказательством того,что они там не были ? Нет. Тут нужно иметь точные данные. В отсутствии точных данных могли просто не знать наверняка.
      2) Предположим,что Политбюро ( или даже узкий состав внутри Политбюро) имело точные данные ,что их полеты фальшивка. Почему промолчали ? Потому что в начале 70-х годов была "политика разрядки". СССР пытался вырваться из тисков холодной войны. Да и в целом,начальство уже стало стремиться к "покою", а Брежнев по психотипу стремился ничего не обострять.На что могли обменять? На Вьетнам,на торговлю,в целом на обещания разрядки.
      3) Но тут проблема в том,что следы прохождения информации должны были остаться хотя бы в виде слухов. Так устроенная всякая государственная система,и уж тем более советская. Пока таких следов нет,а это означает,что либо информации не было,либо она в архивах ( воспоминания члены узкого руководства того времени,увы,не оставили). Там надо искать ответ на Ваш вопрос.
  6. Oldi Звание
    Oldi
    +1
    Сегодня, 12:04
    Ну что ж, с такой динамикой китайцы скоро будут впереди планеты всей и во всём, на данный исторический момент это самая прогрессивная нация, а точнее цивилизация. Вот уж у кого рост точно не "отрицательный", если на языке наших чиновников говорить laughing
  7. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 12:41
    Китайская космонавтика в гораздо большей степени наследница советской космонавтики, чем российская.
  8. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 12:47
    Молодцы идут правильным путём, про нашу отрасль можно говорить только как о мёртвом.
  9. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    Сегодня, 12:51
    У меня наверное не у одного такое чувство, что мы становимся в этом плане догоняющей страной.