Высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать, за что он борется

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Высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать, за что он борется

На фоне обвинений со стороны главы киевского режима в адрес Пекина, который якобы целенаправленно «срывает» конференцию в Швейцарии, высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать, за что он в целом борется.

В ходе недавнего интервью журналистам генерал-майор НОАК Сю Хуэй заявил, что на него произвели удручающее впечатление слова американского президента Джо Байдена о том, что США будут поддерживать Киев в войне до последнего украинца.



Исходя из этого, китайский военный подчеркнул, что он бы рекомендовал Владимиру Зеленскому хорошенько разобраться, за что именно сегодня борется украинский народ, а заодно и задуматься о ценности жизней своих сограждан.

Байден не борется до последнего американца, он продает Украине боеприпасы

- подытожил Сю Хуэй.

В данном случае стоит отметить, что вышеупомянутый призыв генерал-майора НОАК «направлен в пустоту». Потерявший свою легитимность Зеленский сегодня преследует лишь одну цель – сохранение узурпированной им власти, которое возможно лишь при условии продолжения военных действий.

Таким образом, в войне «до последнего украинца» заинтересован не только Байден, но и давно потерявший связь с реальностью глава киевского режима.
19 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +7
    Сегодня, 11:45
    «Высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать» —

    — "А это как?" ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 12:07
      Просроченному презику нечем думать. fool
      Он уже все свои мозги снюхал. wassat fellow belay
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 12:11
        так и вообще - холопу думать не положено. там Хозяин-Гегемон думает за него, а холоп исполняет.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 12:15
      и задуматься о ценности жизней своих сограждан.

      Да израильские евреи в его заботах как то не нуждаются, а украинских лохов он за свой народ не держит...
    3. БМП-2 Звание
      БМП-2
      0
      Сегодня, 12:23
      В случае с Зеленским, думать - это даже не "как", а "чем"! laughing
  2. Alex777 Звание
    Alex777
    +8
    Сегодня, 11:48
    К сожалению, Зеленский хорошо знает, за что он борется.
    Вот только будущее "404", в круг его интересов не входит.
    Даже Порошенко, после первых серьезных потерь, сдал
    назад. А эта торпеда идет к цели не замечая припятствий.
    Рассчитывает, что для таких как он у Лондона выдачи нет.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      0
      Сегодня, 12:10
      Цитата: Alex777
      Рассчитывает, что для таких как он из Лондона выдачи нет.

      Скорее из Тель-Авива
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        +1
        Сегодня, 12:38
        Цитата: AllX_VahhaB
        Скорее из Тель-Авива

        Сомневаюсь. В Тель-Авиве нынче так неспокойно.
        У евреев-хасидов, "земля обетованная" это Умань.
        А Коломойский и, разумеется, Зеленский - хасиды. hi
    2. KAV Звание
      KAV
      +4
      Сегодня, 12:11
      Просто, Зе бесчеловечная мразь, которой важны лишь деньги и сохранность своего тельца. Ему абсолютно безразлично население 404. Даже не так, для него население 404 является исключительно ресурсом, при чем, одноразовым, для размена на деньги для себя любимого. Я понимаю, что население любой страны является ресурсом государства и правителей, и этот ресурс обычно стараются сохранить и приумножить. Но, с Зе все это выглядит как бизнес на "скотобойне"... Поэтому, призывать его о чем-то задуматься - бессмысленно. Он и так все прекрасно понимает и осознает.
      1. Alex777 Звание
        Alex777
        0
        Сегодня, 12:41
        Цитата: KAV
        Зе бесчеловечная мразь, которой важны лишь деньги и сохранность своего тельца. Ему абсолютно безразлично население 404. Даже не так, для него население 404 является исключительно ресурсом, при чем, одноразовым, для размена на деньги для себя любимого.

        Так и есть.
  3. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +2
    Сегодня, 11:49
    Китайским господам не зеленскому нужно давать советы, а самим начинать бороться всерьез
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:54
    Высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать, за что он борется
    . Зелебобик и подумать... несочитаемо. Чего то они там в Китае, ещё не поняли, скорее всего.
  5. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +3
    Сегодня, 11:58
    Байден не борется до последнего американца, он продает Украине боеприпасы
    Почему-то вспомнилась песня кота Базилио и лисы Алисы
    ...
    Покуда есть на свете дураки,
    Обманом жить нам, стало быть, с руки.
    Какое небо голубое,
    Мы не сторонники разбоя:
    На дурака не нужен нож,
    Ему с три короба наврешь -
    И делай с ним, что хошь    !
    ...
    На счастье американцев такой оказалась украина с ее президентами-предателями.
  6. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    +3
    Сегодня, 11:59
    . китайский военный подчеркнул, что он бы рекомендовал Владимиру Зеленскому хорошенько разобраться, за что именно сегодня борется украинский народ

    Наркоман борется за свою никчемную жизнь, ценой жизни целого народа. Деньги это только дополнение. Закончится война и он, скорей всего сдохнет.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:05
    Держу пари,что устами высокопоставленного китайского чиновника глаголит истина!. . . hi
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:06
    Высокопоставленный китайский военный посоветовал Зеленскому подумать, за что он борется

    Зеленский борется за американские деньги, распродавая страну и её граждан...
    Цитата: Южноукраинец
    Закончится война и он, скорей всего сдохнет.

    А может и до того...
  9. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:09
    Он ( Зеленский) и не обязан думать о народе или об армии. Он и не президент уюе. Он- частное лицо.
  10. EXPrompt Звание
    EXPrompt
    0
    Сегодня, 12:43
    Не в коня корм.. с такими обращениями.
    У наших китайских друзей было мало опыта общения с фашиками. (Япы это все таки больше националисты)..
    А у фашиков мораль другая, им что своих что чужих приносить в жертву. Без разницы.
  11. Zyablicev43 Звание
    Zyablicev43
    0
    Сегодня, 12:51
    Славяне гибнут.Те,кто костью в горле на протяжении веков были у всего ненасытного отребья.Ослабить их,вывести под корень-извечная мечта всех"сверхчеловеков",завладеть их землями и недрами,продлить свое поганое существование... А Зеля-Зеля инструмент их политики.