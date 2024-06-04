«Надевай каску – и вперёд»: вице-премьер Италии призвал Макрона самого отправляться воевать на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал президента Франции Эммануэля Макрона лично поехать на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне киевского режима.В ходе предвыборного мероприятия в итальянском городе Бари Сальвини публично обратился к Макрону и предложил известному своей воинственной риторикой французскому лидеру прекратить "морочить голову итальянцам", надеть каску и отправиться воевать на Украину. Итальянский вице-премьер подчеркнул, что "ни одна итальянская бомба или пуля не попадет в Россию".Сальвини в последнее время нередко критикует руководство Евросоюза и НАТО за поддержку Киева. При этом итальянский вице-премьер назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "подрывником", а генсека НАТО Йенса Столтенберга – "опасным господином".Ранее сообщалось, что французские военнослужащие уже находятся на Украине, однако после официального заявления Макрона об отправке инструкторов, которое может быть сделано в ближайшие дни, обучение украинских боевиков станет более масштабным.Как сообщает французское издание Valeurs Actuelles со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга, французские военнослужащие уже давно находятся на Украине. Прежде всего, это военные инструкторы, которые сопровождают и обслуживают военную технику, а также обучают боевиков ВСУ ее использованию. После заявления Макрона масштабы французского военного присутствия на Украине могут кратно увеличиться.

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