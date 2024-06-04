«Надевай каску – и вперёд»: вице-премьер Италии призвал Макрона самого отправляться воевать на Украину

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«Надевай каску – и вперёд»: вице-премьер Италии призвал Макрона самого отправляться воевать на Украину

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал президента Франции Эммануэля Макрона лично поехать на Украину и принять участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

В ходе предвыборного мероприятия в итальянском городе Бари Сальвини публично обратился к Макрону и предложил известному своей воинственной риторикой французскому лидеру прекратить "морочить голову итальянцам", надеть каску и отправиться воевать на Украину. Итальянский вице-премьер подчеркнул, что "ни одна итальянская бомба или пуля не попадет в Россию".



Сальвини в последнее время нередко критикует руководство Евросоюза и НАТО за поддержку Киева. При этом итальянский вице-премьер назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "подрывником", а генсека НАТО Йенса Столтенберга – "опасным господином".

Ранее сообщалось, что французские военнослужащие уже находятся на Украине, однако после официального заявления Макрона об отправке инструкторов, которое может быть сделано в ближайшие дни, обучение украинских боевиков станет более масштабным.

Как сообщает французское издание Valeurs Actuelles со ссылкой на бывшего полковника ВМС Франции Пера де Йонга, французские военнослужащие уже давно находятся на Украине. Прежде всего, это военные инструкторы, которые сопровождают и обслуживают военную технику, а также обучают боевиков ВСУ ее использованию. После заявления Макрона масштабы французского военного присутствия на Украине могут кратно увеличиться.
11 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:23
    «Надевай каску – и вперёд» —

    — Ему надеть каску треуголка мешает ...
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +6
      Сегодня, 12:27
      Классно протроллил Микрона итальянский вице-премьер. good
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:33
        Классно протроллил Микрона итальянский вице-премьер.

        Кто сказал что мол Макрон,
        Вылитый Наполеон...???
        Все французы словно дети
        Верят ну во всё на свете... lol
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:24
    «Надевай каску – и вперёд»: вице-премьер Италии призвал Макрона самого отправляться воевать на Украину

    Это он на публике воинственный, а на деле - сразу на горшок или к старушке под подол...
  3. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:30
    Итальянский вице-премьер подчеркнул, что "ни одна итальянская бомба или пуля не попадет в Россию".

    А системы ПВО на сотни миллионов евро не в счет
  4. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    -1
    Сегодня, 12:31
    Можно порадоваться Сальвини с нами,Сальвини,за нас..Но надолго ли....
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    -1
    Сегодня, 12:33
    Как хорошо они все говорят, когда перед выборами или когда эксы. Премьерша макаронница тоже много умного говорила до выборов. Та же история с Ле Пен, Сия националь лягушатница тоже переобулась.
    1. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 12:46
      Сальвини действующий политик, вице-премьер. Но его точка зрения не совпадает с точкой зрения дамы-премьера Италии. У них коалиционное правительство, и участники коалиции по многим вопросам не занимают единую позицию.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 12:48
        Коллега, все они европейцы, все они натовские шавки. Говорит что то лестное для нас_ значит ещё не дожали за Фаберже, не дожали_ значит за ненадобностью. Надо будет, скажет то, что надо и бешенному голландцу и жопезу.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:37
    Это они так шутят, наверное...
    Впрочем, они там сбрендили если не все, то многие.
  7. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 12:39
    предложил известному своей воинственной риторикой французскому лидеру прекратить "морочить голову итальянцам", надеть каску и отправиться воевать на Украину
    Отличное предложение французскому Нарциссу, как и характеристика для двух г-д
    назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля "подрывником", а генсека НАТО Йенса Столтенберга – "опасным господином"
    Стоило добавить, что Боррель - фашиствующий подрывник, а Столтенберг - безмоз.глый и поэтому опасный.