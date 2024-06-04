Американские эксперты: Обещания Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди и трагедии 11 сентября могут быть «предложением сделки для ФБР»

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Американские эксперты: Обещания Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди и трагедии 11 сентября могут быть «предложением сделки для ФБР»

Американский электорат отреагировал на высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа о готовности обнародовать ряд секретных документов. В частности, Трамп заявил о том, что если он станет президентом, то среди прочего он предаст огласке все документы, которые касаются убийства президента Джона Кеннеди. После этого наметился новый рост числа собирающихся поддержать Трампа – ещё примерно на 1,5%. Правда, при существующей системе американского избирательного права, желание простых американцев голосовать за определённого кандидата мало что значит.

Напомним, что, согласно официальной версии в США, единственным подозреваемым в убийстве Кеннеди являлся Ли Харви Освальд, в отношении которого так и не был вынесен приговор – его на этапе следствия убил владелец одного из ночных клубов Джек Руби (Джейкоб Рубинштейн). Тогда Руби утверждал, что «находился под сильным впечатлением после смерти Джона Кеннеди и хотел избавить от страданий его супругу». Потом появились записи его контактов с адвокатами, из которых стало понятно, что так ему говорить посоветовала сторона защиты. Руби приговорили к высшей мере наказания, но приговор в итоге не был приведён в исполнение, а сам осужденный умер в тюрьме (официальная версия) от онкологии лёгких через три с небольшим года после ареста.

В связи с тем, что вина Освальда так и не была официально доказана, ходит множество слухов, среди которых и самый главный – Джона Кеннеди убрали американские спецслужбы, инсценировав «спектакль» в том числе с «советским следом» (Освальд в своём время посещал СССР) и с «душевными страданиями владельца ночного клуба».

Также Дональд Трамп в случае своего избрания пообещал рассекретить документы о трагедии 11 сентября 2001 года в США. Как известно, и в этом деле есть немало вопросов, равно как и версия относительно того, что конечным бенефициаром той атаки были спецслужбы США и американская военная промышленность.

Как пишут американские эксперты, заявления Трампа о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября могут быть «вызовом ФБР». И таким образом Трамп уже сейчас пытается фактически пойти на сделку, как он это любит: его не сажают за решётку, а он спускает на тормозах свои обещания обнародовать «секретные материалы».
12 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 12:20
    Предвыборные танцы с бубном?Или уже осталось спасаться от кичи?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 12:27
      Предвыборные танцы с бубном?Или уже осталось спасаться от кичи?

      Да у них почти каждый кандидат в презики обещает это сделать, а потом так же успешно про это забывает... Пусть хотя бы про инопланетян очередную хрень расскажут... laughing
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 12:22
    Обещания Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди и трагедии 11 сентября могут быть...

    ...поводом для повторения судьбы Кеннеди...
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 12:23
    Лучше бы рассекретил инфу о лунной афере,как американцы на Луне не были,а всё снимали в павильонах Голливуда. . . winked
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:30
      Неужели это кого то ныне интересует? belayА вот то,что амерзский беспилотник исчез,над Черным морем,вот это интересно
  4. Роман Ефремов Звание
    Роман Ефремов
    0
    Сегодня, 12:25
    Рискует. Убьют - у них это запросто.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:34
    «Обещания Трампа» —

    — "Обещать - не значит жениться" ...
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 12:37
    Или у меня же да вю или как? laughing Он это обещал ещё тогда когда laughing (раки были по пять....), перед тем как стал презиком. laughing
  7. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 12:38
    "В связи с тем, что вина Освальда так и не была официально доказана,"

    Была.
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:43
    Сказать, что там мутят крутые дела... может и так, но может быть и... очередное шоу! Они это любят.
  9. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 12:45
    Старый шоумен себе не изменяет, президент из него, как из дерьма пуля. Каждый день новое шапито. Он бы лучше рассказал про спонсоров вашингтонской шайки, кто их содержит и чьи желания они выполняют.
  10. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:46
    предаст огласке все документы, которые касаются убийства президента Джона Кеннеди.
    За 61 год прошедший с убийства (будет в ноябре) ни кто не смог этого сделать, а вот Трамп это сделает запросто? Ну, ну. А ведь даже на таком практически пустом обещании заработал 1,5% дополнительной поддержки.