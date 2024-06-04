Американские эксперты: Обещания Трампа рассекретить документы об убийстве Кеннеди и трагедии 11 сентября могут быть «предложением сделки для ФБР»

Американский электорат отреагировал на высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа о готовности обнародовать ряд секретных документов. В частности, Трамп заявил о том, что если он станет президентом, то среди прочего он предаст огласке все документы, которые касаются убийства президента Джона Кеннеди. После этого наметился новый рост числа собирающихся поддержать Трампа – ещё примерно на 1,5%. Правда, при существующей системе американского избирательного права, желание простых американцев голосовать за определённого кандидата мало что значит.Напомним, что, согласно официальной версии в США, единственным подозреваемым в убийстве Кеннеди являлся Ли Харви Освальд, в отношении которого так и не был вынесен приговор – его на этапе следствия убил владелец одного из ночных клубов Джек Руби (Джейкоб Рубинштейн). Тогда Руби утверждал, что «находился под сильным впечатлением после смерти Джона Кеннеди и хотел избавить от страданий его супругу». Потом появились записи его контактов с адвокатами, из которых стало понятно, что так ему говорить посоветовала сторона защиты. Руби приговорили к высшей мере наказания, но приговор в итоге не был приведён в исполнение, а сам осужденный умер в тюрьме (официальная версия) от онкологии лёгких через три с небольшим года после ареста.В связи с тем, что вина Освальда так и не была официально доказана, ходит множество слухов, среди которых и самый главный – Джона Кеннеди убрали американские спецслужбы, инсценировав «спектакль» в том числе с «советским следом» (Освальд в своём время посещал СССР) и с «душевными страданиями владельца ночного клуба».Также Дональд Трамп в случае своего избрания пообещал рассекретить документы о трагедии 11 сентября 2001 года в США. Как известно, и в этом деле есть немало вопросов, равно как и версия относительно того, что конечным бенефициаром той атаки были спецслужбы США и американская военная промышленность.Как пишут американские эксперты, заявления Трампа о рассекречивании документов об убийстве Кеннеди и терактах 11 сентября могут быть «вызовом ФБР». И таким образом Трамп уже сейчас пытается фактически пойти на сделку, как он это любит: его не сажают за решётку, а он спускает на тормозах свои обещания обнародовать «секретные материалы».