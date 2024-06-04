«Северный ветер»: «Бесстрашные» продвинулись в Волчанске, отбив контратаку «элитной» 82-й ОДШБр ВСУ

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«Северный ветер»: «Бесстрашные» продвинулись в Волчанске, отбив контратаку «элитной» 82-й ОДШБр ВСУ

Штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают продвигаться по двум основным направлениям в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских войск. Бои по-прежнему идут под Липцами и в Волчанске. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».

Бойцы ВС России продолжили продвижение в Волчанске, бои за город идут ожесточенные, противник постоянно вводит в бой новые резервы, снимая их с других участков фронта. Относительно «свежие» силы приостанавливают наше продвижение, которое через некоторое время снова продолжается. На сегодняшний день основные бои идут в центре города в районе многоэтажек, где российские войска пытаются охватить их с двух сторон. Снова активно работают вражеские снайперы, наши выносят укрепы ВСУ с помощью «Солнцепеков».



Имеется существенное продвижение на восточно окраине города, где «Бесстрашные» не только отразили контратаку, но и сумели пройти вперед, положив больше взвода из состава «элитной» 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общее продвижение составило порядка 390–400 метров.

Под Липцами без больших изменений, наши закрепились на взятых накануне позициях в лесополосе юго-восточнее Глубокое, отразив контратаку. Активно работает артиллерия с двух сторон, наши еще добавляют авиаударами. Бои встречные, никто не хочет отступать.

Предполагается, что противник в ближайшие дни попробует провести еще один контрудар, под который в Харьковскую область были переброшены резервы. Наши к этому готовы.
7 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +2
    Сегодня, 12:25
    ФАБами с УМПК надо ровнять эти многоэтажки. А потом Солнцепёком отшлифовать. good
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      +1
      Сегодня, 12:42
      Дело в том, что противник тоже не так глуп. В той многоэтажке может быть всего-то 1 наводчик, 1...2 снайпера, ПТУРщик, и пол отделения автоматчиков внизу. Бомбами ровнять конечно можно -вот только бомб понадобится ооочень много, учитывая, что при попадании ещё и не факт, что все из вышеперечисленных погибнут!
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 12:49
      Надо думать Волчанска уже не будет. Тогда уж нужно сделать массированный налет 3-х тонными или 1,5 тонными Фабами и покончить с центром города. Потом сносить руины уже и не надо будет. Просто вывезут обломки на строительство дорог.
  2. BAI Звание
    BAI
    -1
    Сегодня, 12:36
    Бойцы ВС России продолжили продвижение в Волчанске, бои за город идут ожесточенные

    Еще раз про события прошлой недели.
    Подшефное подразделегие жены, где она волонтерствует, вышло во вторник на штурм, 240 человек, попало в окружение, в пятницу к своим вышли 25 человек.
    Сами, помощь - только дронами доставляли продовольствие и БК.
    Жена еще жаловалась, что воду доставить не могут
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 12:46
      Война есть война. На той стороне тоже не аниматоры.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 12:40
    Предполагается, что противник в ближайшие дни попробует провести еще один контрудар, под который в Харьковскую область были переброшены резервы. Наши к этому готовы.
    . Наши к этому готово... а вот это самое главное, в данный момент.
  4. эгссп Звание
    эгссп
    -1
    Сегодня, 12:43
    390-400 метров... Не смешите, вы там с рулеткой что ли ходите?