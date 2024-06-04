«Северный ветер»: «Бесстрашные» продвинулись в Волчанске, отбив контратаку «элитной» 82-й ОДШБр ВСУ

Штурмовые отряды группировки войск «Север» продолжают продвигаться по двум основным направлениям в Харьковской области, несмотря на ожесточенное сопротивление украинских войск. Бои по-прежнему идут под Липцами и в Волчанске. Об этом сообщает ТГ-канал «Северный ветер».Бойцы ВС России продолжили продвижение в Волчанске, бои за город идут ожесточенные, противник постоянно вводит в бой новые резервы, снимая их с других участков фронта. Относительно «свежие» силы приостанавливают наше продвижение, которое через некоторое время снова продолжается. На сегодняшний день основные бои идут в центре города в районе многоэтажек, где российские войска пытаются охватить их с двух сторон. Снова активно работают вражеские снайперы, наши выносят укрепы ВСУ с помощью «Солнцепеков».Имеется существенное продвижение на восточно окраине города, где «Бесстрашные» не только отразили контратаку, но и сумели пройти вперед, положив больше взвода из состава «элитной» 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Общее продвижение составило порядка 390–400 метров.Под Липцами без больших изменений, наши закрепились на взятых накануне позициях в лесополосе юго-восточнее Глубокое, отразив контратаку. Активно работает артиллерия с двух сторон, наши еще добавляют авиаударами. Бои встречные, никто не хочет отступать.Предполагается, что противник в ближайшие дни попробует провести еще один контрудар, под который в Харьковскую область были переброшены резервы. Наши к этому готовы.

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