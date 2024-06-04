Британское подводное каноэ: секретное оружие Второй мировой
В годы Второй мировой войны человечество обзавелось достаточно большим количеством принципиально нового вооружения. Какое-то «прижилось» и, пройдя ряд усовершенствований, используется по сей день. Другое же осталось лишь на страницах архивов, так как оказалось неэффективным или невостребованным.
К последним относится моторизированное подводное каноэ, разработанное майором Хью Квентин Ривзом в интересах британского Управления специальных операций.
Аппарат, получивший прозвище «Спящая красавица» после того, как его создателя обнаружили задремавшим прямо в своем детище, предназначался для секретных операций, а также ударов по кораблям противника.
Особенностью моторизированного каноэ было то, что оно могло «нырять» на глубину до 15 метров и перемещаться под водой на расстояние до 74 км.
Длина аппарата составляла 3,86 метра, ширина – 0,69 метра. В движение «Спящая красавица» приводилась электродвигателем, запитанным от четырех автомобильных аккумуляторов. Агрегат позволял развивать максимальную скорость под водой до 4,4 узла.
Погружение каноэ осуществлялось посредством заполнения водой центральных баков внутри корпуса. Всплытие производилось за счет наполнения этих емкостей сжатым воздухом.
Управление «Спящей красавицей» производилось с помощью специального джойстика. Экипаж мог состоять из одного или двух человек, оснащенных подводными дыхательными аппаратами Dunlop UWSBA или ребризерами Siebe Gorman Mkll Amphibian.
«Ныряющее» каноэ могло быть сброшено с самолета-бомбардировщика в воду достаточно близко к вражеской цели. При этом лодка несла на себе до 1,6 кг взрывчатого вещества, что позволяло экипажу направлять ее на цель, а затем покидать «аппарат-камикадзе». Впрочем, «Спящая красавица» иногда просто выныривала около пришвартованных кораблей, а ее экипаж устанавливал на их корпус магнитные мины, которых в арсенале каноэ было 9 единиц.
Несмотря на то, что данное оружие не стало чем-то сверхэффективным в годы Второй мировой войны, оно дало импульс к разработке других подводных аппаратов.
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