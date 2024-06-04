Крушение учебного самолёта в Турции закончилось гибелью пилотов

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Крушение учебного самолёта в Турции закончилось гибелью пилотов

Воздушное судно турецких Вооруженных сил потерпело авиакатастрофу. Крушение учебного самолета SF-26OD в Турции закончилось гибелью пилотов.

Об этом сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны.

Экипаж разбившегося самолета состоял из двух человек. Оба они, к сожалению, погибли. Гибель летчиков подтвердили сотрудники аварийных бригад, оперативно прибывших на место происшествия.

Как сообщили в военном ведомстве Турции, самолет вылетел с 12-й авиационной базы ВВС в Кайсери в центральной Анатолии с учебно-тренировочными целями. Авария произошла примерно в 10 часов утра. В пресс-релизе министерства сообщается, что причина крушения пока не установлена. Экстренные службы продолжают расследование инцидента.

Глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети подтвердил гибель летчиков и выразил соболезнования их семьям.

Случаи аварий с участием турецкой авиации, к сожалению, случаются относительно часто. Так, в феврале на юге страны упал полицейский вертолет. В результате чего погибло два человека и еще один был травмирован.

Ранее сообщалось о столкновении двух самолетов Як-52 во время авиационного шоу, которое проходило в Португалии. В катастрофе погиб один из летчиков, а второй получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу.

Также недавно два новейших истребителя F-35A японских Сил самообороны совершили аварийную посадку в аэропорту.
2 комментария
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  1. potap6509 Звание
    potap6509
    0
    Сегодня, 12:49
    А ленте прочитал, сегодня над Черным морем пропал с радаров Глобал хоук, вылетевший С Сигонеллы. Неуж мы. Очень хочется верить.
    1. Trapp1st Звание
      Trapp1st
      0
      Сегодня, 12:52
      Новость с ВО исчезла как Глобал хоук с радаров)