Крушение учебного самолёта в Турции закончилось гибелью пилотов
Воздушное судно турецких Вооруженных сил потерпело авиакатастрофу. Крушение учебного самолета SF-26OD в Турции закончилось гибелью пилотов.
Об этом сообщает пресс-служба турецкого министерства обороны.
Экипаж разбившегося самолета состоял из двух человек. Оба они, к сожалению, погибли. Гибель летчиков подтвердили сотрудники аварийных бригад, оперативно прибывших на место происшествия.
Как сообщили в военном ведомстве Турции, самолет вылетел с 12-й авиационной базы ВВС в Кайсери в центральной Анатолии с учебно-тренировочными целями. Авария произошла примерно в 10 часов утра. В пресс-релизе министерства сообщается, что причина крушения пока не установлена. Экстренные службы продолжают расследование инцидента.
Глава министерства внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети подтвердил гибель летчиков и выразил соболезнования их семьям.
Случаи аварий с участием турецкой авиации, к сожалению, случаются относительно часто. Так, в феврале на юге страны упал полицейский вертолет. В результате чего погибло два человека и еще один был травмирован.
Ранее сообщалось о столкновении двух самолетов Як-52 во время авиационного шоу, которое проходило в Португалии. В катастрофе погиб один из летчиков, а второй получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в больницу.
Также недавно два новейших истребителя F-35A японских Сил самообороны совершили аварийную посадку в аэропорту.
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