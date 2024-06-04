Находившийся над Черным морем БПЛА ВВС США исчез с радаров при невыясненных обстоятельствах
11
Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США таинственным образом пропал с радаров во время совершения полетов над акваторией Черного моря. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего перемещения воздушных судов.
Данный беспилотник традиционно совершает разведывательные полеты над Черным морем. О пропавшем БПЛА известно, что он имеет бортовой номер 10-2045 и позывной FORTE12.
Перед появлением над Черным морем дрон вылетел с военно-воздушной базы «Сигонелла» в Италии. Он миновал воздушное пространство Болгарии и затем проследовал в сторону Черного моря, вероятно с целью осуществления разведывательной деятельности и наблюдения за российскими военными объектами на полуострове.
Такие беспилотники ведут наблюдение над Крымским полуостровом. Полученные данные передаются, в том числе, и вооруженным силам Украины (ВСУ), которые затем используют их при проведении различных диверсионных операций против российских военных объектов в Крыму.
Впрочем, эксперты считают, что исчезновение беспилотника объясняется весьма банальными причинами. Операторы могли специально отключить опознавательные транспондеры, чтобы избежать распознавания беспилотника. Соответственно, в этом случае дрон можно обнаружить лишь с помощью военных радиолокационных систем.
U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация