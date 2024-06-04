Находившийся над Черным морем БПЛА ВВС США исчез с радаров при невыясненных обстоятельствах

11
Находившийся над Черным морем БПЛА ВВС США исчез с радаров при невыясненных обстоятельствах

Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США таинственным образом пропал с радаров во время совершения полетов над акваторией Черного моря. Это следует из данных ресурса Flightradar, отслеживающего перемещения воздушных судов.

Данный беспилотник традиционно совершает разведывательные полеты над Черным морем. О пропавшем БПЛА известно, что он имеет бортовой номер 10-2045 и позывной FORTE12.

Перед появлением над Черным морем дрон вылетел с военно-воздушной базы «Сигонелла» в Италии. Он миновал воздушное пространство Болгарии и затем проследовал в сторону Черного моря, вероятно с целью осуществления разведывательной деятельности и наблюдения за российскими военными объектами на полуострове.


Такие беспилотники ведут наблюдение над Крымским полуостровом. Полученные данные передаются, в том числе, и вооруженным силам Украины (ВСУ), которые затем используют их при проведении различных диверсионных операций против российских военных объектов в Крыму.

Впрочем, эксперты считают, что исчезновение беспилотника объясняется весьма банальными причинами. Операторы могли специально отключить опознавательные транспондеры, чтобы избежать распознавания беспилотника. Соответственно, в этом случае дрон можно обнаружить лишь с помощью военных радиолокационных систем.
11 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:48
    Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США таинственным образом пропал с радаров во время совершения полетов над акваторией Черного моря.

    Не долго музыка играла,
    Недолго фраерок летал...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 12:48
    Логичное обьяснение-непрофессионализм операторов... bully
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:48
    «Находившийся над Чёрным морем БПЛА ВВС США исчез с радаров при невыясненных обстоятельствах» —

    — Неужто Господь услышал наши молитвы? ...
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 12:50
      На Бога надейся,да сам не плошай.. yes
  4. ААК Звание
    ААК
    +1
    Сегодня, 12:49
    За образцовое выполнение важного правительственного задания "Невыясненному обстоятельству" присвоено звание Героя России
  5. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    Сегодня, 12:49
    Скрестим пальцы. И будем надеяться, что его найдут. На глубине
  6. Peter1First Звание
    Peter1First
    +2
    Сегодня, 12:49
    Если он отключил транспондеры -то тут его и надо сбивать, как неопознанный летающий объект....
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:51
      Пётр! Вы меня опередили, но ход ваших мыслей мне нравится.
      good
  7. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 12:49
    Был бы большим прорывом удар по беспилотнику, в том числе, в сонном сознании гроссмейстера, приучившего всех к игре вторым номером.
  8. faiver Звание
    faiver
    0
    Сегодня, 12:50
    шо, опять обоссали керосином? laughing
  9. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 12:51
    Беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США таинственным образом пропал с радаров во время совершения полетов над акваторией Черного моря.
    Неужели свершилось, то о чем многие думали или просто судьба сыграла злую шутку?