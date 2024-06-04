Председатель Госдумы: Решение украинского вопроса без участия России невозможно

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Председатель Госдумы: Решение украинского вопроса без участия России невозможно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что решение украинского вопроса является невозможным без прямого участия России в этом процессе. Это является основной причиной продолжающегося снижения количества участников конференции по украинскому кризису в Швейцарии.

Володин напомнил, что, как сообщают СМИ, представители Саудовской Аравии не будут участвовать в организованном главой киевского режима Владимиром Зеленским мероприятии в Швейцарии. Причина соответствующего решения Эр-Рияда заключается в том, что в конференции не будет принимать участие Россия. Китай также отказывается отправлять своего представителя на конференцию Зеленского, поскольку повестка мероприятия расходится с требованиями Пекина и общими ожиданиями мирового сообщества.



Председатель Госдумы отметил, что даже такие союзники США, как Австралия, предполагают свое участие в конференции по украинскому вопросу далеко не на высшем уровне. В частности, вместо главы правительства этой страны в Швейцарию отправится министр системы страхования инвалидов. По мнению Володина, в соответствующем решении австралийского правительства кроется довольно глубокий смысл, поскольку Зеленский фактически является умственным инвалидом. Кроме того, глава киевского режима сегодня никто: срок его полномочий как главы государства истек.

Володин резюмировал, что ситуация вокруг мероприятия в Швейцарии свидетельствует, что всё больше стран убеждаются, что политика Запада основана на лицемерии и двойных стандартах.
8 комментариев
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  1. Trapp1st Звание
    Trapp1st
    +1
    Сегодня, 13:57
    политика Запада основана на лицемерии и двойных стандартах.
    Это типа где то есть честные и справедливые капиталистические политики?)
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -1
      Сегодня, 14:09
      Я бы варизился иначе: решение украинского вопроса находится исключительно в прерогативе РФ.
      Это наша корова. И мы её доим. (С) Улицы разбитых фонарей. laughing good
  2. wanna Звание
    wanna
    -1
    Сегодня, 14:03
    поскольку Зеленский фактически является умственным инвалидом.


    Не называйте кого-то уничижительно без причины. На самом деле, когда я увидел, как он играет на пианино, я поразился, что это гениальное творчество. Я даже подумал, что это креативная реклама какого-то производителя лекарств.
  3. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    +2
    Сегодня, 14:11
    вместо главы правительства этой страны в Швейцарию отправится министр системы страхования инвалидов.
     Не плохой троллинг
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:19
    Решение украинского вопроса без участия России невозможно
    . Чего там решать... освобождать, вымести от туда всю нечисть.
  5. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 14:32
    Очевидно, что решение украинского вопроса невозможно без России.

    Задача Швейцарской встречи в том, чтобы создать сообщество шире ЕС для предъявления неких условий России.

    Поэтому нашим руководителям следует сменить риторику - не говорить банальности о "неучастии" России, а заранее отвергать любые решения этого странного собрания.

    Хотя успехи на ЛБС подействовали бы лучше слов.
  6. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    -1
    Сегодня, 15:08
    Без победы над украиной вопрос нельзя решить, блаженный вы наш.
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 15:26
    Председатель Госдумы: Решение украинского вопроса без участия России невозможно

    А в чём там суть вопроса, что все так настойчиво хотят его решить? Может быть, России самой заняться решением?