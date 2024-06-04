«Массовка вместо мировых лидеров»: Зеленский принял решение пригласить в Швейцарию западные «правозащитные организации»
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Задуманный Зеленским еще два года назад «саммит мира» в Швейцарии из-за отказа многих мировых лидеров его посетить начинает превращаться в обычную пустышку. Как сообщают украинские ресурсы, офис президента Украины прикладывает все усилия, чтобы конференция окончательно не провалилась.
Зеленский и его окружение приняли решение пригласить на конференцию в Швейцарию различные западные «правозащитные организации», которые должны создать эффект массовости на «саммите». По имеющейся информации, приглашение рассылается не напрямую от Киева, а через американское лобби в Конгрессе США. За согласие предлагают выплату сумм от 50 до 200 тысяч долларов. Предполагается, что на «саммит» постараются попасть и представители так называемой «российской оппозиции», засевшей на Западе. Для них это прекрасный шанс и себя показать западным хозяевам, а заодно и денежку заработать.
Офис президента через американских лоббистов собирает международные организации для участия в Швейцарском саммите, которым предлагают за участие от 50 до 200 тысяч долларов. На Банковой пытаются закрыть дыру с мировыми лидерами за счет международных правозащитных организаций.
— пишет ТГ-канал «Резидент».
Как уже неоднократно сообщалось, «саммит мира» стремительно теряет свой статус, превращаясь из события мирового масштаба, как его задумывали в Киеве, в небольшой западный «междусобойчик». Отказ многих западных лидеров его посетить из-за отсутствия там России практически поставил на нем крест.
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