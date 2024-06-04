«Массовка вместо мировых лидеров»: Зеленский принял решение пригласить в Швейцарию западные «правозащитные организации»

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«Массовка вместо мировых лидеров»: Зеленский принял решение пригласить в Швейцарию западные «правозащитные организации»

Задуманный Зеленским еще два года назад «саммит мира» в Швейцарии из-за отказа многих мировых лидеров его посетить начинает превращаться в обычную пустышку. Как сообщают украинские ресурсы, офис президента Украины прикладывает все усилия, чтобы конференция окончательно не провалилась.

Зеленский и его окружение приняли решение пригласить на конференцию в Швейцарию различные западные «правозащитные организации», которые должны создать эффект массовости на «саммите». По имеющейся информации, приглашение рассылается не напрямую от Киева, а через американское лобби в Конгрессе США. За согласие предлагают выплату сумм от 50 до 200 тысяч долларов. Предполагается, что на «саммит» постараются попасть и представители так называемой «российской оппозиции», засевшей на Западе. Для них это прекрасный шанс и себя показать западным хозяевам, а заодно и денежку заработать.



Офис президента через американских лоббистов собирает международные организации для участия в Швейцарском саммите, которым предлагают за участие от 50 до 200 тысяч долларов. На Банковой пытаются закрыть дыру с мировыми лидерами за счет международных правозащитных организаций.

— пишет ТГ-канал «Резидент».

Как уже неоднократно сообщалось, «саммит мира» стремительно теряет свой статус, превращаясь из события мирового масштаба, как его задумывали в Киеве, в небольшой западный «междусобойчик». Отказ многих западных лидеров его посетить из-за отсутствия там России практически поставил на нем крест.
25 комментариев
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  1. Фаталист Звание
    Фаталист
    +4
    Сегодня, 13:01
    Ну, на безрыбье и рак рыба. laughing laughing laughing Может пригласит ещё пуси райт, Господи помилуй, для масовки. laughing
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +3
      Сегодня, 13:05
      Пусть лучше там пьянку устроит в компании со своим 95 кварталом.Хотя бы повеселятся, чтобы потом не было обидно за зря потраченное время.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +3
        Сегодня, 13:06
        Так эти ж тоже будут там, "для массовости". laughing Дормовая жратва, выпивка. laughing
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Сегодня, 16:09
          дормовая жратва, выпивка

          Какая же дормовая? Им обещают $$$$ приплатить ещё. Российские реклоканты , либерасты, наверно, не откажутся. А возгордятся. Будут пить drinks и жрать и тусоваться на халяву. На такие сборище, подобно давосу, ещё и девиц низкой социальной приглашают
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +6
        Сегодня, 13:10
        Грэту Тунберг и Тихоновскую забыл пригласить. wassat
      3. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -1
        Сегодня, 13:21
        Зеленский и его окружение приняли решение пригласить на конференцию в Швейцарию различные западные «правозащитные организации»

        Могу посоветовать Зеленскому пригласить ещё партию "Любителей пива" из Польши, "Партию двухвостой собаки" из Венгрии, созданную в 2006 году, «Партию добросовестно отлынивающих от работы бездельников», которую основал в 1979 году его коллега датский комик Якоб Хаугаард, политическую партию из Нью-Йорка «Чертова аренда слишком высока» (англ. Rent Is Too Damn High), основанную активистом, ветераном Вьетнамской войны Джимми Макмилланом, «Партию мерзавцев» (куда же без них), основанную в 1921 году в Нидерландах, ну и конечно британскую политическую организацию «Официальная чудовищно-бредовая партия полоумных». Ее основателем в 1983 году был музыкант Девид Сатч, известный под псевдонимом «Вопящий Лорд». Уж оттягиваться так по полной... Уж собирать так всех клоунов сразу, чтобы не выглядеть там белой вороной... laughing
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          +1
          Сегодня, 13:23
          Кончиту Вурст пусть пригласит и устроит конкурс среди ....... у кого борода длинее у Зеленского или у Кончиты Вурст.
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 16:12
            Кончиту

            Без подобных персонажей у них не обходятся никакие сборища
    2. APASUS Звание
      APASUS
      +1
      Сегодня, 13:36
      Цитата: Фаталист
      Ну, на безрыбье и рак рыба. Может пригласит ещё пуси райт, Господи помилуй, для масовки.

      Зачем им пуси райт,они и так отдохнут нормально .Без криминала
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:50
      "Шеф,всё пропало. К нам никто не приедет на саммит из солидных и важных персон" - выпалил ответственный за саммит и закатил глаза вверх, чтобы не видеть разъяренного взгляда начальника.
      На удивление шев не стал ни кричать, как обычно, на подчинённого, ни швырять в него графина и ни обзывать его самыми последними словами.

      Шеф молчал и загадочно смотрел в окно. Затем развернулся в сторону ответственного и произнёс - "Слушай меня олух. Я сейчас надиктую тебе на память несколько международных организаций, которые обязательно должны присутствовать на этом форуме. Итак:
      - российская партия любителей пива,
      - украинская партия любителей сала,
      - румынская партия красивых,
      - американская партия ".... аренда слишком высока",
      - партия любителей женщин,
      - партия любителей брехни,
      - партия добросовестно отлынивающих от работы бездельников,
      - канадская партия экстремального рестлинга,
      - партия смертельной серьезности, ну и так далее."
      Ответственный как очарованный смотрел на шефа и не мог произнести ни слова, поражённый такой сметливостью ума своего шефа.
      "Теперь понял в каком направлении нужно работать?" - вопросом на молчание подчинённого ответил шеф и продолжил - "Давай работай и не мозоль мне глаза. Устал я, вечно всё приходится делать самому."
      Ответственный вышел из кабинета. Шеф встал, подошёл к зеркалу, стряхнул белые крошки с бороды на провонявшую потом футболку, кисло улыбнулся самому себе и вслух произнёс - "Какой же я всё-таки умный." wassat
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 13:04
    — «Евровидение» - 2 ...
  3. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 13:05
    пригласить на конференцию в Швейцарию различные западные «правозащитные организации», которые должны создать эффект массовости на «саммите».
    Зеленскому еще европейское ЛГБТ пригласить необходимо. Уж эти точно и массовости и "красочности" добавят.
    1. частное лицо Звание
      частное лицо
      +2
      Сегодня, 13:11
      Зеленскому еще европейское ЛГБТ пригласить необходимо.

      Их не надо приглашать они уже приглашены то есть приглашённые и ЛГБТ - это одни и те же люди.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 14:28
        приглашённые и ЛГБТ - это одни и те же люди
        Зеленский в стрингах выступать будет? wink
  4. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    +1
    Сегодня, 13:05
    в спортлото можно ещё написать
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:05
    Чем больше делегатов ,тем больше сопрёт владелец кейтеринга( выездной ресторан)! Чего непонятно.
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    Сегодня, 13:06
    Зеленский принял решение пригласить в Швейцарию западные «правозащитные организации»

    А чего только «правозащитные организации»!? Нужно пригласить организации ЛГБТ, красного креста, спасения на водах, в воздухе, в горах, в Антарктиде от пингвинов и еще где-то, крестьян и фермеров поболе и садоводов к ним добавить и т.д. Правда, все в этой Швейцарии могут и не поместиться.. Главное, чтобы когда будут есть швейцарский сыр, налегали только на дырки...
    1. blackGRAIL Звание
      blackGRAIL
      0
      Сегодня, 13:37
      Уже. Комментарий короткий, но именно уже.
  7. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    +1
    Сегодня, 13:06
    Пан прэзидент, вы лично нам обещали,что будут первоклассные стейки и 40-летний коньяк, а тут одна кислая шаурма и паленая водка !
  8. Комментарий был удален.
  9. bandabas Звание
    bandabas
    -2
    Сегодня, 13:24
    Смех смехом, но этот клоун продолжает 2 года свое турне по заграницам, стирая "красные линии". А в ответ от нашего руководства раздается очередное "блеянье". С "калинкой-малинкой".
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:33
    «Массовка вместо мировых лидеров»: Зеленский принял решение пригласить в Швейцарию западные «правозащитные организации»
    . Всерьёз не получается, так хоть шумно, крикливо получится может.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 16:19
      lol wassat ну да! Виктор! Ну да! Собрание политических низкосоциальных, ЛГБТ-шных, зелёных с Гретой ..... может российских позовут ---- Пугачёву, Галкина, Веллера tongue и других до кучи! полнейший бардак будет!
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:25
    «правозащитные организации»
    Все помои слетаются в Швейцарию wink
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:29
    Подорвать бы самолет с этими тварями когда оттуда полетят.
  13. Asper_Daffy Звание
    Asper_Daffy
    0
    Сегодня, 15:08
    Вроде и президента Всемирного боксерского совета Маурисио Сулеймана туда пригасили ( https://www.smi.today/ua_smi/2897609-pridumka-bankovojj-na-sammite.html ).

    Хотя, до представительности форуму ещё далеко. Почему, например, не приглашена делегация от LGBTQ+? Ну, а чтобы он был действительно представительным, туда надо ещё "Спортлото" позвать.