Ракетная опасность объявлена в городе расположения Курской АЭС

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Ракетная опасность объявлена в городе расположения Курской АЭС

После того как ряд стран разрешил Украине наносить удары по территории РФ западным вооружением, наше приграничье оказалось в еще большей опасности. В любой момент боевики киевского режима могут нанести террористический удар по гражданским объектам, используя зарубежные РСЗО и дальнобойные ракеты.

Так, буквально несколько минут назад появилось сообщение о ракетной опасности в городе Курчатове Курской области. Последнее опубликовал у себя в ТГ-канале и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.



Чиновник призывает граждан, находящихся на улице, срочно зайти в ближайшее здание. В свою очередь, тем, кто находится дома, рекомендовано переместиться в ванную, кладовую или другую комнату, где нет окон.

Стоит отметить, что в Курчатове расположена Курская АЭС. Таким образом, угроза возрастает многократно.

Надеяться на то, что киевские боевики не станут бить по ядерному объекту, чтобы не допустить страшнейшей техногенной катастрофы, не приходится. Ведь мы уже неоднократно становились свидетелями атак ВСУ на Запорожскую АЭС.

Кроме того, войска киевского режима несут тяжелейшие потери на фронте, а нелегитимный Владимир Зеленский терпит поражение за поражением на политической арене. На этом фоне от украинского руководства можно ожидать любой провокации. Даже самой безумной.
50 комментариев
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  1. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    +10
    Сегодня, 13:33
    Нет, атака АЭС это ещё не повод воевать всерьёз!
    Вот если враг нелегитимно дойдёт до Москвы, мы сможем созвать Совбез ООН и, если партнёры не наложат вето, принять резолюцию с осуждением этих действий.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -8
      Сегодня, 13:40
      Отписал в генштаб, чтобы лично вам красную кнопку доверили. Будете главный по ответке!
      1. Хибинский Пластун Звание
        Хибинский Пластун
        +4
        Сегодня, 13:52
        Назову только одно название- Суджа. Жаль там вас не было, а то вы бы оправдали по полной свой ник.
      2. Alex 22 22 Звание
        Alex 22 22
        0
        Сегодня, 14:34
        Цитата: Копчёный
        Отписал в генштаб,
        А что в Генштабе ответили? Я думаю, вас отослали к Верховному главнокомандующему Вооружёнными Силами Российской Федерации. Только он может передоверить красную кнопку. И будьте осторожны: иногда он присылает машину со спецсигналом и красным крестом,а спецкурьеры почему то в белых халатах, наверно для маскировки.
    2. seamen2 Звание
      seamen2
      +5
      Сегодня, 13:58
      *Вот если враг нелегитимно дойдёт до Москвы*-- то авторитетные лидеры иностранных диаспор наберут ополчение мигрантов, вручат им знамя *за москвабад*, и после парада на Красной площади под командованием Хусну́ллинА и Вадима Кожевникова под многократные акбары пойдут в атаку.
      В резерве будет гвардейский полк Госдумы со знаменем *за брата Кольку, булочку и трамвайчик* по командованием Слуцкого.
    3. Фактор Звание
      Фактор
      +3
      Сегодня, 14:24
      Повторно. С утра уже писал.

      Последние новости с "Военной хроники" не радуют.
      Пока мы видим только переодевание нового министра обороны Белоусова в военную форму с генеральскими погонами.

      Сразу после разрешения США бить по Курской и Белгородской областям, противник за последние три дня выпустил по последней под сотню "Химарсов".

      Из известных потерь - поражение нашего ЗРК С-300. Судя по прилетам, противник хорошо осведомлен о позициях нашей ПВО. Сейчас враг спешно выбивает нашу противовоздушную оборону, чтобы перейти к ударам по штабам, узлам связи, складами военной логистики.

      Но более тяжелая ситуация складывается в Курской области. Там под удар попали несколько колонн нашей техники, в том числе Росгвардии. Сожжено много техники, РЭБы с авито не работают, как и большая часть переданных по линии МО. Часть ракет летят в глубину Курской области.
      На дорогах в приграничье появились раскиданные с тяжелых дронов ВСУ мины и СВУ, замаскированные под игрушки, фонарики и прочие вещи.
      С утра в Белгородской области были перехвачены шесть ракет комплекса "Ольха" ВСУ.

      https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/04_06_2024_tjazhelaja_situacija_v_belgorodskoj_i_kurskoj_oblastjakh_posle_nachala_udarov_amerikanskimi_raketami_karta_boevykh_dejstvij_na_ukraine_20_video/60-1-0-15328
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 14:48
        "Прекрасный" результат, с учетом того, что все это можно было предвидеть и даже, вот ведь чудо, попытаться предотвратить. Гроссмейстеру с его шахматами точно пора на пенсию. Горбачевская дурость неизлечима.
    4. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      +1
      Сегодня, 14:52
      это ещё не повод воевать всерьёз!

      Но, надеюсь, это уже достаточный повод, чтобы сменить "озабоченность" на "глубокую озабоченность"? Или пока ещё нет?
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:38
    Это какую "санитарную зону" необходимо зачистить, что б обезопасить свою территорию, наших людей и особо опасные объекты???
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 13:44
      "Что высотка - высотки мало!
      Заберём село за горою.. "
      Если у нас договорняк - то всякие "зоны" - отменяются, и мы катимся по наклонной.
      Если у нас Реконкиста, то мы забираем всё своё, потерянное в 1991 году. А про прочее - "в огне борода нет".
    2. БИАБИА Звание
      БИАБИА
      +2
      Сегодня, 14:03
      Всю Украину, иначе никак....
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 14:22
      Внутри Садового кольца,эта зона.Вместе со всем известным военным округом
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 14:26
        Судя по всему, определение "санитарная зона", не вызывает у НАШИХ ЛЮДЕЙ, положительных эмоций... а вот других эмоций и выражений сколько угодно.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 14:53
          Смеялись над байденом, но такое впечатление что от батареек отключили великого шахматиста, не инфы не получает и реагировать не в состоянии. Ежу понятно, что если мы колупаемся в метровой зоне третий год, значит делаем что-то не так.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +2
        Сегодня, 14:57
        Внутри Садового кольца,эта зона.Вместе со всем известным военным округом

        Вопрос только один, если нет воли к сопротивлению, если не в состоянии мобилизовать ни окружение, ни общество в целом, продолжая странный цирк, зачем вообще что-то начинать, когда ничего, кроме пощечины в удар первым вложить не можешь?
        1. Курганец-45 Звание
          Курганец-45
          0
          Сегодня, 15:05
          Общество то как раз мобилизовано и готово на подвиг, однако, сверху лишь молчание ягнят, ну или мычание. И что еще за мобилизация окружения - верховный главнокомандующий должен приказывать и проводить необходимые реформы для защиты страны не боясь удара грязных капиталистов из-за спины, а эти юродивые капиталисты должны сидеть в тУрме.
          1. ИванИванов Звание
            ИванИванов
            0
            Сегодня, 15:06
            Процентов на 20 мобилизовано, в остальном продолжается "шашлычок с коньячком".
    4. Asper_Daffy Звание
      Asper_Daffy
      0
      Сегодня, 14:53
      Как какую? Понятно дело - до Германской границы.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        Сегодня, 15:26
        Оно понятно, что даже после освобождения всей территории краины, санитарных и прочих мероприятий проводить, придётся много и вообще, это на долго.
        Как то желательно с термина и определится!!! Освобождает НАШУ ЗЕМЛЮ или телимся со всякими СВО и прочими, "санитарными" ...
        В общем, как то они перемудрили и не понятно перед кем... у нас в обществе, как раз таки назрел, пора по понятно у все сказать, расставить все точки над Ё!
        1. Asper_Daffy Звание
          Asper_Daffy
          -3
          Сегодня, 15:36
          Знаете, Виктор, верховный ведь давно все точки расставил, просто у нас принято слушать не его, а тех, кто его пересказывает и интерпретирует. Если поменьше слушать блохеров и военкоров, которые любят стрелки на картах рисовать, а слушать первоисточники, то, на самом деле, более или менее понятно, что происходит и почему оно так.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -1
            Сегодня, 15:45
            Именно потому, что многие слушают, читают все подряд, а умение фильтровать, отсеивать всякую муть и гадость, есть далеко не у всех, стоит ли заниматся вилянием вокруг да около?
            Скажем так... не всем всё понятно, а это очень не полезно в нашей ситуации!
            Ещё кое что... зачастую людей держит, вдохновляет именно вера! С этим у нас как? Кому верит значимая часть наших граждан?
            На мой взгляд, давно пора откинуть словоблудие, чётко сказать, определится с целью, с задачами на будущее.
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 13:43
    Интересно, а если прямо в реакторный зал прилетит американская ракета, то это будут скрывать или Медведев что-то напишет что-то страшное в телеге?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +6
      Сегодня, 13:52
      Ценю иронию, но там действительно реакторы РБМК. Защита от внешних воздействий весьма условная. Эти игрища в жесты доброй воли и за мир во всём мире могут плохо кончится.
      Мы пришли в точку невозврата, и победит тот, кто быстрее и грамотнее произведёт эскалацию конфликта то полноценной войны.
  4. ximkim Звание
    ximkim
    +3
    Сегодня, 13:45
    Цитата: rocket757
    Это какую "санитарную зону" необходимо зачистить, что б обезопасить свою территорию, наших людей и особо опасные объекты???

    Эту санитарную зону (термин) придумали для ушей урапатриотов.
    Она вообще не создаётся никак , так люди остаются . С ними надо работать, чтобы о партизанщине недумали.
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 15:20
      Такое впечатление что те, кто к верха приблизился, напрочь забывают историю конфликтов, как таковую...
      Просто посмотреть вокруг, чутка подальше и вот оно.. как оно там в Палестина полыхает, а уж там санитарных зон чистили не раз и не одну, заборы строили и много чего ещё, в. т. ч. "железные куполы" создавали! И как оно, помогло???
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +3
    Сегодня, 13:45
    Стесняюсь спросить...
    А это не тот самый казус с белями?
    Чего про это "докторица"... или "докторина"... говорит?.. (это - злой юмор... от бессилия)
    1. opuonmed Звание
      opuonmed
      +1
      Сегодня, 13:53
      а может быть у РФ с ядерным оружием не все порядке ? раз они до такова дошли что по ядерной державе стали бить !
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        +2
        Сегодня, 14:04
        а может быть у РФ с ядерным оружием не всё порядке ? раз они до такова дошли что по ядерной державе стали бить !

        Тогда зачем нужны всё эти "Бореи" и "Авангарды"? Да и то, что около - без ядерной начинки бессмысленно.
        1. opuonmed Звание
          opuonmed
          0
          Сегодня, 14:09
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Тогда зачем нужны всё эти "Бореи" и "Авангарды"? Да и то, что около - без ядерной начинки бессмысленно.

          ну если чисто пофантазировать то может бабло крали на это все типа кто мог подумать что воевать РФ будет с нато ! а так я очень надеюсь что все хорошо у РФ с ядерным оружием ! я одно понять не могу зачем сша и ес провоцировать ядерную войну тока если она не когда не начнется !
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 14:15
            А потому что, мы им выкатили ультиматум ещё в 22 г. Они поржали нам в лицо. Теперь ответ держать надо за выкаченный ультиматум_ наши начали урчать и мычать. Не даром же Стоттнберг ржёт по сей день, мол Путин пугает нас с 22 года, но никаких ответов на прохождение красных линий нет.
            1. alexoff Звание
              alexoff
              +1
              Сегодня, 14:21
              Не, тогда они испугались. Но испуг долго не длится, а сигналы о готовности к перегруппировкам и непростым решениям сыпались с первых дней СВО. Вот они стали щупать где же дно и поняли, что его нет
            2. Asper_Daffy Звание
              Asper_Daffy
              -1
              Сегодня, 14:59
              мы им выкатили ультиматум ещё в 22 г.

              В 21-ом!

              Кстати, эти документы никто не отзывал, они актуальны. Лежат себе на сайте МИДа (ссылки нужны?) Думаю, они и будут стартовой точкой в переговорах.
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 15:11
                Ну, коллега, я рад за наш МИД. Надеюсь, определённые шаги в этом направлении делаются. Может и дожмём. Надеюсь, очень надеюсь.
          2. Смею_заметить_ Звание
            Смею_заметить_
            +2
            Сегодня, 14:47
            Послушайте Сергея Переслегина и получите ответ на свой вопрос (вчерашний ролик в Тюбике).
            Он, конечно, совсем не военный (от слова ВААЩЕ!), но фору даст любому дядечке из ГШ.
            Ведь всё уже когда-то было! Надо просто хорошо знать историю.
            Вот этот... увалень - знает!
            История - это колесо, ибо натура человека неизменна по своей сути. То, что было раньше, случится опять. (Дж. Мартин "Пир стервятников")
            1. Asper_Daffy Звание
              Asper_Daffy
              +1
              Сегодня, 15:33
              Ой, как Вы правы! Переслегина неплохо бы не только слушать, но и почитать. Он, конечно, не военный, но он, наверное лучший популяризатор военной теории. Его статьи об аналитической стратегии и операции - то самое, что необходимо читать любому, кто хочет что-то понимать в происходящем.
      2. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        0
        Сегодня, 14:59
        а может быть у РФ с ядерным оружием не все порядке ? раз они до такова дошли что по ядерной державе стали бить !

        М.б. это можно было обнаружить еще два года назад, когда в историю вписывались принять срочные меры?
  6. Хибинский Пластун Звание
    Хибинский Пластун
    +4
    Сегодня, 13:50
    Да нам придется хлебнуть полным черпаком, путинская трусость обойдется тяжко всему народу. Если гррзишь- бей, а не в бункере ныкайся, пока простые люди и, что самое поганое , дети расхлебывают твои трусливые провалы.
  7. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 13:51
    ну что враг выносит и пытается выносить тылы в РФ ! ну какой ответ будет РФ ??? если не какова тогда плохие мыслси посещают меня !
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    +5
    Сегодня, 14:06
    А можно детский вопрос, а чего мы не ровняем с землёй правительственные кварталы Киева? Жахнут по АЭС, чем на этот раз отовариваться будем_ опять, гуманностью к жителям Куева?
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:02
      Видимо по гуманитарным соображения гаранта, по которым не выносили инфраструктуру зимой, благодаря чему все дерьмо, поставленное западом аккуратно доехало до лбс и сейчас летит в белгород и курск. В это время главный шахматист готовит речь на экономическом форуме, ровно так же как во время провала августа 2022 открывал колесо обозрения.Все это с аутизмом граничит.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:13
        Будучи, как здесь заведено ярлыки вешать "путинистом", в последнее время, он падает в моих глазах всё ниже и ниже.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          +2
          Сегодня, 15:19
          Да и я.. левых взглядов но вынужденный "путинист", много раз "выписывал" ему "авансы" на "обучение на ошибках", на "прививки" от "скачек на граблях". Не "работает" к сож. Одна и та же волынь.. Когда началась операция, мысленно скрестил пальцы "только не накосячь, доведи до конца". Но шахматист накосячил уже на третий день с остановкой СВО, а следом еще через месяц со стамбулом, а потом еще с зерновой, а потом с перегруппировкой.. Лоб должен быть уже синий от черенка, по идее. Но нет, скачет.
  9. Фактор Звание
    Фактор
    +3
    Сегодня, 14:14
    Влили в уши и народ опять повелся на мифы и лозунги путинской элитки.
    Помните; "Есть Путин - есть Россия" - Володин.

    А теперь что имеем?
    Элиту все устраивает, все сидят на своих местах у кормушки, а народ в недоумении- Что будет с Россией?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      0
      Сегодня, 14:35
      Больше всего пугает именно это, что Россия существует, пока нынешняя персонифицированная власть - дееспособна. А потом...
    2. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 15:31
      Элиту все устраивает, все сидят на своих местах у кормушки, а народ в недоумении- Что будет с Россией?

      А что может элиту устраивать в современном положении? Прощения никому не будет, если что. М.б. пару исключений сделают. Уже сделали для абрамовича с фридманом, лимит исчерпан. Вчера "эмпатию манучи" посмотрел, Ольга Ускова спикер, ИИ занимается. Все что рассказывает о современном положении дел в экономике, культуре, с учетом третьего года войны можно назвать коротко - большая проблема.
  10. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    0
    Сегодня, 15:04
    На этом фоне от украинского руководства можно ожидать любой провокации. Даже самой безумной.

    Безумие, понимая все это, действовать в прежнем ключе, изображая христа и киношного дартаньяна в одном лице
  11. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 15:26
    Цитата: dmi.pris1
    Внутри Садового кольца,эта зона.Вместе со всем известным военным округом

    Вообще маразм МО строить свои здания в самом центре многомиллионного города. Москвичами и гостями столицы додумались прикрываться.
  12. Konnick Звание
    Konnick
    -1
    Сегодня, 15:29
    Цитата: Фаталист
    А можно детский вопрос, а чего мы не ровняем с землёй правительственные кварталы Киева? Жахнут по АЭС, чем на этот раз отовариваться будем_ опять, гуманностью к жителям Куева?

    ПВО мешает, ЗРК Патриот. Никакого гуманизма нет, нет возможности.
  13. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:32
    Цитата: ИванИванов
    Да и я.. левых взглядов но вынужденный "путинист"

    Присоединяюсь. Но "галоши" и "булкохрустение" Ильиным помнить буду всегда.
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      +1
      Сегодня, 16:05
      При этом выводы критик "галош" сделал верные - закрыв "галошные" фабрики, оправился налегке в "цивилизованное" общество, рассчитывая на почет и уважение.