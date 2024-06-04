Ракетная опасность объявлена в городе расположения Курской АЭС
После того как ряд стран разрешил Украине наносить удары по территории РФ западным вооружением, наше приграничье оказалось в еще большей опасности. В любой момент боевики киевского режима могут нанести террористический удар по гражданским объектам, используя зарубежные РСЗО и дальнобойные ракеты.
Так, буквально несколько минут назад появилось сообщение о ракетной опасности в городе Курчатове Курской области. Последнее опубликовал у себя в ТГ-канале и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.
Чиновник призывает граждан, находящихся на улице, срочно зайти в ближайшее здание. В свою очередь, тем, кто находится дома, рекомендовано переместиться в ванную, кладовую или другую комнату, где нет окон.
Стоит отметить, что в Курчатове расположена Курская АЭС. Таким образом, угроза возрастает многократно.
Надеяться на то, что киевские боевики не станут бить по ядерному объекту, чтобы не допустить страшнейшей техногенной катастрофы, не приходится. Ведь мы уже неоднократно становились свидетелями атак ВСУ на Запорожскую АЭС.
Кроме того, войска киевского режима несут тяжелейшие потери на фронте, а нелегитимный Владимир Зеленский терпит поражение за поражением на политической арене. На этом фоне от украинского руководства можно ожидать любой провокации. Даже самой безумной.
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