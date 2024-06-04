НАТО прорабатывает альтернативные маршруты переброски войск США к границе России на случай нового конфликта

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НАТО прорабатывает альтернативные маршруты переброски войск США к границе России на случай нового конфликта

НАТО прорабатывает варианты с переброской американских войск к границам России на случай «нападения» российских войск на одну из стран альянса. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

В НАТО на достаточно серьезном уровне рассматривают вариант вооруженного конфликта с Россией, которая якобы вынашивает планы нападения на европейские страны, в частности Прибалтику. Командование альянса считает, что при таком развитии событий вся надежда будет на американских военных, которых необходимо будет перебросить поближе к России. Имеющийся основной коридор через Нидерланды, Германию и Польшу может быть заблокирован российскими войсками, поэтому принято решение разработать несколько альтернативных маршрутов.



Наблюдая за военными действиями России на Украине и оценивая их, мы отмечали, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам

— заявил глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) Александер Зольфранк.

По словам генерала, наличие альтернативных маршрутов переброски войск придаст действиям НАТО «гибкость» на случай возникновения той или иной ситуации. Таким образом, кроме основного маршрута, прорабатываются следующие: Италия — Словения — Хорватия — Венгрия; Греция — Болгария — Румыния; Турция — Болгария — Румыния и Норвегия — Швеция — Финляндия. Также НАТО необходимо убрать бюрократические препятствия в Европе для преодоления границ, введя на европейской территории «военный шенген».
29 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:41
    Запад принял решение - ладно мы проиграем битву за Украину ,но попытаемся выиграть. Войну критическая масса нарастает.Рванёт по любому ,вопрос когда?
    1. Татьяна Звание
      Татьяна
      +4
      Сегодня, 13:45
      Западные проамериканские агрессивные сволочи из НАТО под руководством Вашингтона/Пентагона так и лезут на свой ядерный грех в отношении к России и всему миру!
      1. Татьяна Звание
        Татьяна
        +5
        Сегодня, 13:53
        По словам генерала, наличие альтернативных маршрутов переброски войск придаст действиям НАТО «гибкость» на случай возникновения той или иной ситуации. Таким образом, кроме основного маршрута, прорабатываются следующие: Италия — Словения — Хорватия — Венгрия; Греция — Болгария — Румыния; Турция — Болгария — Румыния и Норвегия — Швеция — Финляндия. Также НАТО необходимо убрать бюрократические препятствия в Европе для преодоления границ, введя на европейской территории «военный шенген».

        В таком случае превентивный удар в качестве ответа на агрессивные действия НАТО против России Россия должна будет наносить именно по территории США!
        1. blackGRAIL Звание
          blackGRAIL
          0
          Сегодня, 14:07
          Этого не будет. Потому как в ответ на справедливый Российский улар по США последует ответный встречный удар уже по России. Применение ЯО двумя ядерными державами не будет, пока сохраняется баланс по неприемлемым потерям обеим сторон в его результате. К сожалению пострадает только Европа.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            +1
            Сегодня, 14:13
            А если в очередной раз применения ПРЕВЕНТИВНОГО ответного (ядерного) удара от России по территории США не будет, то уже очередная прокси-война США разразится уже против Китая на территории Европы и России .
            1. blackGRAIL Звание
              blackGRAIL
              -2
              Сегодня, 14:18
              Простая истина - превентивный ядерный удар - это самоубийство. По сути страна, перовой запустившая МБР убивает не противника. Она пописывает смертный приговор себе. Поэтому тройка США-Россия-Китай никогда не атакуют первыми друг друга.
              1. Татьяна Звание
                Татьяна
                0
                Сегодня, 14:23
                А как же наши сообщали, что у ВС России есть техническая возможность ОБНУЛИТЬ связь американских и натовских космических военных спутников с Землёй? Тех самых военных спутников, используемых Пентагоном и НАТО для наводки стрельбы из средств их вооружения по целям на территории России для их удалённого огневого поражения!

                Говорили-говорили наши об этом - американцы при этом только возмущались с требованием к России прекратить подобные разработки и ликвидировать подобное российское вооружение!
                И теперь с обеих сторон полный молчок!

                Хотелось бы знать, чем всё эти разговоры по делам воистину закончилось!
                1. blackGRAIL Звание
                  blackGRAIL
                  -2
                  Сегодня, 14:37
                  А какое отношение это имеет к СЯС и СПРН? Речь о том, что ядерная война между ядерными державами невозможна.

                  И у России и у США большие наработки (и запасы) противоспутникового оружия. Проблема та же, что и с ЯО - единожды создав, от него уже невозможно отказаться. Поэтому дальше разговоров дело не зайдет.
                  1. Татьяна Звание
                    Татьяна
                    0
                    Сегодня, 15:33
                    Цитата: blackGRAIL
                    Речь о том, что ядерная война между ядерными державами невозможна.

                    В госдепе и конгрессе США так абсолютно не считают! И результаты этого дают уже о себе знать в других странах мира. А именно.

                    Поэтому другие государства, например в Азии, из-за возможности нападения США/НАТО на РФ стали выводить свои золотые запасы не только из банков США, но и из банков стран Европы.
                    Например, Индия уже сделала это своим вторым крупным траншем (всего их должно быть 3-4 транша) в отношении вывода сотен тонн своего национального золота из банка Англии в Великобритании.
                  2. fif21 Звание
                    fif21
                    0
                    Сегодня, 16:05
                    Цитата: blackGRAIL
                    Проблема та же, что и с ЯО - единожды создав, от него уже невозможно отказаться. Поэтому дальше разговоров дело не зайдет.

                    У НАТО есть такой вариант , эскалация конфликта на Украине , поставка ракет средней и большей дальности , для поражения систем ПРО, ПВО на территории РФ ( не яо ) , поражение носителей яо , не ядерным оружием , пунктов связи и управления сяо . Разрушив ядерный зонтик над РФ , принудить РФ к капитуляции , или нанести удар ЯО . Надеюсь , что такой вариант не прокатит . hi
        2. fif21 Звание
          fif21
          0
          Сегодня, 16:16
          Цитата: Татьяна
          В таком случае

          США любят Голливуд wassat Поэтому погрузка войск , их транспортировка и выгрузка , будет транслироваться CNN в прямом эфире. laughing И даже , если транслировать не будут , то цель ясна . Поэтому уничтожение кораблей с живой силой и техникой , их боевое охранение является приоритетной целью для ВС РФ , порты , аэропорты , склады разгрузки тоже , как и объекты энергетики , логистики , штабы управления ....... Все это " разбирается" обычным вооружением hi .
      2. opuonmed Звание
        opuonmed
        -3
        Сегодня, 14:00
        а может быть не все так гладко у РФ с ядреным оружием раз провоцируют ? если все хорошо у РФ с ядерным оружием то скорей сего РФ применит ядерки там где сша и нато не ждет !
        1. Denissdaf Звание
          Denissdaf
          +2
          Сегодня, 15:19
          Скорее всего в сша и нато очень сильно уверены в том что Россия не применит первой яо. Вопрос в том, почему у них такая уверенность? И как сделать что бы она пропала?
          1. fif21 Звание
            fif21
            0
            Сегодня, 15:53
            Цитата: Denissdaf
            Скорее всего в сша и нато очень сильно уверены в том что Россия не применит первой яо. Вопрос в том, почему у них такая уверенность?

            Разведка США работает в открытую на территории РФ . Предатель и шпион Саимс, на ток шоу " Большая игра " ведет мониторинг , задавая ( хоть и отставным генералам ) вопросы . Что я заметил , его интересует адекватность генералов, их отношение к первентивному ядерному удару . Те в голос заявляют , что понимают последствия этого удара .
            Цитата: Denissdaf
            Вопрос в том, почему у них такая уверенность? И как сделать что бы она пропала?

            Вот отсюда и уверенность , что Русские первые не начнут . А чтоб эта уверенность пропала , ему нужно сказать правду - если даже начнется интервенция обычным вооружением , ответ будет спец боеприпасами , включая США . Мы адекватные , но не самоубийцы ! hi
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 14:13
      Нехай через Финляндию идут. Там много дорог. Идеальные условия для нахрюка. Особенно зимой. am good
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:13
      Нехай через Финляндию идут. Там много дорог. Идеальные условия для нахрюка. Особенно зимой. am good
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:41
        Летом тоже не вариант,мошкара,комары- мессершмиты ,оводы,слепни.Был опыт ,через 3 часа после рыбалки в самолёт и в Сочи.С родственниками здоровался одной стороной лица,вторая - бурят,якут ,китаец. lol
    4. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:01
      Цитата: tralflot1832
      Запад принял решение - ладно мы проиграем битву за Украину ,но попытаемся выиграть. Войну критическая масса нарастает.Рванёт по любому ,вопрос когда?

      Как думаете, сейчас 1940-й или уже весна 1941-го?
      Хотя в глубине души надеюсь что на старте они усруться и снимутся с дистанции..
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 15:07
        Я тоже на это надеюсь, а год сейчас 1937 - политические репрессии на западе,зачистка не согласных.
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:12
          В 1938-м или -39-м (?) Жуков носил Сталину план превентивного удара по Германии. Заверял что возьмёт Берлин за два месяца. Планировалось даже переобуть танки на резину, для скорости хода и сбережения автобанов...
        2. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 15:18
          Цитата: tralflot1832
          Я тоже на это надеюсь, а год сейчас 1937 - политические репрессии на западе,зачистка не согласных.

          Нам бы тоже успеть почистится, капельницы прокапать, только бы без того угара, после которого в -41-м капитаны полками командовали...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 13:43
    Логистика, однако... не до экономии, лишь бы союзников "спасти"! Вдруг на них нападут... зелёные человечки .
  3. Комментарий был удален.
  4. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    Сегодня, 13:58
    Нато все продумало ! РФ надо нанести по базам нато ядерные удары может это охладит нато ? а то уже тылы РФ пытаются выносить !
  5. wanna Звание
    wanna
    +2
    Сегодня, 13:59
    Не так давно в их СМИ появились статьи об этом, описывающие украинское поле боя. У них был опыт борьбы с афганцами, иракцами, они могли устраивать барбекю и пить пиво в тысячах метров от поля боя. Если на украинском поле боя все то же самое, почему бы не зарабатывать эти месячные зарплаты (как наемник) легко? -Но потом понял, что там нет ни пяди земли, которую можно было бы назвать безопасной. А потом наступило душевное расстройство: жизнь важнее, и это уже не вопрос знакомства с разными культурами в отпуске, это настоящая мясорубка.
  6. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 14:10
    Население Германии и Англии вместе больше населения России. А все натовские европейцы наверняка вчетверо. И они ещё ждут американцев.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:08
      Цитата: Прокоп_Свинин
      Население Германии и Англии вместе больше населения России. А все натовские европейцы наверняка вчетверо. И они ещё ждут американцев.

      Амерам надо ещё взлететь со своих аэродромов, если успеют, пролив им. Сталина ещё никто не отменял...
  7. JonnyT Звание
    JonnyT
    +1
    Сегодня, 14:31
    Пока враг рисует карты - мы меняем ландшафты.....

    Не будет у нато портов, вместо Польши будет радиоактивные пустоши.... Если конечно добрый Вова не будет в белых перчатках помогать натовским партнерам с комфортом приплыть, прилететь, приехать к нашим границам
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 15:15
      "Вове" надо многое успеть, годы уходят... Так что перчатки выбросит. Тем более что уже многое поставлено на карту, да и погибших слишком много - армия может и спросить - за что воевала?...
    2. Ильнур Звание
      Ильнур
      0
      Сегодня, 15:48
      не будет в белых перчатках помогать натовским партнерам с комфортом приплыть, прилететь

      Помогать не будет, но Боюсь, что и что-то делать против, чтобы не было этого "приплыть, прилететь" не будет делать...
      Всукам тоже начали поставки с аптечек, в итоге уже до самолётов дошли, и в европе тоже самое будет...