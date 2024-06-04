НАТО прорабатывает альтернативные маршруты переброски войск США к границе России на случай нового конфликта

Наблюдая за военными действиями России на Украине и оценивая их, мы отмечали, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам

НАТО прорабатывает варианты с переброской американских войск к границам России на случай «нападения» российских войск на одну из стран альянса. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.В НАТО на достаточно серьезном уровне рассматривают вариант вооруженного конфликта с Россией, которая якобы вынашивает планы нападения на европейские страны, в частности Прибалтику. Командование альянса считает, что при таком развитии событий вся надежда будет на американских военных, которых необходимо будет перебросить поближе к России. Имеющийся основной коридор через Нидерланды, Германию и Польшу может быть заблокирован российскими войсками, поэтому принято решение разработать несколько альтернативных маршрутов.— заявил глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) Александер Зольфранк.По словам генерала, наличие альтернативных маршрутов переброски войск придаст действиям НАТО «гибкость» на случай возникновения той или иной ситуации. Таким образом, кроме основного маршрута, прорабатываются следующие: Италия — Словения — Хорватия — Венгрия; Греция — Болгария — Румыния; Турция — Болгария — Румыния и Норвегия — Швеция — Финляндия. Также НАТО необходимо убрать бюрократические препятствия в Европе для преодоления границ, введя на европейской территории «военный шенген».