НАТО прорабатывает альтернативные маршруты переброски войск США к границе России на случай нового конфликта
29
НАТО прорабатывает варианты с переброской американских войск к границам России на случай «нападения» российских войск на одну из стран альянса. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.
В НАТО на достаточно серьезном уровне рассматривают вариант вооруженного конфликта с Россией, которая якобы вынашивает планы нападения на европейские страны, в частности Прибалтику. Командование альянса считает, что при таком развитии событий вся надежда будет на американских военных, которых необходимо будет перебросить поближе к России. Имеющийся основной коридор через Нидерланды, Германию и Польшу может быть заблокирован российскими войсками, поэтому принято решение разработать несколько альтернативных маршрутов.
Наблюдая за военными действиями России на Украине и оценивая их, мы отмечали, что Россия наносит удары по украинским логистическим базам
— заявил глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) Александер Зольфранк.
По словам генерала, наличие альтернативных маршрутов переброски войск придаст действиям НАТО «гибкость» на случай возникновения той или иной ситуации. Таким образом, кроме основного маршрута, прорабатываются следующие: Италия — Словения — Хорватия — Венгрия; Греция — Болгария — Румыния; Турция — Болгария — Румыния и Норвегия — Швеция — Финляндия. Также НАТО необходимо убрать бюрократические препятствия в Европе для преодоления границ, введя на европейской территории «военный шенген».
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация