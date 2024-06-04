Тюрьма народов: большинство украинцев заявили об ухудшении ситуации в стране за время президентских полномочий Зеленского

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Тюрьма народов: большинство украинцев заявили об ухудшении ситуации в стране за время президентских полномочий Зеленского

Большинство опрошенных граждан Украины заявили о значительном ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране за период пяти лет президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского.

Согласно результатам проведенного на Украине социологического исследования, 43% респондентов отметили существенное ухудшение ситуации с демократией, при этом 28% считают причиной этому действия власти, а 11% связывают это с активными боевыми действиями. Еще 29% ответили, что не замечают каких-либо изменений в ситуации. При этом, по данным украинской социологической службы, 19% опрошенных видят улучшение ситуации с демократией в стране. Видимо, это те, кто давал ответы из-за пределов Украины...



Практически аналогичным образом опрошенные оценивают и ситуацию с экономикой. 49% респондентов отмечают ухудшение экономической ситуации при Зеленском. При этом с действиями властей ухудшение ситуации с экономикой на Украине связывают 23%, а с боевыми действиями - 16,5%.

Стоит отметить, что данные, представленные украинскими социологическими службами, не отображают настоящие настроения в обществе, поскольку абсолютно все подобные организации политически ангажированы и обслуживают интересы киевского режима. В условиях тотальной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях военнообязанные граждане фактически вычеркнуты из экономической жизни страны, поскольку вынуждены скрываться от представителей ТЦК (военкоматов), чтобы не попасть на фронт. Что же касается демократии, то практически все демократические институты были фактически уничтожены еще после госпереворота 2014 года, когда захвативший власть нацистский режим начал подавлять проявления любого инакомыслия, запретил ряд политических партий и заблокировал вещание даже условно оппозиционных телеканалов.

После начала российской спецоперации на Украине киевский режим и вовсе перешел к откровенной диктатуре человеконенавистнического толка. В украинском сегменте соцсетей уже появились обсуждения на тему о том, что современная Украина как нельзя лучше подходит под определение "тюрьма народов". Выехать из страны фактически невозможно, выйти на работу, сменить место жительства без опасности попасть через руки сотрудников ТЦК на фронт тоже невозможно.
10 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +5
    Сегодня, 14:15
    Вот разнылись. Свобод им подавай, кружевные труселя. Могилизироваться не хотят. am
    1. Игорь Борисов_2 Звание
      Игорь Борисов_2
      0
      Сегодня, 14:25
      Однако не смотря на их нытье сопротивляться они продолжают ожесточенно и бригадами в плен не сдаются am
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 16:26
        Цитата: Игорь Борисов_2
        Однако не смотря на их нытье сопротивляться они продолжают ожесточенно и бригадами в плен не сдаются am

        Однако надо признать делают это уже без фанатизма и скорее по принуждению т.к. особо "идейных" уже утилизировали.
        Когда у тебя семья по месту прописки находится в заложниках у режима и ты понимаешь, что на них могут отыграться, а за спиной стоят заградотряды, которые добросовестно мочат как отступающих так и сдающихся, конечно же они сопротивляются т.к. куда ни кинь, всюду клин. Так что у них есть всего два варианта, либо сдаться, либо сдохнуть. Примерить лавры победителя им не суждено, по любому.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 14:44
      Вот разнылись. Свобод им подавай, кружевные труселя. Могилизироваться не хотят.

      Страдает от войны пока в основном только Донбасс, остальная Украина, живёт пока в том же режиме, что и до 22 года, за исключением пожалуй мужиков подлежащих мобилизации... Всё так же сидит в кафешках и ресторанах, ходит на концерты... Вот когда война перекинется на территорию центральной и западной Украины, вот тогда результаты опросов могут кардинально измениться... Если конечно и война перейдёт из режима осторожной специальной операции (СВО) со своими пусть и больными нацизмом, но всё таки "братьями", в войну со смертельным и ненавидящим нас врагом... Почему Кремль до сих пор утверждает, что на Украине мы никакое ядерное оружие применять не будем...???
      Ну так этим мы как раз успокаиваем Зеленского, подогревая его наглость, и подталкиваем Запад к вводу войск на украинскую территорию... Ну раз русские по ней ЯО бить не будут, так чего бояться... am
  2. Ham59 Звание
    Ham59
    0
    Сегодня, 14:27
    Они же свободные люди. Раз президент плохой, могут его сменить
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:30
    Выехать из страны фактически невозможно, выйти на работу, сменить место жительства
    Вот пусть из своего хлева и не вылезают wink
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 14:47
      Пусть кастрюли на головы наденут. Сразу полегчает.
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    Сегодня, 14:33
    43%!!!!

    Вот смелые люди, не побоялись высказать правду. А 57% не стали спешить.
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:32
    Более всего близки к истине те, для кого ничего не изменилось. У власти нацисты под крышей западной банды, как и 30 лет назад, так же воруют и дают взятки, под топор попадает нищета, а самые хитроопые ведут себя вольно, как и всегда.
  6. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +1
    Сегодня, 16:19
    Ну а чего они хотели от просроченного то злобного клоуна, он сосет и все