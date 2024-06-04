Большинство опрошенных граждан Украины заявили о значительном ухудшении ситуации с демократией и экономикой в стране за период пяти лет президентских полномочий главы киевского режима Владимира Зеленского.Согласно результатам проведенного на Украине социологического исследования, 43% респондентов отметили существенное ухудшение ситуации с демократией, при этом 28% считают причиной этому действия власти, а 11% связывают это с активными боевыми действиями. Еще 29% ответили, что не замечают каких-либо изменений в ситуации. При этом, по данным украинской социологической службы, 19% опрошенных видят улучшение ситуации с демократией в стране. Видимо, это те, кто давал ответы из-за пределов Украины...Практически аналогичным образом опрошенные оценивают и ситуацию с экономикой. 49% респондентов отмечают ухудшение экономической ситуации при Зеленском. При этом с действиями властей ухудшение ситуации с экономикой на Украине связывают 23%, а с боевыми действиями - 16,5%.Стоит отметить, что данные, представленные украинскими социологическими службами, не отображают настоящие настроения в обществе, поскольку абсолютно все подобные организации политически ангажированы и обслуживают интересы киевского режима. В условиях тотальной мобилизации на подконтрольных Киеву территориях военнообязанные граждане фактически вычеркнуты из экономической жизни страны, поскольку вынуждены скрываться от представителей ТЦК (военкоматов), чтобы не попасть на фронт. Что же касается демократии, то практически все демократические институты были фактически уничтожены еще после госпереворота 2014 года, когда захвативший власть нацистский режим начал подавлять проявления любого инакомыслия, запретил ряд политических партий и заблокировал вещание даже условно оппозиционных телеканалов.После начала российской спецоперации на Украине киевский режим и вовсе перешел к откровенной диктатуре человеконенавистнического толка. В украинском сегменте соцсетей уже появились обсуждения на тему о том, что современная Украина как нельзя лучше подходит под определение "тюрьма народов". Выехать из страны фактически невозможно, выйти на работу, сменить место жительства без опасности попасть через руки сотрудников ТЦК на фронт тоже невозможно.