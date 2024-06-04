«Решил отправиться в другие страны»: британский эксперт назвал причину отсутствия Зеленского на Украине

9
«Решил отправиться в другие страны»: британский эксперт назвал причину отсутствия Зеленского на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает свою страну и отправляется в зарубежные поездки. Казалось бы, многочисленные проблемы должны были заставить его находиться в Киеве, но он там надолго не задерживается.

Свою версию по поводу того, почему так поступает человек, считающий себя главой украинского государства, предложил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, изложив свои мысли в видеоролике на своем YouTube-канале.

Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решил отправиться в другие страны

- рассуждает британский эксперт.

Он назвал причину отсутствия Зеленского на Украине. По его мнению, тот отправился за рубеж, чтобы не оставаться в Киеве, где складывается крайне непростая обстановка. Меркурис предположил, что именно для того чтобы не находится в стране, глава киевского режима предпринял поездку в Сингапур и на Филиппины. Помимо этого, считает британский аналитик, Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт азиатские государства.


Впрочем, нежелание находиться в Киеве украинского президента, срок полномочий которого истек еще 20 мая, вполне объяснимо. Ведь здесь он рискует оказаться в ловушке, в то время как за рубежом для него гораздо безопаснее.


Ранее Меркурис рассуждал на тему российского наступления, которое приближает армию РФ к центрам снабжения ВСУ.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +1
    Сегодня, 14:19
    Жидкныш,просто катается за казенный счет. Он уже и не глава государства. Главы госудврств- лохи. Встречают туриста,как главу государства.
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +1
      Сегодня, 15:47
      Неужели Зе свалил из страны навсегда?
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 14:20
    Каких только версий нет, а может мужик просто любит путешествовать! Особенно на шару. laughing
    1. KukuRuzvelt Звание
      KukuRuzvelt
      0
      Сегодня, 14:50
      Была история в европе, так вот там врач почти 10 лет не работал, просто гонял по конференциям, сходкам врачей. По факту тусил по отелям и вечерним приемам, не вылечил ни одного пациента. Вот тут похожая ситуация
      P.S. все больше становиться он похож на еврея (черненький, бородатый, носатый коротышка)
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:21
    Тори дорожку, что б сдрис с слинять в нужный момент.
  4. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    0
    Сегодня, 14:22
    Впрочем, нежелание находиться в Киеве украинского президента, срок полномочий которого истек еще 20 мая, вполне объяснимо. Ведь здесь он рискует оказаться в ловушке, в то время как за рубежом для него гораздо безопаснее.
    Может он ищет свою "крысиную тропу".
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 14:37
    «Эксперт назвал причину отсутствия Зеленского на Украине» —

    — "Прощальные гастроли артиста" ...
  6. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    0
    Сегодня, 15:15
    «Решил отправиться в другие страны»
    Что-то... до боли знакомое...
    А! Точно!!! Вот.
    Лечу это я значит, лечу... (с)
  7. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 15:38
    Просто клоуну на малой родине давно уже нечего делать. Войной рулят хозяйские советники, экономикой тоже, а видео можно клепать где угодно.