Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решил отправиться в другие страны

Глава киевского режима Владимир Зеленский покидает свою страну и отправляется в зарубежные поездки. Казалось бы, многочисленные проблемы должны были заставить его находиться в Киеве, но он там надолго не задерживается.Свою версию по поводу того, почему так поступает человек, считающий себя главой украинского государства, предложил аналитик из Великобритании Александр Меркурис, изложив свои мысли в видеоролике на своем YouTube-канале.- рассуждает британский эксперт.Он назвал причину отсутствия Зеленского на Украине. По его мнению, тот отправился за рубеж, чтобы не оставаться в Киеве, где складывается крайне непростая обстановка. Меркурис предположил, что именно для того чтобы не находится в стране, глава киевского режима предпринял поездку в Сингапур и на Филиппины. Помимо этого, считает британский аналитик, Зеленский пытается втянуть в украинский конфликт азиатские государства.Впрочем, нежелание находиться в Киеве украинского президента, срок полномочий которого истек еще 20 мая, вполне объяснимо. Ведь здесь он рискует оказаться в ловушке, в то время как за рубежом для него гораздо безопаснее.Ранее Меркурис рассуждал на тему российского наступления, которое приближает армию РФ к центрам снабжения ВСУ.