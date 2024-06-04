Украинский ТГ-канал предупреждает о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня
На фоне рекордного роста инфляции и, соответственно, цен на прилавках магазинов украинцев в недалеком будущем ждет еще и существенное увеличение затрат на оплату электроэнергии.
О том, что граждане нашей «западной соседки» будут платить за электричество по тарифам европейского уровня, пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в администрации страны.
В материале говорится, что правительство Украины уже подписало с МВФ соответствующий меморандум, в котором значится пункт о значительном повышении тарифов.
Напомним, что с 1 июня украинцы должны платить за один потребленный киловатт 4,32 грн (примерно 9,5 рублей). Однако замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук назвала данное повышение недостаточным. С ее слов этого хватает лишь на покрытие затрат на производство и доставку электроэнергии.
В свою очередь, по мнению чиновницы, «справедливый» тариф для населения должен составлять примерно 7,5 грн за 1 кВт. Это примерно 16,5 рублей по текущему курсу.
Стоит добавить, что по «европейским стандартам» украинцы уже давно платят и за газ. Кроме того, в стране серьезно подорожало топливо.
В итоге прямо сейчас на примере Украины можно наблюдать все прелести «евроинтеграции». На этом фоне властям Грузии, Молдовы и Армении стоило бы серьезно задуматься о правильности выбранного курса.
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