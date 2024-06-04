Украинский ТГ-канал предупреждает о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня

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Украинский ТГ-канал предупреждает о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня

На фоне рекордного роста инфляции и, соответственно, цен на прилавках магазинов украинцев в недалеком будущем ждет еще и существенное увеличение затрат на оплату электроэнергии.

О том, что граждане нашей «западной соседки» будут платить за электричество по тарифам европейского уровня, пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в администрации страны.



В материале говорится, что правительство Украины уже подписало с МВФ соответствующий меморандум, в котором значится пункт о значительном повышении тарифов.

Напомним, что с 1 июня украинцы должны платить за один потребленный киловатт 4,32 грн (примерно 9,5 рублей). Однако замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук назвала данное повышение недостаточным. С ее слов этого хватает лишь на покрытие затрат на производство и доставку электроэнергии.

В свою очередь, по мнению чиновницы, «справедливый» тариф для населения должен составлять примерно 7,5 грн за 1 кВт. Это примерно 16,5 рублей по текущему курсу.

Стоит добавить, что по «европейским стандартам» украинцы уже давно платят и за газ. Кроме того, в стране серьезно подорожало топливо.

В итоге прямо сейчас на примере Украины можно наблюдать все прелести «евроинтеграции». На этом фоне властям Грузии, Молдовы и Армении стоило бы серьезно задуматься о правильности выбранного курса.
26 комментариев
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  1. SS68SS Звание
    SS68SS
    +1
    Сегодня, 14:28
    О том, что граждане нашей «западной соседки» будут платить за электричество по тарифам европейского уровня, пишет украинский ТГ-канал «Резидент» со ссылкой на собственный источник в администрации страны.

    Как лы всегда в гейропу стремились, ну вот примерно как то так и начинается вхождение в ЕС по самые помидоры....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 14:36
      К зиме нужно уничтожить остатки генерации и отключить газ. И за электричество платить не придётся. winked laughing good И за газ тоже. good
      А согреться можно скачками.
      1. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +2
        Сегодня, 14:46
        А согреться можно скачками
        Правильно! Движение, это жизнь! wink
      2. Уарабей Звание
        Уарабей
        +2
        Сегодня, 14:59
        ""А согреться можно скачками.""(с)

        С какими качками? Вот с такими? Не ну а чё, им как раз подходит в связи с выбранным путем.))
    2. DIM(a) Звание
      DIM(a)
      +1
      Сегодня, 14:39
      да, но тут у чинуш всё хорошо работает, уничтоженная генерация и продажи своей энергии в ес, всё можно прикрыть красивой простынёй - Мы как в европе почти, идём дальше... ТЬФУ!
    3. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Сегодня, 15:49
      [В итоге прямо сейчас на примере Украины можно наблюдать все прелести «евроинтеграции».]

      Вот откуда берутся эти писаки??!!
      Подорожает электроэнергия до европейского уровня в 404. И что? Да будут при лучинах жить и клять клятых москалей! Им ведь давно извилину промыли, что во всех бедах их виноваты москали!!!
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        0
        Сегодня, 16:17
        Зиму при лучинах переживут не только лишь все а значит и желающих "клясть мо.лей" меньше останется и это не может не радовать.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:29
    Во, во, хотели жить по гейропейские, скакали за это, кастрюли напяливали... сбывается мечта идиЁтиков.
  3. ximkim Звание
    ximkim
    -3
    Сегодня, 14:34
    Ниче.
    Нас тоже не щадят по тариф и ценам.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 14:41
      Цитата: ximkim
      Ниче.
      Нас тоже не щадят по тариф и ценам.

      Не уж то тоже как в Европе?
  4. бухач Звание
    бухач
    +1
    Сегодня, 14:40
    Ну так это самое лёгкое и доступное для украинцев средство стать ещё ближе к вожделенной Европе и они должны не только радоваться но и гордится такими достижениями которые вне всякого сомнения делают их по уровню жизни всё большими европейцами.
  5. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 14:41
    Цитата: AllX_VahhaB
    Цитата: ximkim
    Ниче.
    Нас тоже не щадят по тариф и ценам.

    Не уж то тоже как в Европе?

    В России.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:43
    «Украинский ТГ-канал предупреждает о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до "европейского" уровня» —

    — «Україна це Європа» ...
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:44
    о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня
    А гей-парады в стране «европейского» уровня из-за войны не проводятся?
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:29
      Цитата: Голландец Михель
      о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня
      А гей-парады в стране «европейского» уровня из-за войны не проводятся?

      А надо бы, там можно и наловить новых воинов заодно.
  8. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 14:54
    За что прыгали- то и напрыгали..... yes радуйтесь- сказка сбывается, почти в еуропе.... yes
  9. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 15:22
    Украинский ТГ-канал предупреждает о предстоящем росте тарифов на электроэнергию в стране до «европейского» уровня

    А что будет ближе к зиме?

    Та скільки тієї зими...
  10. Вадим С Звание
    Вадим С
    +1
    Сегодня, 15:26
    Раз кричали что они цэ Европа, так и цены должны соответствовать! Всё правильно жизнь расставляет по местам.
  11. Лена Петрова Звание
    Лена Петрова
    +1
    Сегодня, 15:27
    Уговор был только про пенсии по 3000 евро. Про электричество ничего не обещали.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 15:37
      Цитата: Лена Петрова
      Уговор был только про пенсии по 3000 евро. Про электричество ничего не обещали.

      Да вот уже говорят, что пенсии сокращать будут, правда не уточнили у кого. Сомневаюсь я, что сократят тем, кто сейчас имеет 80-100 тысяч в месяц.
  12. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:15
    О теперь хоть в чем то гейропа будет ну помимо миллионов "геев" (прозападных).
  13. al3x Звание
    al3x
    -2
    Сегодня, 16:18
    У нас в июле тоже рост тарифов ЖКХ на 10% в среднем ожидается. Средний счёт за двушку в провинции вырастет на 500-700р.
    1. Олеся Леся Звание
      Олеся Леся
      0
      Сегодня, 16:28
      За 3-ку не жалея энергии всего выходит в месяц - 480 руб., а с10% - будет 530 руб.
      1. al3x Звание
        al3x
        0
        Сегодня, 16:30
        Что-то слабо верится. Прям даже не верится. Я плачу за однушку за электроэнергию в среднем 600, за двушку меньше 1100 не бывает.
        1. Олеся Леся Звание
          Олеся Леся
          0
          Сегодня, 16:30
          Мне что, квиточек сканировать?
          Тем более вы в начале написали что вырастут на 500-700 руб - это 10% ваши?
          1. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 16:33
            Просто понятие "не жалея энергии" у всех разное. У меня бабушка в 250 например укладывается в двушке) и при этом говорит, что жжёт свет очень много)