Украинский штурмовик Су-25 сбит при попытке атаки позиций подразделений группировки «Днепр» - Минобороны

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Украинский штурмовик Су-25 сбит при попытке атаки позиций подразделений группировки «Днепр» - Минобороны

Очередные сутки спецоперации снова не принесли значительных изменений на линии фронта, хотя наступление ВС России продолжается. Основные события по-прежнему развиваются в Харьковской области, куда противник перебрасывает дополнительные силы, а также под Часовым Яром и на Покровском направлении. Освобожденных населенных пунктов нет.

В Харьковской области группировка войск «Север» продолжает продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области. Отражены три контратаки. Общие потери ВСУ: до 105 военнослужащих, три автомобиля, ЗРК «Оса», гаубицы М777 и Д-30.



В зоне ответственности группировки «Днепр» сбит украинский штурмовик Су-25 при попытке штурмовки наших позиций, подробностей от Минобороны традиционно нет. Отметим, что упоминаний об украинских Су-25 не было уже довольно длительное время.

По остальным направлениям без изменений, везде фиксируются встречные бои с небольшим нашим продвижением. Противник в основном сидит в обороне, проводя редкие контратаки.

Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1445 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронетранспортера, две БМП, шесть бронемашин, 23 единицы автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, четыре Д-20, три «Мста-Б», две Д-30, орудие М119 и две САУ «Гвоздика».

Средствами ПВО в течение суток сбиты: 18 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также 41 беспилотник.
24 комментария
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  1. С.З. Звание
    С.З.
    +2
    Сегодня, 14:40
    "Очередные сутки спецоперации снова не принесли значительных изменений на линии фронта, хотя наступление ВС России продолжается."

    Наверное, это новое слово в военном деле - наступление без изменения линии фронта.
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:46
      Ежесуточно возрастают потери ВСУ, что уже хорошо. 1500 тел, в среднем, на 30 сут. = 45 000 штук в месяц! Сдаётся мне что подсвинки держат первое место на планете по уровню потерь во все времена. Так держать, пан Зеленский!
      1. Egeny Звание
        Egeny
        0
        Сегодня, 15:24
        привет, я солидарна с Вами: неважно кто наступает, главное что выполняется задача СВО - "денацификация".)
        А вот у меня вопрос: весь личный состав ВВС РФ проходит курс боевой подготовки на ЛБС или только "в бой идут одни старики"?))
      2. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        0
        Сегодня, 16:17
        1500 тел, в среднем

        Некоторые говорят, что Афганская война стала одной их причин краха Союза.
        Но тут потери ВСУ за 10 ДНЕЙ соответствуют потерям СССР в Афганистане за 10 ЛЕТ !
        Это как, такое бывает?
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 16:22
          Цитата: Neo-9947
          Но тут потери ВСУ за 10 ДНЕЙ соответствуют потерям СССР в Афганистане за 10 ЛЕТ !
          Это как, такое бывает?

          ...Может, мы обидели кого-то зря -
          Календарь закроет этот лист.
          К новым приключениям спешим, друзья,
          Эй, прибавь-ка ходу, машинист!... hi
          То ли ещё будет - ой-ёй-ёй!
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 14:56
      Зайдите в Телеграм, там публикуют ежедневные сводки о нашем продвижении на многих направлениях. laughing
      1. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        -1
        Сегодня, 15:12
        В телеграммах метровые подвижки, "харьков" вообще встал, про него просто не пишут. Из свежих новостей пожалуй самые яркие - о прилетах по нашим объектам в приграничье. Читаем сегодня - один взрыв в "Днепре". На фоне того, что хаймарсы пачками к границе подвезли. Это "успех" стратегов, слов нет.
      2. Egeny Звание
        Egeny
        -1
        Сегодня, 15:16
        Мало ли что пишут на заборе.)
  2. Александр Игоревич Рифеев Звание
    Александр Игоревич Рифеев
    -2
    Сегодня, 14:44
    если верить Конашенкову то в ходе СВО уничтожено свыше 500 самолетов ВСУ ... увы, на начало СВО самолетов у ВСУ было не более сотни, еще несколько десятков они получили в виде помощи ... может хватит врать?
    1. isv000 Звание
      isv000
      +3
      Сегодня, 14:48
      А вы, простите, лично свечку держали?! feel
      1. Александр Игоревич Рифеев Звание
        Александр Игоревич Рифеев
        0
        Сегодня, 14:51
        свечки обычно вставляются в анус при повышенной температуре :-) ... а для того чтобы понять как нам лгут нужен ум и некоторое количество информации в хронологическм порядке ее изложения
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 14:53
          Аватарка у вас чудо как хороша! Прям в тему! feel
          1. Александр Игоревич Рифеев Звание
            Александр Игоревич Рифеев
            0
            Сегодня, 14:55
            да, довольно долго думал что поместить - Олю Бутузову в кожаных трусиках или Ксюшу без оных :-) остановился на служебной собачке в милицейской форме :-)
            1. isv000 Звание
              isv000
              +1
              Сегодня, 14:57
              Ну да, ну да, пёс, да ещё ментовской... Был бы пограничный - ещё куда ни шло... feel
              1. Александр Игоревич Рифеев Звание
                Александр Игоревич Рифеев
                -1
                Сегодня, 15:01
                это намек - в квартале (точнее - на сайте) появилась новая собака :-)
                1. isv000 Звание
                  isv000
                  +1
                  Сегодня, 15:02
                  Цитата: Александр Игоревич Рифеев
                  это намек - в квартале (точнее - на сайте) появилась новая собака :-)

                  yes Да понял я, понял... С приехалом! drinks
    2. Рязанец87 Звание
      Рязанец87
      -1
      Сегодня, 15:02
      Отстали от жизни: по сводке МО от 3 июня - "609 самолетов, 274 вертолета". С Конашенковым лучше не шутить.
      1. Александр Игоревич Рифеев Звание
        Александр Игоревич Рифеев
        -1
        Сегодня, 15:05
        так вот что и огорчает - в МО новый министр, а Конашенков и Герасимов на старых местах, Шойгу пошел на повышение в СовБез ... Скучно жить на этом свете, господа ... Н. Гоголь
        1. Рязанец87 Звание
          Рязанец87
          -1
          Сегодня, 15:15
          Подождем месяц-другой. Может и измениться что-то. Остается только верить.
          1. Александр Игоревич Рифеев Звание
            Александр Игоревич Рифеев
            -1
            Сегодня, 15:17
            вангую - счет уничтоженных самолетов и вертушек ВСУ превзойдет тысячу ...
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 15:27
        Цитата: Рязанец87
        Отстали от жизни: по сводке МО от 3 июня - "609 самолетов, 274 вертолета". С Конашенковым лучше не шутить.

        По преданиям, А.В. Суворов, после очередной своей победы в очередной русско-турецкой войне, на вопрос штабного писаря: "Ваше высокопревосходительство, сколько турок указывать убитыми?", ответил: "Пиши больше! Чего их, басурман, жалеть." laughing
        1. Egeny Звание
          Egeny
          +1
          Сегодня, 15:41
          Заветы Александра Васильевича в жизнь!))
  3. agoran Звание
    agoran
    0
    Сегодня, 15:28
    То, что сбили Су-25, не очень интересно, возможно, грызуны поставили.
    Более интересно кто сидел за РУС, молодой без опыта или очередной из вымиратов.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 15:39
    Цитата: Egeny
    А вот у меня вопрос: весь личный состав ВВС РФ проходит курс боевой подготовки на ЛБС или только "в бой идут одни старики"?))

    Вообще никто, опасно приближаться к ЛБС. Так, издалека пуляют