Украинский штурмовик Су-25 сбит при попытке атаки позиций подразделений группировки «Днепр» - Минобороны
Очередные сутки спецоперации снова не принесли значительных изменений на линии фронта, хотя наступление ВС России продолжается. Основные события по-прежнему развиваются в Харьковской области, куда противник перебрасывает дополнительные силы, а также под Часовым Яром и на Покровском направлении. Освобожденных населенных пунктов нет.
В Харьковской области группировка войск «Север» продолжает продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение формированиям 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах Жовтневое, Липцы, Старый Салтов, Высокая Яруга Харьковской области. Отражены три контратаки. Общие потери ВСУ: до 105 военнослужащих, три автомобиля, ЗРК «Оса», гаубицы М777 и Д-30.
В зоне ответственности группировки «Днепр» сбит украинский штурмовик Су-25 при попытке штурмовки наших позиций, подробностей от Минобороны традиционно нет. Отметим, что упоминаний об украинских Су-25 не было уже довольно длительное время.
По остальным направлениям без изменений, везде фиксируются встречные бои с небольшим нашим продвижением. Противник в основном сидит в обороне, проводя редкие контратаки.
Общие потери ВСУ за сутки по всем направлениям, кроме северного: по личному составу — 1445 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронетранспортера, две БМП, шесть бронемашин, 23 единицы автотранспорта; по артиллерии — три гаубицы М777, четыре Д-20, три «Мста-Б», две Д-30, орудие М119 и две САУ «Гвоздика».
Средствами ПВО в течение суток сбиты: 18 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы «Hammer», а также 41 беспилотник.
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