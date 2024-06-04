США осуществили тестовый пуск модернизированной МБР Minuteman III

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США осуществили тестовый пуск модернизированной МБР Minuteman III

Соединенные Штаты Америки провели первый тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщают американские источники со ссылкой на военное ведомство Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что тестовые пуски МБР были назначены на 4 и 6 июня 2024 года. Соответственно, сегодня был осуществлен первый из запланированных тестовых пусков ракеты. В качестве целей пуска обозначена «демонстрация готовности» американских ядерных сил и проверка их потенциальной боеспособности на случай возникновения критической ситуации.



Примечательно, что предыдущие пуски межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman были неудачными. Из-за проблем при запуске ракеты военные были вынуждены ее подорвать.

Напомним, что Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен», которая является единственной в настоящее время ракетой шахтного базирования. По данным американских СМИ, в 2022 году на вооружении военно-воздушных сил США находились примерно 400 единиц ракет Minuteman III различных модификаций. Ракета постоянно подвергается модернизационным преобразованиям, поэтому постоянно проводятся тестовые пуски новых версий МБР.

Предпоследний пуск ракеты был осуществлен 1 ноября 2023 года с базы Ванденберг. Как сообщается выше, из-за некоей «аномалии» военным пришлось уничтожить ракету над Тихим океаном.

7 комментариев
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  1. SS68SS Звание
    SS68SS
    +3
    Сегодня, 14:27
    Примечательно, что предыдущие пуски межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman были неудачными. Из-за проблем при запуске ракеты военные были вынуждены ее подорвать.


    Чтоб они вообще не взлетали.....
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 14:39
      О результатах испытания в статье ни слова. laughing
      Ну так полетела или взорвалась? recourse
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 14:35
    Тоже хотят своими "аргументами" потрясти... ничего нового, ничего неожиданного.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:35
    Командование Глобального удара США ни каких подробностей учебного пуска не приводит.Точно известно что Минитмен улетел успешно в сторону Тихого океана. bully
  4. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 14:43
    А я надеялся, что она к них взорвется прямо в шахте wink
  5. Podvodnik Звание
    Podvodnik
    0
    Сегодня, 14:47
    У Никулина анекдот про двух ворон на заборе:
    -взлетит!
    -не, не взлетит
    Ракета вжжжжжж-бабах
    -ну вот, накаркала
    -служу Советскому Союзу!

    Как раз в тему laughing
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 14:54
    Понятно , что стартовал . А как и где приземлился ?