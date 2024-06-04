Китай, Индия и Украина могут закрыть въезд экс-президенту США Трампу из-за уголовного дела

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Китай, Индия и Украина могут закрыть въезд экс-президенту США Трампу из-за уголовного дела

Из-за признания виновным в уголовном деле по выплатам порноактрисе, экс-президент США Дональд Трамп может быть лишен права на въезд в целый ряд стран мира – от Индии и Украины до Китая. Об этом сообщают американские источники.

По меньшей мере 16 государств запрещают въезжать на свою территорию иностранцам, являющимся уголовными преступниками. Среди этих государств – Китай, Япония, Индия, Великобритания, Австралия, Канада. Еще 22 страны мира могут запретить въезд в страну в случае обнаружения у иностранца судимости. В их числе – Украина, Турция и Филиппины.

Что интересно, судимость за совершение уголовного преступления не является препятствием для участия Трампа в предстоящих выборах президента США осенью 2024 года. Как известно, Трамп является основным конкурентом действующего президента США Джо Байдена и главным «кошмаром» находящейся у власти в стране Демократической партии.

Сам бывший глава Белого дома неоднократно выступал с критикой действий существующей американской власти. В частности, он обвиняет Байдена в коррупции и в отсутствии внимания к внутренним американским проблемам – от развития экономики до борьбы с нелегальной миграцией на мексиканской границе.

Политологи оценивают шансы Трампа на победу как довольно высокие, учитывая разочарование значительной части американского общества в действующей власти. Это и пугает Белый дом, который всячески пытается помешать Трампу участвовать в предвыборной гонке.
20 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +9
    Сегодня, 14:45
    Дело у Трампа не уголовное,а вот если бы он порноактрису " замочил" - тогда уголовка.Свободу " узнику совести".
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +9
      Сегодня, 14:49
      Заплатил за услуги как порядочный мужик, но забыл отчитаться... Ну не было там такой графы - "за услуги проститутке"... Так пошто Трампошку обижаете...??? lol
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +2
        Сегодня, 14:54
        Пускай Трамп к нам приезжает. laughing
        Дадим ему политическое убежище, как Сноудену. lol laughing good
        1. Irokez Звание
          Irokez
          +2
          Сегодня, 15:02
          Цитата: Бородач
          Пускай Трамп к нам приезжает.

          Да уж в случае чего полковника Трампа придётся рядом с Януковичем сажать в одном кабинете. Опять кого-то спасать будем.
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 14:57
        Это вообще дело Миланьи.Саксафонист Билл вообще " сухим " из воды вышел .Вот мне по этому на экскурсию в Овальный ( оральный) кабинет нельзя.Мой бы первый вопрос был ,ей же было неудобно! laughingНа усыпление азотом тянет.
      3. Правдодел Звание
        Правдодел
        +3
        Сегодня, 14:58
        Так пошто Трампошку обижаете...

        Да, Трам, это вам - не Билл с Моникой Левински, тут все гораздо круче.
        Вот Билл - не заплатил, и все - ОК. А Трамп прокололся, нужно было тоже не платить. Правда, тогда пришили бы, что пользовался услугами проститутки и не заплатил... Аххххх, какой непорядочный...
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +4
    Сегодня, 14:49
    Представляю, как скакуасы будут арестовывать Трампа! wink
    1. isv000 Звание
      isv000
      +2
      Сегодня, 14:52
      Навозцев пошлют - бают, те орут страшно... bully
  3. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 14:51
    Автор - чудак на букву М! Заставил меня открыть его писанину, лучше бы я ромашку почитал!
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 14:58
    . Это и пугает Белый дом, который всячески пытается помешать Трампу участвовать в предвыборной гонке.

    Не посадят, так несчастный случай какой.......б yes
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 14:58
    «Ещё 22 страны мира могут запретить въезд в страну в случае обнаружения у иностранца судимости. В их числе – Украина» —

    — Если Трамп станет президентом, Украина не только отменит этот закон, но, если потребуется, и конституцию поменяет ...
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 15:30
      Если Трамп станет президентом

      Если так и будет - укрофюрер лично сделает Трампу то же, что Левински Клинтону. wink Ну - если конечно Донни согласится.. what Хотя - фюрер запредельно настырен и надоедлив, может обойтись и без согласия.. belay
    2. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Сегодня, 16:09
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Если Трамп станет президентом, Украина не только отменит этот закон, но, если потребуется, и конституцию поменяет ...

      О да... помню я, как тамошние политики лихорадочно тёрли антитрамповские посты в ночь после победы Трампа. laughing
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:10
    Будет "прикольно" посмотреть/послушать некоторых, когда Трамп ведёт в белый дом "на белом коне".
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 16:00
      Виктор, так уже было прошлый раз! Укры гавкали на Трампа до выборов, против него были, а как Трампа выбрали ---- им облом.
      Но Трампу на это пофиг было. Так и в этот раз плювать!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:06
        Так кто ж против хозяина овального кабинета попрёт?
  7. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +1
    Сегодня, 15:11
    Угу. Украина запретит вьезд Трампу laughing. А что если он президентом станет?
  8. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +1
    Сегодня, 15:12
    Станет президентом и всё приподзабудется . Будут встречать с улыбками , объятьями и заверениями .
  9. Roust Звание
    Roust
    +1
    Сегодня, 15:36
    Пусть рулит искусственным государством с полосатым флагом из тюряги. Был чёрный президент впервые, будет в оранжевой робе президент впервые. Для запада - это уже норма.
  10. bambr731 Звание
    bambr731
    0
    Сегодня, 15:40
    Из-за признания виновным в уголовном деле по выплатам порноактрисе, экс-президент США Дональд Трамп может быть лишен права на въезд в целый ряд стран мира – от Индии и Украины до Китая. Об этом сообщают американские источники.

    Оттого, что Трамп не сможет попасть на украину он, конечно, много потеряет. Это-ж центр мира!!! wassat Будет Трамп президентом Зеля к нему сам приползёт на коленях