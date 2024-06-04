Китай, Индия и Украина могут закрыть въезд экс-президенту США Трампу из-за уголовного дела

Из-за признания виновным в уголовном деле по выплатам порноактрисе, экс-президент США Дональд Трамп может быть лишен права на въезд в целый ряд стран мира – от Индии и Украины до Китая. Об этом сообщают американские источники.По меньшей мере 16 государств запрещают въезжать на свою территорию иностранцам, являющимся уголовными преступниками. Среди этих государств – Китай, Япония, Индия, Великобритания, Австралия, Канада. Еще 22 страны мира могут запретить въезд в страну в случае обнаружения у иностранца судимости. В их числе – Украина, Турция и Филиппины.Что интересно, судимость за совершение уголовного преступления не является препятствием для участия Трампа в предстоящих выборах президента США осенью 2024 года. Как известно, Трамп является основным конкурентом действующего президента США Джо Байдена и главным «кошмаром» находящейся у власти в стране Демократической партии.Сам бывший глава Белого дома неоднократно выступал с критикой действий существующей американской власти. В частности, он обвиняет Байдена в коррупции и в отсутствии внимания к внутренним американским проблемам – от развития экономики до борьбы с нелегальной миграцией на мексиканской границе.Политологи оценивают шансы Трампа на победу как довольно высокие, учитывая разочарование значительной части американского общества в действующей власти. Это и пугает Белый дом, который всячески пытается помешать Трампу участвовать в предвыборной гонке.

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