Немецкая пресса: Джо Байден «пошел на большие уступки» правительству ФРГ в вопросе строительства российского газопровода СП-2

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Немецкая пресса: Джо Байден «пошел на большие уступки» правительству ФРГ в вопросе строительства российского газопровода СП-2

Президент США Джо Байден в свое время якобы пошел на «большие уступки» правительству Германии, касающиеся строительства российского газопровода «Северный поток – 2», об этом говорится в материале немецкой прессы со ссылкой на рассекреченные файлы.

Так, журналисты издания Süddeutsche Zeitung через суд смогли добиться от министерства экономики ФРГ доступа к документам, касающимся контактов Берлина и Вашингтона касательно российской газовой магистрали. В материале говорится, что экс-президент США Дональд Трамп был ярым противником строительства СП-2 и даже ввел против него экономические ограничения.



Между тем пришедший ему на смену Джо Байден смягчил позицию предыдущей администрации и, как пишет издание, пошел на «большие уступки» правительству Германии. О чем именно идет речь, в статье не говорится.

Однако, по данным журналистов, взамен на разрешение участвовать в проекте «Северный поток-2» Берлин пообещал Вашингтону не допустить возможности использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия.

В свою очередь, ранее в Süddeutsche Zeitung сообщали, что строительство газопровода СП-2 активно поддерживали экс-канцлер Ангела Меркель и ее последователь Олаф Шольц. Последний стал препятствовать реализации проекта только после февраля 2022 года.

При этом в издании подчеркивают, что все прекрасно осознавали зависимость Германии от российского газа. При этом Меркель и Шольц продолжали лоббировать интересы «Газпрома», лишь усиливая последнюю.

В итоге на фоне сообщения немецкой прессы о том, что Берлин дал Вашингтону обещание не допустить возможности использования Россией газа в качестве оружия, но при этом лишь усиливал свою зависимость от нашего «голубого топлива», вырисовывается еще один мотив, по которому США могли принять решение о подрыве магистрали.
17 комментариев
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  1. AVP Звание
    AVP
    +10
    Сегодня, 15:01
    журналисты издания Süddeutsche Zeitung качественно полируют старую амеровскую жопу. Аж до блеска.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 15:18
      Джо Байден пошёл на большие уступки по строительству СП-2, потому что уже тогда принял решение взорвать газопровод. am
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    Сегодня, 15:02
    . Меркель и Шольц продолжали лоббировать интересы «Газпрома»,

    лоббировали, лоббировали ...
    да не вылоббировали.....
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 15:05
    Большие дяди играют в свои мутные игры... ничего нового, ничего оригинального, вот так оно и есть.
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +4
    Сегодня, 15:05
    Поддерживали , поддерживали потоки , а потом по звонку перестали поддерживать . И всеми силами отбрыкиваются от расследования их взрывов . Самое мерзкое поведение , когда терпилы пытаются решал изображать
  5. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +2
    Сегодня, 15:06
    Ну да, это как про ту фигуристку - одной ногой рисует, а другой зачеркивает. Так же и Бидон - сначала разрешил потом взорвал...
    1. HAM Звание
      HAM
      +6
      Сегодня, 15:16
      Скорее разрешил достроить чтобы "Газпром" вложился,а потом нанести ему максимальный ущерб...очччень похоже на тактику янки...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +4
        Сегодня, 15:37
        Причем разрешили достроить после того, как Газпром заключил соглашение что выплатит Зеле 3 лярда баксов. Деньги выплатили, газ качать запретили, ведь уже оплаченная услуга в оказании не нуждается. Обманули, ничего нового.
        1. mann Звание
          mann
          +1
          Сегодня, 16:16
          Цитата: alexoff
          Причем разрешили достроить после того, как Газпром заключил соглашение что выплатит Зеле 3 лярда баксов. Деньги выплатили, газ качать запретили, ведь уже оплаченная услуга в оказании не нуждается. Обманули, ничего нового.

          Отчего то я не удивлен...
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:12
    «Трамп был ярым противником строительства СП-2» —

    — А дед Байден поступил изощрённей: разрешил достроить и взорвал ...
  7. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 15:19
    Газпром мог бы просчитать степень риска. Возможно, терминал в Калининградской области был бы лучше, да и Калининград имел бы российский газ без всяких проволочек.
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +2
      Сегодня, 15:25
      Возможно, терминал в Калининградской области был бы лучше, да и Калининград имел бы российский газ без всяких проволочек.


      за это звезду Героя России не дадут(я про Миллера)
  8. Roma-1977 Звание
    Roma-1977
    +4
    Сегодня, 15:20
    Перевернули с ног на голову. Это "Газпром" авансом для Германии строил потоки и продавал газ по самым низким в мире ценам, надеясь на ответные реверансы, а получил плевок в лицо. Потому что Германии нужно не дешево, а вообще бесплатно, и чтобы побольше русских умерло.
  9. AVP Звание
    AVP
    +1
    Сегодня, 15:28
    А вообще то, если разобраться, это единственный проект, который окупился до ввода в строй. Учитывая что творилось с ценами на газ начиная с лета 2021года. Так что конкретно стоимость вложений Газпрома вернулась с прибылью. А что там с вложениями немцев, австрийцев и прочих Франко итальянцев - так не наше дело.
  10. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 15:35
    "Байден ... пошел на «большие уступки» правительству Германии"
    Какие прекрасные партнёрские отношения между двумя странами. Немцам, совсем, не обидно? Хозяин запретил . Хозяин разрешил. Как-то так
  11. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 15:49
    А курятник построить в Германии тоже разрешение у Байдена просить надо? wink
  12. фа2998 Звание
    фа2998
    +1
    Сегодня, 15:54
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    «Трамп был ярым противником строительства СП-2» —

    А говорили,что Трамп наш "агент".Что его волнуют только внутриамериканские дела,мексиканцы-нелегалы и пр.Ан нет!Ему и наш газопровод мешал,санции вводил.
    Тут многие за него "болеют",желают ему победу на выборах-неизвестно что ему еще не понравится,что он еще выкинет. recourse hi