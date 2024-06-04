Немецкая пресса: Джо Байден «пошел на большие уступки» правительству ФРГ в вопросе строительства российского газопровода СП-2
Президент США Джо Байден в свое время якобы пошел на «большие уступки» правительству Германии, касающиеся строительства российского газопровода «Северный поток – 2», об этом говорится в материале немецкой прессы со ссылкой на рассекреченные файлы.
Так, журналисты издания Süddeutsche Zeitung через суд смогли добиться от министерства экономики ФРГ доступа к документам, касающимся контактов Берлина и Вашингтона касательно российской газовой магистрали. В материале говорится, что экс-президент США Дональд Трамп был ярым противником строительства СП-2 и даже ввел против него экономические ограничения.
Между тем пришедший ему на смену Джо Байден смягчил позицию предыдущей администрации и, как пишет издание, пошел на «большие уступки» правительству Германии. О чем именно идет речь, в статье не говорится.
Однако, по данным журналистов, взамен на разрешение участвовать в проекте «Северный поток-2» Берлин пообещал Вашингтону не допустить возможности использования Россией своих энергоресурсов в качестве оружия.
В свою очередь, ранее в Süddeutsche Zeitung сообщали, что строительство газопровода СП-2 активно поддерживали экс-канцлер Ангела Меркель и ее последователь Олаф Шольц. Последний стал препятствовать реализации проекта только после февраля 2022 года.
При этом в издании подчеркивают, что все прекрасно осознавали зависимость Германии от российского газа. При этом Меркель и Шольц продолжали лоббировать интересы «Газпрома», лишь усиливая последнюю.
В итоге на фоне сообщения немецкой прессы о том, что Берлин дал Вашингтону обещание не допустить возможности использования Россией газа в качестве оружия, но при этом лишь усиливал свою зависимость от нашего «голубого топлива», вырисовывается еще один мотив, по которому США могли принять решение о подрыве магистрали.
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