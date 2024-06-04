Индийские ВВС лишились очередного истребителя Су-30МКИ, упавшего на западе страны

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Индийские ВВС лишились очередного истребителя Су-30МКИ, упавшего на западе страны

Военно-воздушные силы Индии потеряли очередной истребитель Су-30МКИ, самолет разбился в районе города Нашик на западе Индии в штате Махараштра. Об этом сообщают индийские медиа.

Согласно публикациям, истребитель совершал испытательный полет после капитального ремонта, проведенного компанией Hindustan Aeronautics Limited на своем предприятии в Нашике. Пилоты успели катапультироваться, но получили травмы в момент приземления. По другой информации, ранения только у одного из пилотов. Об их дальнейшей судьбе ничего не говорится, вероятней всего доставлены в ближайшее медицинское учреждение.



Сам самолет упал в поле, полностью выгорев в результате вспыхнувшего пожара. На земле повреждений нет, люди также не пострадали. На место падения прибыли экстренные службы, местные власти, полиция и военные. Причина падения истребителя не называется, этим будет заниматься специальная комиссия ВВС Индии. Предварительно говорят о возможной технической неполадке.


На сегодняшний день Индия имеет более 250 Су-30МКИ, данный истребитель является основным самолетом индийских ВВС. Недавно Hindustan Aeronautics Limited (HAL) представила трехэтапный план обновления всего парка Су-30МКИ. В ходе работ планируется обновить самолеты, уделяя внимание интеграции в них индийских деталей и оборудования, а также вооружений. Кроме того, в планах ВВС заказать большую партию Су-30МКИ полностью индийского производства.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. wanna Звание
    wanna
    -2
    Сегодня, 15:02
    Не новость, что Hindustan Aeronautics всегда могла сбивать самолеты любой страны.
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 15:48
      Цитата: wanna
      Не новость, что Hindustan Aeronautics всегда могла сбивать самолеты любой страны.

      Угу, о рукожопости индусов легенды слагались. И не надо про якобы ихний "луноход". Не сомневаюсь, что наши изготовили ... за налик
      1. wanna Звание
        wanna
        0
        Сегодня, 16:30
        Я, конечно, понимаю некоторые разочарования России как преемницы Советского Союза. Но поверьте мне, как китайцу, никто там не принижает российскую мощь - скорее, из-за этого. Мы воспринимаем Индию скорее как некий странный, сравнительный, грубый повод для шуток.

        Если вы хотите поговорить о «луноходе» или даже о великолепных снимках, сделанных индийцами на Марсе с помощью еще более дешевой камеры, то мы легко можем определить, когда индийцы демонстрируют настоящее технологическое мастерство, что является настоящим стремлением к науке, а что - космическим исследованием, претендующим на «наименьшие затраты». Освоение космоса «с наименьшими затратами». Здесь будет много шуток, которые заставят вас улыбнуться.
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:08
    Варианты, версии и прочее... можно так, а можно просто промолчать. Их дела, сами разберутся.
    1. Сабуров_Александр53 Звание
      Сабуров_Александр53
      +1
      Сегодня, 16:09
      А меня впечатлила цифра 250 самолетов этого вида на вооружении...С нашими возможностями это на лет десять упорного труда... Может начать покупать у Индии эти самолеты, а то один чай да сувениры... Глядишь, так и поправим баланс с никудышными рупиями во взаимной торговле. fellow
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:11
        Да фиг её знает, какие там танцы с бубнами...
        Нам не говорят, а гадать не хочется совсем.
  3. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    0
    Сегодня, 15:09
    Просто после капитального ремонта индусы забыли про танцы с песнями в честь его окончания laughing
    1. Egeny Звание
      Egeny
      +1
      Сегодня, 15:34
      нет, бутылкой шампанского... случайно
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +6
    Сегодня, 15:13
    Я бы через несколько метров просто бы упал на ВПП.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:23
      В столице у них похолодало: + 47... wink
    2. Egeny Звание
      Egeny
      -2
      Сегодня, 15:35
      ...думаю, Темнейшему это не понравилось бы...))
  5. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 15:21
    Индийские ВВС лишились очередного истребителя Су-30МКИ , упавшего на западе страны

    Им бы виманы восстановить, а не на русские истребители гробить... По-2 выдать, что ли, пусть так пока полетают, всё равно не в коня корм...
  6. VicVic Звание
    VicVic
    +2
    Сегодня, 15:23
    Хорошо, что местные мастера катапультное кресло не ремонтировали, а то бы и пилотов не досчитались
  7. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +2
    Сегодня, 15:26
    планах ВВС заказать большую партию Су-30МКИ полностью индийского производства

    Будет ли это достойный потомок - большой вопрос . Судя по Теджасу , есть обоснованные сомнения .
    1. mann Звание
      mann
      0
      Сегодня, 15:59
      Цитата: КВУ-НСвД
      планах ВВС заказать большую партию Су-30МКИ полностью индийского производства

      Будет ли это достойный потомок - большой вопрос . Судя по Теджасу , есть обоснованные сомнения .

      Экий вы дипломат smile Я бы индусам и велосипед не доверил
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        0
        Сегодня, 16:03
        Экий вы дипломат

        Экий Вы Фома Неверующий . А вдруг полетит ? К тому же индусы свой аппарат прилунили , а а мы расхерачили
        1. mann Звание
          mann
          0
          Сегодня, 16:09
          Цитата: КВУ-НСвД
          Экий вы дипломат

          Экий Вы Фома Неверующий . А в друг полетит ? К тому же индусы свой аппарат прилунили , а а мы расхерачили

          Говорят, что раз в год и палка стреляет smile А про "индийский" луноход я заранее в комменте выше предусмотрительно высказался
  8. Вадим С Звание
    Вадим С
    +3
    Сегодня, 15:30
    Ну так сами провели ремонт изделия, до уровня которого им ещё долгие годы расти! А когда начнут их из своих деталей собирать, так посыпятся самолёты как яблоки, тут даже гадать ненадо.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +1
      Сегодня, 15:50
      Цитата: Вадим С
      Ну так сами провели ремонт изделия, до уровня которого им ещё долгие годы расти! А когда начнут их из своих деталей собирать, так посыпятся самолёты как яблоки, тут даже гадать ненадо.

      Про китайце четверть века назад точно так же говорили... wassat А теперь только завидовать остаётся...
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        0
        Сегодня, 16:05
        Цитата: AllX_VahhaB
        Про китайце четверть века назад точно так же говорили... wassat А теперь только завидовать остаётся...

        Так китайцы хотя бы в отвёрточной сборке не косячили. А у индусов даже сборка из машкомплектов шла через одно место.
        ...со слов министра обороны известно, что индийские ВВС уже имели пять аварий и 69 инцидентов со двигателями АЛ-31ФП, выпускающихся предприятием HAL с 2012 года. По словам Паррикара, из этих 69 инцидентов, 33 были вызваны наличием стружки в масле, 11 имели причиной вибрации в двигателе, а восемь произошли из-за очень низкого давления в подаче масла. Обвинения были сделаны в отношении плохого качества сборки, в результате которой быстро наступал усталостный эффект, вызывавший трещины, которые и приводили к появлению металлических фрагментов и масляном контуре. Расследование также обратила внимание и на качество масла. По приказу министерства обороны Индии были приняты меры: применение масла лучшего качества, переделка и замена сварочных и крепежных узлов между механическими частями.
        © bmpd, из выступления министра обороны Индии Манохара Париккара

        Из почти полутора миллиардов населения не смогли найти сотню ответственных сборщиков для единственного производства военных авиадвигателей. belay
        1. AllX_VahhaB Звание
          AllX_VahhaB
          0
          Сегодня, 16:07
          Цитата: Alexey RA
          Так китайцы хотя бы в отвёрточной сборке не косячили. А у индусов даже сборка из машкомплектов шла через одно место.

          Вы, видимо, не застали китайскую продукцию конца 80-х, начала 90-х...
          1. Alexey RA Звание
            Alexey RA
            0
            Сегодня, 16:18
            Цитата: AllX_VahhaB
            Вы, видимо, не застали китайскую продукцию конца 80-х, начала 90-х...

            Мва-ха-ха... это я как раз помню - made in China было синонимом "сдохнет в любой момент, даже прямо из коробки".
            Но это по большей части было китайское производство из собственных частей, когда западные компании переносили производственные мощности в Китай. А индусы массово косячили при сборке из российских частей.
  9. Ильнур Звание
    Ильнур
    +2
    Сегодня, 15:31
    интеграции в них индийских деталей и оборудовани

    Не результат ли это "интеграции индийских деталей"?!
  10. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 15:38
    Эти индусы портят карму нашим СУшкам.
  11. Soveticos Звание
    Soveticos
    +1
    Сегодня, 15:39
    Учитывая качество работы индусов этого можно было ожидать. С упавшими Боингами тоже бхаратские програмисты постарались. Грязная фарминдустрия погубила сотни детей в нескольких странах, до сих идут судебные разбирательства.
  12. agoran Звание
    agoran
    +1
    Сегодня, 16:02
    Наказ от старых технарей: работает техника? Не трогай.
    Доулучшались (здесь длинное матерное непереводимое слово).