На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ

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На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ

Сегодня украинская Верховная рада во втором чтении окончательно приняла новый закон. Согласно ему, теперь английский получит на Украине статус языка международного общения.

В документе будут заложены несколько необычных норм. В частности, на Украине теперь обучение английскому станет обязательным абсолютно во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ. Оно будет в них обязательным для каждого учащегося.

Помимо этого, она устанавливает требования обязательного знания английского языка для целого ряда категорий граждан. В основном, требование касается сотрудников государственных структур.

Владение языком международного общения будет требоваться для госслужащих причем за знания на высоком уровне они будут получать доплату к окладу в размере 10 процентов. Помимо этого владение английским будут требовать от военнослужащих и правоохранителей. При этом в Вооруженных силах Украины будут учтены языковые стандарты НАТО. Правда, на время действия военного положения эту норму для силовых структур решили приостановить.

Также языковой грамотностью должны будут обладать в обязательном порядке руководители госпредприятий, вузов и государственных научных учреждений.

Законопроект об английском языке год назад предложил глава киевского режима Владимир Зеленский. Для целого ряда госслужащих принятие закона станет серьезной проблемой, ведь многим из них для начала следует освоить украинский, который они понимают с большим трудом.
64 комментария
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  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 15:34
    Стараются. Своих Хозяев хотят понимать с полуслова.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +2
      Сегодня, 15:48
      Цитата: Nexcom
      Стараются. Своих Хозяев хотят понимать с полуслова.

      Это украинцы так думают про своих хозяев. А, англосаксы уверены, что украинцам достаточно знать только с десяток их жестов. Из которых: "Место!", "К ноге!" , "Сидеть!", "Фас", "Нельзя!" "Голос!" ,...
      1. Incvizitor Звание
        Incvizitor
        +1
        Сегодня, 16:04
        Хозяева им уже давно дерьмову выдумали специально чтобы не раздражали своей болтовнёй.
      2. Татьяна Звание
        Татьяна
        0
        Сегодня, 16:08
        Зеленский - двойной агент: МИ-6 и Моссад. Непосредственным куратором его в МИ-6 является глава МИ-6 Ричард Мур. Охрана Зеленского в Киеве также в количестве 1,5 человек состоит исключительно из великобританцев.

        Пока в Вашингтоне США занимаются перипетиями предвыборной гонки тамошних кандидатов в президенты США, Великобритания своего времени не теряет и стремится переформатировать по языковому принципу под себя Украину Зеленского в виде британской колонии.

        Сначала Зеленский запретил в стране Русский язык, теперь вскоре запретит и украинский язык!
        По сути своим решением агент МИ-6 Зеленский уже запретил украинский язык как государственный, формируя в Украине оккупационную власть англосаксов (той же Великобритании) во всех структурах пробританской колониальной администрации.
        1. Сабуров_Александр53 Звание
          Сабуров_Александр53
          0
          Сегодня, 16:23
          Тот самый случай, когда мне совсем не хочется постебаться над украми...Нам бы самим в России не грех принять такие требования. Достаточно вспомнить, что в царской России в лицеях и гимназиях получалось обучиться не только живому иностранному языку, а то и парочке, плюс "мертвой" латыни.
          Но все это мы "успешно" похоронили в "самом лучшем в мире школьном образовании при СССР" и уже 30 лет спустя, ничего не меняется к лучшему.
          1. Татьяна Звание
            Татьяна
            0
            Сегодня, 16:31
            Где Зеленский столько учителей-носителей английского языка найдёт?
            Ясно, что речь у Зеленского идёт о распиле иностранной помощи Киеву - в том числе и самому Зеленскому себе в карман!
    2. Angestyr Звание
      Angestyr
      +5
      Сегодня, 15:55
      Да, рабы обязаны знать язык своих хозяев. Что бы выполнять приказы без лишних вопросов.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +3
        Сегодня, 16:00
        Индусы в колониальные времена обязаны были учить английский. Должны были понимать что белый сагиб скажет....
    3. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 16:22
      Всё к этому и шло.
      Англосаксам тарабарский язык, именуемый украинской мовой, и даром не нужен был, а украинцам он и подавно не будет нужен, потому что вслед за изучением английского от детсада до вуза, местных аборигенов переведут на английскую прессу, книги, телевидение и интернет, что вообщем то и не жалко.
      Это большевики носились с лозунгами равенства и братства, а у капиталистов всё иначе и тратить деньги на трепетное сохранение местечковых диалектов они не будут, они просто не нужны. hi
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 15:36
    Знать язык врага полезно, даже нужно...
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 15:51
      Цитата: rocket757
      Знать язык врага полезно, даже нужно...

      Виктор, поясни, кто тут кому враг? hi Речь про украинцев и англосаксов.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 16:00
        Наглосаксы ВРАГ, потом знание аглицкого может и пригодится... после освобождения, конечно wink
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 16:03
          Цитата: rocket757
          после освобождения, конечно

          Что-то таких и освобождать не хочется no
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            +1
            Сегодня, 16:07
            Увы, много их в придачу к земле нам достанется... по крайне мере те, кто не захочет убраться за бугор.
            1. Ясная Звание
              Ясная
              -2
              Сегодня, 16:13
              Цитата: rocket757
              Увы, много их в придачу к земле нам достанется... по крайне мере те, кто не захочет убраться за бугор.

              Я, им и до этого никогда не верила. У них только одна злоба на всех. Придется с этими ждунами-вредителями повозиться.
    2. Правдодел Звание
      Правдодел
      +2
      Сегодня, 15:51
      Знать язык врага полезно, даже нужно...

      Вот, тебе, раз... А разве наглосаксы враги бандерлогам!? Да, это же их лучшие друзья, которые как раз и рулят бандерлогами..
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +2
        Сегодня, 15:57
        "Друзья" - не совсем соответствует. Скорее просто "хозяева".
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:04
        Все это временное, наносное... ну а тех, до кого это не доходит, того к... да куда угодно, хоть за бугор, хоть в "солнечный Магадан"!
        Хотя, ребята из Магадан опять обидятся, что к ним всякое... непотребное, отправляют. Ладно, мест у нас разных много, найдётся и для неугомонных уголок.
    3. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 15:58
      Ну,если подходить без всей этой шелухи пропагандистской,то и у нас аглицкий учат с начальной школы.Даже в детских садиках,сельских причем,есть занятия по желанию родителей.И знание для бизнесменов,руководителей итд,если не обязательное,то лучше иметь,чем не иметь.Так в чем прикол?Это на самом деле язык международного общения
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +1
        Сегодня, 16:08
        Разница всё же есть. Например, кто-то учит немецкий, кто-то французский. Детсады, вроде, не охватывали, но может сейчас поменялось. И опять же - не успели мову выучить, а уже и инглиш подавай. Побочный результат, правда, не учли - за кордон легче сбежать будет с "международной мовой"...
        1. dmi.pris1 Звание
          dmi.pris1
          +1
          Сегодня, 16:14
          Я смотрю на населенный пункт,где я живу-четыре школы.Только английский.И да,это и наших деток касается.Не успели русский выучить-подавай английский.Мы то его с пятого,кажется учили.
        2. Правдодел Звание
          Правдодел
          0
          Сегодня, 16:18
          Разница всё же есть.

          Небольшое дополнение.
          У нас учат или по желанию, или иностранный в школе, могут по выбору, если в школе несколько иностранных языков..
          На Украине будут учить по принуждению как рабы для понимания своего хозяина...
          Тот, кто не поймет или ослушается - как в концлагере: либо палками, либо в камеру на навоз поля
          удобрять...
      2. astepanov Звание
        astepanov
        0
        Сегодня, 16:27
        Нам этот мериканский язык ни к чему. Для общения достаточно знать "Fuck you" и "Wow!" На ВО каждый второй ни то что синтаксиса, азов грамматики не знает. Запятые расставляют посредством таблицы случайных чисел - и ничего, понимаем написанное благодаря патриотическому настрою и социальной ответственности. Вот примеры с этой странички:
        Что бы выполнять приказы

        Должны были понимать что белый сагиб скажет....

        не расшифровывать абвиатуру.

        Зато у нас - традиционные ценности, впереди обязательное изучение церковнославянского и Домостроя, а там уж и "Жития протопопа Аввакума" подоспеют.
    4. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      +1
      Сегодня, 16:06
      Это они должны русский знать чтобы на допросе отвечать а если не знают их проблемы допрошивать с применением всякого разного подручного пока на людском не скажут.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 16:09
        Совсем уж не знающих русский, там совсем мизер... пока, по крайне мере.
        1. Incvizitor Звание
          Incvizitor
          0
          Сегодня, 16:10
          Я в основном про гусей всяких хотя и для их поросей актуально.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 15:37
    А можно вопросик: на Украине остались ПТУ?
    1. OrangeBigg Звание
      OrangeBigg
      +2
      Сегодня, 15:39
      Патриоты Тяжёлые Украинские?
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 15:40
        Профтехучилища. (Короткий комментарий).
        1. OrangeBigg Звание
          OrangeBigg
          0
          Сегодня, 15:41
          Ну это понятно.Можно было не расшифровывать абвиатуру.
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            0
            Сегодня, 15:42
            Так зачем спрашивать? (Короткий коммент)
            1. OrangeBigg Звание
              OrangeBigg
              0
              Сегодня, 15:43
              Чтобы пошутить.(Короткий коммент).
              1. Фаталист Звание
                Фаталист
                0
                Сегодня, 15:44
                Я ж не Ванга.) Хоть бы смайлик поставили. Где ж мне догадаться: вы шутите, троллите или на серъёзе. laughing
    2. Курганец-45 Звание
      Курганец-45
      +1
      Сегодня, 15:46
      смотрел одного сварщика из Харьковского ПТУ на трубе. С начала СВО нацепил на себя майку с флагом украины и какой то херней на мове, хотя вещал на русском языке, а сейчас и вовсе пропал с радаров, видимо теперь на передовой занимается сварочными работами.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        +2
        Сегодня, 15:53
        Знал одного украица. Он был ярый нацик. Но, прекрасно осознавал, что все его идеи бред сивой кабылы. На мой вопрос, так зачем же ты рвёшь нервы и мясо и себе и людям, если знаешь , что всё, за что вы дерётесь_ чушь. Его ответ одновременно меня и ошарашил и многое объяснил. Говорит, что все его идеи умерли с Союзом. Ни Украина, ни Россия никакую идею ему не смогли дать. А нацики, не будем уточнять организацию, предложили идею, за которую можно и нужно бороться. Вот, как то так вот.
        1. Морриган Звание
          Морриган
          +1
          Сегодня, 16:08
          Ясен пень. Так и работала фашистская идеология в 30-е годы. Дала массовому обывателю внятную идею и смысл за который можно жить и умирать. Отлично работает в странах с проблемами в экономике и напряжением в социуме.
      2. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        Сегодня, 15:54
        Сварочными работами? Не иначе как люки заваривает.... wassat
    3. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +2
      Сегодня, 15:47
      на Украине остались ПТУ?
      Про ПТУ не скажу ничего, а вот свиные хлевы остались. Откуда по-вашему на Украине появляются законописатели?
  4. Roust Звание
    Roust
    +7
    Сегодня, 15:38
    Бедные дети... Папа - кандидат к бандере, мама - на панель в ЕС, а тут ещё английский учить...
    1. SanichSan Звание
      SanichSan
      +5
      Сегодня, 15:43
      Цитата: Roust
      а тут ещё английский учить...

      а главное зачем? в США их не пустят, да и в Англию. в Германии немецкий, во Франции французский, в Польше польский. они поляку собрались что-то на английском объяснять когда он их бить будет за плохо помытый унитаз? what
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        -1
        Сегодня, 16:01
        Цитата: SanichSan
        в Германии немецкий, во Франции французский, в Польше польский

        И в Германии, и во Франции, и в Польше.... нормально понимают английский. Так же как в Тайланде, Турции, Тунисе, Китае... не говоря уже об Индии. Как бы то ни было, но английский сейчас, реально, язык международного общения! Кто успел попутешествовать по Миру до всей этой канители, прекрасно понимает о чём я...
        1. Ясная Звание
          Ясная
          -2
          Сегодня, 16:09
          Цитата: AllX_VahhaB
          Цитата: SanichSan
          в Германии немецкий, во Франции французский, в Польше польский

          И в Германии, и во Франции, и в Польше.... нормально понимают английский. Так же как в Тайланде, Турции, Тунисе, Китае... не говоря уже об Индии. Как бы то ни было, но английский сейчас, реально, язык международного общения! Кто успел попутешествовать по Миру до всей этой канители, прекрасно понимает о чём я...

          Вот в каждой из этих стран через десять секунд находились знающие русский язык. Особенно на рынках.
          А, после этой "канители" увидите, как в Мире эти 10 секунд сократятся.
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            +1
            Сегодня, 16:13
            Цитата: Ясная
            Вот в каждой из этих стран через десять секунд находились знающие русский язык. Особенно на рынках.

            В Турции или Германии - да, но что то ни в Греции, ни в Италии, ни во Франции, ни в Испании... я такого не наблюдал...
            Цитата: Ясная
            А, после этой "канители" увидите, как в Мире эти 10 секунд сократятся.

            За счёт охлов?
        2. SanichSan Звание
          SanichSan
          -1
          Сегодня, 16:16
          Цитата: AllX_VahhaB
          И в Германии, и во Франции, и в Польше.... нормально понимают английский.

          кто? начальник смены уборщиков? или может польский фермер у которого они клубнику собирать будут? вы реально в это верите? belay
          в гостинице которая обслуживает иностранцев наверняка знают английский, это им по работе нужно. но вот какой-нибудь работяга или руководитель среднего звена, с чего он будет знать английский?
          что-то вы парите уважаемый. wink
          Цитата: AllX_VahhaB
          Кто успел попутешествовать по Миру до всей этой канители, прекрасно понимает о чём я...

          туристом? и на этом основании вы делаете вывод что в Германии все знают английский? belay браво! good
          вы разницу между туристом которого обслуживают и гастарбайтером который обслуживает не наблюдаете?
          1. AllX_VahhaB Звание
            AllX_VahhaB
            0
            Сегодня, 16:28
            Цитата: SanichSan
            но вот какой-нибудь работяга или руководитель среднего звена, с чего он будет знать английский?

            В Европе очень мобильное население - сгонять на выходные в соседнюю страну или даже через страну... вполне нормально. Как вы думаете, на каком языке общаются между собой датчанине, немцы, французы, португальцы, итальянцы, греки, венгры и поляки? Вы считаете, что они все полиглоты и по 10 языков знают?
  5. ИванИванов Звание
    ИванИванов
    +1
    Сегодня, 15:44
    Правильно, язык хозяев учат во всех колониях
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      -2
      Сегодня, 16:02
      Цитата: ИванИванов
      Правильно, язык хозяев учат во всех колониях

      Это вы сейчас по всему постсоветскому пространству проехались?
  6. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 15:45
    На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ
    Логично! Холоп должен понимать хозяина с полуслова! wink
  7. Прокоп_Свинин Звание
    Прокоп_Свинин
    0
    Сегодня, 15:46
    Кажется, такого закона нет ни в одной стране континентальной Европы. Язык - дело личное.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    +3
    Сегодня, 15:47
    Пусть лучше англицкий , чем быдло-мову.
  9. bambr731 Звание
    bambr731
    +2
    Сегодня, 15:49
    Смотрю на фотку в статье и ловлю себя на мысли, что от вида вышиванок и от сине-жёлтого сочетания цветов меня уже с души воротит. А английский пусть учат. Тем, кто будет болтаться по Европе и США в поисках работы очень пригодится
  10. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 15:49
    Провальное дело. Так, как на украине обстоит дело с образованием вообще, так и тут будет с иностранным языком. Короче, "Свадьба в Малиновке"-2 "Битте-дритте, фрау-мадам..." laughing Но денег на этом попилить можно прилично. Так что закону быть!! tongue
  11. курвиметр Звание
    курвиметр
    -1
    Сегодня, 15:51
    Ничего плохого... Знать или сносно владеть парой языков, кроме родного, только на пользу... Тут уже отметились и про хозяев и прочее... Странный мир, странное мировозрение, странные люди... smile
  12. Андрей1966 Звание
    Андрей1966
    +1
    Сегодня, 15:52
    Хохлохолопам достаточно неполного уровня А1: "...понимать и использовать повседневные выражения, основные фразы, направленные на удовлетворение базовых потребностей;
  13. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:56
    «На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ» —

    — Там,видимо,после детсада сразу в ПТУ поступают ...
    1. isv000 Звание
      isv000
      +1
      Сегодня, 16:14
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ» —

      — Там,видимо,после детсада сразу в ПТУ поступают ...

      ГПТУ - Господи, Помоги Тупому Устроится... lol
  14. Непостижимый Звание
    Непостижимый
    -1
    Сегодня, 15:56
    В документе будут заложены несколько необычных норм. В частности, на Украине теперь обучение английскому станет обязательным абсолютно во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ. Оно будет в них обязательным для каждого учащегося.

    Молодцы они... А наша власть профукала воспитание поссоветской молодежи на Украине. Что будет теперь? Если у постсоветских детей папы мамы были нашими, то сейчас это будут дети, воспитанные на ненависти родителей, потерявших своих родных. И они будут англоязычные.
  15. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 15:58
    Все закономерно - в колониальной стране 404 страдальцы должны понимать команды Хозяина...
  16. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 16:06
    Правильно,холопы должны знать язык хозяев, а то как они поймут что хозяин приказывает сартир помыть.
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 16:16
      Цитата: evgen1221
      Правильно,холопы должны знать язык хозяев, а то как они поймут что хозяин приказывает сартир помыть.

      Раз пятаком в клозет макнут, другой сапогом в рыло заедут - вмиг мысли читать научатся!
  17. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 16:13
    На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ

    Не долго осталось глумится фашистам. Родная речь вернётся в школы и садики - речь, а не "мова"! am
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:20
    [quote]На Украине обучение английскому станет обязательным во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ/quote]
  19. axren1 Звание
    axren1
    0
    Сегодня, 16:23
    НУ все логично-раб должен понимать своего хозяина
  20. fsvlad Звание
    fsvlad
    0
    Сегодня, 16:25
    Кое-как свой искусственный диалект освоили (и то не все), а уже срочно надо господский язык учить. Мозг хохлопитека будут трахать с детского садика и до пенсии. Даже свинтившие в ПТУ, не получат избавленья :))