Сегодня украинская Верховная рада во втором чтении окончательно приняла новый закон. Согласно ему, теперь английский получит на Украине статус языка международного общения.В документе будут заложены несколько необычных норм. В частности, на Украине теперь обучение английскому станет обязательным абсолютно во всех учебных заведениях, включая детсады и ПТУ. Оно будет в них обязательным для каждого учащегося.Помимо этого, она устанавливает требования обязательного знания английского языка для целого ряда категорий граждан. В основном, требование касается сотрудников государственных структур.Владение языком международного общения будет требоваться для госслужащих причем за знания на высоком уровне они будут получать доплату к окладу в размере 10 процентов. Помимо этого владение английским будут требовать от военнослужащих и правоохранителей. При этом в Вооруженных силах Украины будут учтены языковые стандарты НАТО. Правда, на время действия военного положения эту норму для силовых структур решили приостановить.Также языковой грамотностью должны будут обладать в обязательном порядке руководители госпредприятий, вузов и государственных научных учреждений.Законопроект об английском языке год назад предложил глава киевского режима Владимир Зеленский. Для целого ряда госслужащих принятие закона станет серьезной проблемой, ведь многим из них для начала следует освоить украинский, который они понимают с большим трудом.

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