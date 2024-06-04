Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Об этом в ходе своего визита в КНР заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хакан Фидан.Со слов дипломата, данное содружество могло бы стать отличной альтернативой ЕС, куда Турцию упорно не хотят принимать. Даже несмотря на то, что страна получила статус кандидата еще в 1999 году.По мнению Фидана, руководство Евросоюзом препятствует вступлению Турции в содружество из-за «политики идентичности». На этом фоне в Анкаре уже давно задумываются о поисках альтернативы ЕС.Как выразился глава турецкого МИД, делегация, представляющая его страну, планирует принять участие в предстоящей встрече БРИКС в РФ. Он рассчитывает, что вступление Турции в содружество станет одной из тем обсуждения на данном мероприятии.- заявил Фидан.Стоит отметить, что нынешняя деструктивная политика Запада подталкивает многие страны искать альтернативу «самому демократичному» миру. В свою очередь, БРИКС выглядит весьма достойной заменой ЕС. Не случайно о желании в будущем вступить в содружество уже заявили лидеры более 20 государств.Сообщается, что, комментируя слова Фидана, в Кремле заявили, что приветствуют желание Турции.