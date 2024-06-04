Глава МИД Турции заявил о желании его страны стать членом БРИКС

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Глава МИД Турции заявил о желании его страны стать членом БРИКС

Турция хотела бы присоединиться к БРИКС. Об этом в ходе своего визита в КНР заявил глава внешнеполитического ведомства страны Хакан Фидан.

Со слов дипломата, данное содружество могло бы стать отличной альтернативой ЕС, куда Турцию упорно не хотят принимать. Даже несмотря на то, что страна получила статус кандидата еще в 1999 году.



По мнению Фидана, руководство Евросоюзом препятствует вступлению Турции в содружество из-за «политики идентичности». На этом фоне в Анкаре уже давно задумываются о поисках альтернативы ЕС.

Как выразился глава турецкого МИД, делегация, представляющая его страну, планирует принять участие в предстоящей встрече БРИКС в РФ. Он рассчитывает, что вступление Турции в содружество станет одной из тем обсуждения на данном мероприятии.

Конечно, мы хотели бы стать членом БРИКС. Посмотрим, как пойдет дело в этом году

- заявил Фидан.

Стоит отметить, что нынешняя деструктивная политика Запада подталкивает многие страны искать альтернативу «самому демократичному» миру. В свою очередь, БРИКС выглядит весьма достойной заменой ЕС. Не случайно о желании в будущем вступить в содружество уже заявили лидеры более 20 государств.

Сообщается, что, комментируя слова Фидана, в Кремле заявили, что приветствуют желание Турции.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 15:48
    «Глава МИД Турции заявил о желании его страны стать членом БРИКС» —

    — В Евросоюз уже перехотели ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 15:52
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      В Евросоюз уже перехотели ...

      Ждалка закончилась. Интересно, а байрактары тогда перестанут поставлять на украину, если в БРИКС примут?
      1. Pharmacist Звание
        Pharmacist
        +2
        Сегодня, 16:11
        Не, ну так перегибать не надо - бизнес это ж святое! laughing
      2. Enceladus Звание
        Enceladus
        0
        Сегодня, 16:25
        Цитата: Егоза
        Интересно, а байрактары тогда перестанут поставлять на украину

        Так их там днем с огнем не сыщещь... а ночью с пнв и активной подсветкой lol
      3. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        -1
        Сегодня, 16:27
        Ждалка закончилась ---- Егоза

        А как же НАТО? lol натовцы, точно будут возмущены. И ведь не боится ,, наказания султан, хотя столько лидеров уже подвергли за "неправильное" поведение.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 16:27
        Байрактары тогда будут поставлять в страны БРИКС.
        Желающих вступить в БРИКС+ много. Главное не спешить. Пока участников мало проще договориться о правилах, в том числе торговли и безопасности.
        Валюта БРИКС+ - вообще отдельный и архиважный вопрос. Если в БРИКС+ тридцать стран будут торговать между собой за "кирпичики", то вопроса о гегемонии доллара больше не будет существовать: прощай Бреттон-Вудская система. hi
    2. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +1
      Сегодня, 16:08
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      «Глава МИД Турции заявил о желании его страны стать членом БРИКС» —

      — В Евросоюз уже перехотели ...

      25 лет ожидания - это конечно что-то ! Прям как осёл за морковкой, которая к нему палкой прикреплена и перед мордой болтается. Было бы интересно, если бы они в БРИКС да ещё и из НАТО вышли !
  2. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +3
    Сегодня, 15:51
    Хотят в БРИКС? Не вопрос - но только через ПОЛНОЕ "открытие" для России черноморских проливов и совместный контроль над ними Россией и Турцией.
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 15:58
    Глава МИД Турции заявил о желании его страны стать членом БРИКС
    . Ха, как только затея ся их сразу в гейропу заманивать начнут, опять и снова.
  4. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:02
    Только этих сви.ей и не хватало.
  5. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 16:05
    А что они сделали чтоб их мгновенно принимать станут? Тут тоже нужна осторожность и заслужить надо честь быть принятым в блок,во избежании наплыва халявщиков.
  6. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:06
    Нам только диверсантов не хватало в БРИКС+.
  7. al3x Звание
    al3x
    +1
    Сегодня, 16:15
    Ну значит скоро шатать Турцию начнут по полной.