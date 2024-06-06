День русского языка

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День русского языка

Сегодня у нас в стране отмечается День русского языка. Праздник был официально закреплен в качестве государственного в 2011 году указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ.

Что характерно, свой международный статус памятная дата приобрела на год ранее. В 2010 году её утвердили в ООН после предложения учредить праздники в честь шести основных языков организации.



Стоит отметить, что именно наш родной язык является одним из самых популярных в мире. Например, он занимает второе место по использованию в Интернете. В целом на русском языке сегодня общаются более 260 млн жителей нашей планеты, что делает его восьмым по популярности.

В России данный праздник нередко называют Пушкинским днем. В то же время связано это не только с тем, что именно в этот день, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт.

Все дело в том, что появлению русского языка, на котором сегодня общаются не только россияне, а и граждане многих других стран мира, мы обязаны Александру Сергеевичу. Ведь именно Пушкин начал использовать в своих произведениях «язык народа», который был понятен всем. До этого в России писали в основном на церковнославянском.

К сожалению, сегодня недружественные нам страны объявили самую настоящую войну русскому языку. Его нередко называют оружием, в открытую притесняя всех, кто пытается на нем говорить.

В частности, подобные бесчинства происходят на Украине и в Прибалтике, для большинства граждан которых именно русский является родным языком.

Между тем вышеупомянутая русофобия вызывает все большее осуждение и даже отвращение во всем мире. Нередкими стали случаи, когда известные зарубежные спортсмены, актеры и другие лидеры мнений говорят или пишут фразу на русском языке, выражая поддержку нашей стране и нашим гражданам.
12 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 04:40
    «День русского языка» —

    "Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!" ...
    (И.С.Тургенев,1882 г.)
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +2
      Сегодня, 05:07
      «В России данный праздник нередко называют Пушкинским днём» —

      "Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
      К нему не зарастет народная тропа,
      Вознесся выше он главою непокорной
      Александрийского столпа.
      ---
      Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
      Мой прах переживет и тленья убежит —
      И славен буду я, доколь в подлунном мире
      Жив будет хоть один пиит.
      ---
      Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
      И назовет меня всяк сущий в ней язык,
      И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
      Тунгус, и друг степей калмык.
      ---
      И долго буду тем любезен я народу,
      Что чувства добрые я лирой пробуждал,
      Что в мой жестокий век восславил я Свободу
      И милость к падшим призывал.
      ---
      Веленью божию, о муза, будь послушна,
      Обиды не страшась, не требуя венца,
      Хвалу и клевету приемли равнодушно
      И не оспоривай глупца"
      (А.С.Пушкин,1836 г.)
      1. Hoc vince Звание
        Hoc vince
        +2
        Сегодня, 06:06
        Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.
        (К.Г. Паустовский)
      2. Serafim Звание
        Serafim
        0
        Сегодня, 07:41
        Ас Пушкин - великий пилот всех времен и народов!
  2. Kollega Звание
    Kollega
    +4
    Сегодня, 04:50
    Русский язык - язык великий и могучий. (И.С. Тургенев)

    Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками. (И.С. Тургенев)

    По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской ценности. (К.Г. Паустовский)

    Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык. (К.Г. Паустовский)

    Как ни говори, а родной язык всегда останется родным. Когда хочешь говорить по душе, ни одного французского слова в голову нейдёт, а ежели хочешь блеснуть, тогда другое дело. (Л.Н. Толстой)

    Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. (А.С. Пушкин)

    Русский язык - один из самых выразительных и богатых языков мира. (Ф.М. Достоевский)

    Язык - это душа народа, его мировоззрение и культура. (А.А. Федотов)

    Русский язык - основа всей духовной культуры нации. (Д.С. Лихачев)

    Русский язык - это великий и могучий океан, в котором мы все еще плаваем на утлом челне. (В.Г. Белинский)
  3. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +7
    Сегодня, 04:58
    В настоящее время русский язык засоряется такими мерзкими заимствованными словами, как хайп, уик-энд, инсайт, бренд, гламур, фитнес, имидж, хейтер, прайм-тайм и прочим мусором. И это первое, что сразу мне пришло в голову. Тьфу!
  4. Konnick Звание
    Konnick
    +5
    Сегодня, 05:10
    Мастерски владел русским наш Янычар...Великий Русский Язык
  5. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 05:44
    Понимаете, даже Шекспир в переводе на русский становится красивее

    My love is strength'ned, though more weak in seeming;
    I love not less, though less the show appear:

    Дословно переводится как

    Моя любовь сильна, хотя и кажется всё меньше
    Люблю не меньше, но меньше показываю, что люблю...

    И стихотворный перевод

    Люблю, - но реже говорю об этом,
    Люблю нежней, - но не для многих глаз...
    А? Уже нет той преснятины.
    Знаете почему в Швеции или Норвегии почти все знают английский, вукраина тоже захотела знать. Просто, мало кто переводят для 10 миллионов шведов или норвежцев мировую литературу как художественную, так и техническую и они просто вынуждены учить английский, чтобы не быть изолированными. На русский же переведено практически всё, да еще и красиво...
  6. Konnick Звание
    Konnick
    +1
    Сегодня, 05:56
    Хочу добавить еще видео, посмотрите на досуге. Американец, лучший переводчик Пушкина на английский, награжден медалью Пушкина, из-за любви к русскому языку и творчеству Пушкина крестился в православие.
    Русский язык начал учить в 20 лет
  7. антивирус Звание
    антивирус
    +1
    Сегодня, 05:58
    Можно спорить идти или итти.а дорогу осилит идущий.
    Своими ногами. Не клавой, смартфоном.
    И русский спасет - только дуиать на том языке, не говорить.
    Можно сувенирные церкви ремонтировать, а изначально их строили как храмы молитвы.молитесь.
    Выходите в 3ч15м 22 июня на балкон и орите (кто то пойте) русскую песьню:эх, дубинушка.спасите и русскую культуру и этнос. А может получиться и смысл жизни русских.
    А КТО ТО И НА КРЫЛЬЦЕ В ПУСТОЙ ДЕРЕВНЕ-ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ
  8. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    +1
    Сегодня, 06:29
    "Пушкин - наше все" (Аполлон Григорьев 1859 г.)
    Н.В Гоголь: " Пушкин - русский человек в своем развитии, в нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в такой же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла".
  9. Mazunga Звание
    Mazunga
    0
    Сегодня, 07:01
    превед медведы))чо такии кизлыи)??

    Крошка-сын к отцу пришел, и спросил заец:
    - Что такое «креатифф»? И кто такой «албанец»?
    Папа выронил из рук дрель и пассатижи,
    и сынишку своего подсадил поближе.

    - Так скажу тебе, сынок в этом нет секрета
    всё подобное г*вно прёт из Интернета.
    Есть одна тусовка там, их зовут «падонки».
    Им присущ творенья дух, такт и юмор тонкий.

    Если мальчик сочинил на досуге чтиво
    и, дрожа, на форум слил это своё диво,
    в тот же миг примчат они, скалясь неприлично,
    и напишут: «автор жжот! Пацталом! Готично!»

    Если мальчик не ленив и привык трудиться,
    все равно ему никак не озолотиться.
    За ночей бессонных плод вся его награда:
    в лучшем случае «Зачот!», в худшем «Выпей йаду!»

    Если мальчик позабыл поменять раскладку,
    то получится «лытдыбр», т.е. опечатка.
    Вечной ссылкою в Бобруйск будет он наказан…
    Вот, пожалуй, и конец моему рассказу.

    Тут отец вздохнул слегка, поднялся со стула,
    одинокая слеза на щеке блеснула…
    - Я надеюсь, ты всосешь мой урок правдивый,
    и за то, как подрастешь, купишь папе пива
    все таки прекрасен и разносторонен наш Великий Русский язык даже в олбанском вареанти