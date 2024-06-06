День русского языка
Сегодня у нас в стране отмечается День русского языка. Праздник был официально закреплен в качестве государственного в 2011 году указом Дмитрия Медведева, занимавшего тогда пост президента РФ.
Что характерно, свой международный статус памятная дата приобрела на год ранее. В 2010 году её утвердили в ООН после предложения учредить праздники в честь шести основных языков организации.
Стоит отметить, что именно наш родной язык является одним из самых популярных в мире. Например, он занимает второе место по использованию в Интернете. В целом на русском языке сегодня общаются более 260 млн жителей нашей планеты, что делает его восьмым по популярности.
В России данный праздник нередко называют Пушкинским днем. В то же время связано это не только с тем, что именно в этот день, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт.
Все дело в том, что появлению русского языка, на котором сегодня общаются не только россияне, а и граждане многих других стран мира, мы обязаны Александру Сергеевичу. Ведь именно Пушкин начал использовать в своих произведениях «язык народа», который был понятен всем. До этого в России писали в основном на церковнославянском.
К сожалению, сегодня недружественные нам страны объявили самую настоящую войну русскому языку. Его нередко называют оружием, в открытую притесняя всех, кто пытается на нем говорить.
В частности, подобные бесчинства происходят на Украине и в Прибалтике, для большинства граждан которых именно русский является родным языком.
Между тем вышеупомянутая русофобия вызывает все большее осуждение и даже отвращение во всем мире. Нередкими стали случаи, когда известные зарубежные спортсмены, актеры и другие лидеры мнений говорят или пишут фразу на русском языке, выражая поддержку нашей стране и нашим гражданам.
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