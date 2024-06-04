Глава МИД РФ: Россия намерена продолжить укрепление военного сотрудничества с Конго

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Глава МИД РФ: Россия намерена продолжить укрепление военного сотрудничества с Конго

Развитие военно-технического взаимодействия между Россией и Конго будет продолжаться и основной задачей этих процессов является усиление обороноспособности африканской страны. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Выступая на совместной со своим коллегой из Конго Жан-Клодом Гакоссо глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что Москва будет использовать свои контакты с ливийскими силами для их участия в инициативе правительства Конго по ливийскому урегулированию.



Лавров подчеркнул, что власти Конго, как и руководство многих других стран, не видят смысла в каких-либо переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Украине, в случае, если в переговорном процессе не предполагается участие России. Затрагивая тему украинского кризиса, глава российского МИД подчеркнул, что в настоящее время имеются все основания полагать, что на Украине уже присутствуют французские военные инструкторы, они представляют собой законную цель для ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в интервью западной прессе президент Конго Дени Сассу-Нгессо объяснил, что африканцам значительно более предпочтительным является сотрудничество с Россией и Китаем, чем с Евросоюзом и США, поскольку страны Запада отказываются себя вести как равноправные партнеры. Представители РФ и КНР, в отличие от США и ЕС, не попрекают африканцев якобы существующими недостатками демократической системы их стран и не читают на правах "старших партнеров" пространные лекции о правах ЛГБТ*(*экстремистское движение, запрещенное в России).
1 комментарий
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  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:37
    Вырастим из Конго Кинг-Конго belay