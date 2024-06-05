Корвет «Гетьман Іван Мазепа» вышел на испытания
Закладка корвета "Гетман Иван Мазепа", сентябрь 2021 г.
Несколько лет назад Украина заказала Турции постройку корветов типа MILGEM / Ada. Турецкая сторона в целом справляется со взятыми на себя обязательствами, и недавно вывела на ходовые испытания головной корабль серии под названием «Гетьман Іван Мазепа». Однако с момента заключения соглашения на строительство кораблей военно-политическая ситуация в регионе серьезно изменилась. Из-за этого перспективы контракта и строящихся по нему кораблей оказываются под вопросом.
Заказ за рубежом
В свое время Украина не смогла с умом распорядиться кораблями, доставшимися ей при разделе Черноморского флота СССР. Затем, в 2014 г. часть корабельного состава она потеряла вместе с Крымом. Количественные и качественные показатели украинских ВМС постоянно падали, и требовались срочные меры. Прежде всего, нужно было наладить строительство новых боевых единиц.
К концу десятых годов стало ясно, что собственный судостроительный потенциал Украины оставляет желать много лучшего. Местные предприятия с трудом справлялись даже со строительством бронекатеров, а выполнение более сложных заказов вообще было невозможным. В связи с этим было принято решение о строительстве требуемых кораблей за рубежом.
В конце прошлого десятилетия Украина провела переговоры с потенциальными подрядчиками и получила желаемый результат. В декабре 2020 г. появилось рамочное соглашение с Турцией о строительстве нескольких корветов типа Ada (семейство проектов MILGEM). Предполагалось, что основные работы по этому проекту возьмет на себя турецкая сторона, но и украинские предприятия не останутся без дела.
Головной корвет серии и украинская делегация во время церемонии спуска на воду, октябрь 2022 г.
По условиям договора, турецкая государственная компания Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) вместе со своими субподрядчиками должна была построить два корабля «Ада», а также организовать строительство еще двух единиц на украинской площадке. Стоимость каждого корвета без учета вооружений на тот момент оценивалась в 8 млрд гривен (ок. 265 млн евро по курсу того времени). Общие затраты на постройку должны были превысить 1 млрд евро.
Головной корабль
Заказ на постройку головного корвета Ada для Украины получил судостроительный завод RMK Marine (г. Стамбул). В течение весны-лета 2021 г. предприятие провело подготовительные работы, начало резку металла и собрало первые корпусные конструкции.
7 сентября состоялась официальная церемония закладки. На ней присутствовали представители украинского руководства и звучали громкие речи. Любопытно, что на этот момент головной корвет серии оставался безымянным. Название ему присвоили только в августе 2022 г. В характерном стиле нынешнего киевского режима корабль получил имя «Гетьман Іван Мазепа».
Постройка на стапеле, если считать от закладки, заняла чуть больше года. 2 октября 2022 г. «Мазепу» в недостроенном виде спустили на воду и отвели к причальной стенке для достройки. К этому моменту план работ серьезно переработали с учетом текущей обстановки и имеющихся угроз, что, в частности, сказалось на сроках их проведения.
Согласно контракту 2020 г., RMK Marine до конца 2022 г. должна была построить основную часть конструкций корабля и установить на него часть механизмов и оборудования. Затем его собирались перевести на завод «Океан» (г. Николаев) для достройки и монтажа прочего оснащения, в т.ч. систем вооружения. Готовый корабль хотели вывести на испытания к концу 2023 г. и сдать ВМС в 2024-м.
Однако после февраля 2022 г. достройка корветов в Николаеве оказалась невозможной. Сначала ей мешала потенциальная угроза, а затем завод «Океан» предсказуемо подвергся демилитаризационным ударам российской армии. В связи с этим было решено достраивать и дооснащать корабли прямо в Турции. Планы работ были скорректированы и приняты соответствующие организационные решения. Корвет привели в требуемый вид, хотя и с отставанием в несколько месяцев.
29 мая 2024 г. турецкие СМИ и блоги сообщили, что «Гетьман Іван Мазепа» впервые вышел в море для проведения заводских ходовых испытаний. Также были опубликованы фотографии корабля. Испытания корвета могут занять несколько месяцев и, вероятно, завершатся уже в этом году. Что будет дальше, неясно. Корабль должны передать заказчику, но когда это произойдет, как будет организована его служба и т.д., пока неизвестно.
На стадии строительства
Первый контракт от декабря 2020 г. предусматривал строительство двух кораблей. Заказ на постройку второго в 2021-22 гг. получил завод Istanbul Shipyard, так же находящийся в Стамбуле. Летом 2022 г. предприятие подготовило производственные мощности и провело предварительные работы.
2 октября 2022 г., в день спуска на воду «Мазепы» на заводе RMK Marine, на предприятии Istanbul Shipyard началась резка металла для второго корвета. Церемония закладки этого корабля состоялась позже, в середине августа 2023 г. В марте 2024-го кораблю присвоили имя «Гетьман Іван Виговський» – в честь еще одного исторического персонажа с сомнительной репутацией.
"Мазепа" на испытаниях, конец мая 2024 г.
На данный момент «Выговский» находится на стадии строительства и пока не готов даже к спуску на воду. Однако, учитывая темпы строительства головного корвета и всей серии «Ада», можно ожидать, что второй корабль переведут на достройку к стенке будущей осенью. Соответственно, в первой половине 2025 г. возможно начало ходовых испытаний. При этом нельзя исключать некоторое сокращение сроков выполнения работ в сравнении с «Мазепой». Дело в том, что на этот раз турецким судостроителям не придется кардинально менять план работ. Они смогут использовать опыт предыдущего заказа и не потеряют время.
Сомнительные перспективы
Уже в этом году корвет «Гетман Иван Мазепа» должен завершить испытания и войти в состав ВМС Украины. Дальнейшие его перспективы вызывают массу вопросов с очевидными ответами. При этом видимое будущее этого корабля не дает украинским властям никаких поводов для оптимизма.
В 2022 г. политические авантюры киевского режима и его зарубежных покровителей привели к началу российской Спецоперации по защите Донбасса и демилитаризации Украины. В ходе мероприятий, направленных на исключение военной угрозы с украинской стороны, была практически полностью разрушена инфраструктура для базирования крупных кораблей. Вследствие этого «Мазепа» не сможет использовать украинские порты. Удастся ли найти альтернативу им – большой вопрос.
После вступления в состав ВМС новый украинский корвет станет законной целью для удара. Попытки боевого применения лишь увеличат риски для корабля. Учитывая превосходство российской армии и флота в ударных вооружениях, нетрудно определить перспективы «Мазепы». Украина попросту не сможет сохранить этот корабль и получить от него практическую пользу.
Закладка "Гетмана Ивана Выговского", август 2023 г.
«Гетман Выговский» пока только строится, но его будущее уже вызывает вопросы. Этот корабль может не успеть вступить в строй до падения нынешнего киевского режима. Если же текущая власть удержится до этого времени, то возникнут все те же риски, что и в случае с «Мазепой». Оба корабля пополнят списки потерь.
Рамочное соглашение 2020 г. предусматривало постройку еще двух кораблей, причем на заводе «Океан» в г. Николаев. Это предприятие, как и другие организации военно-промышленного сектора, попало под демилитаризацию. Строительство крупных кораблей на николаевских верфях теперь не представляется возможным, и будущее контракта под вопросом.
Возможно, будет решено продлить программу строительства корветов в Турции. Тогда RMK Marine и/или Istanbul Shipyard получит дополнительный заказ и продолжит текущие работы. Однако в этом случае возникает проблема оплаты. Вряд ли киевский режим в его нынешнем положении сможет найти не менее 265 млн евро на каждый из новых кораблей. Пожелают ли третьи страны помочь ему и взять на себя, как минимум, часть оплаты строительства, неизвестно.
Неудачи и пессимизм
Таким образом, украинско-турецкая программа строительства корветов успешно продвигается вперед. Турецкая сторона вывела на испытания первый корабль серии и строит второй, а также имеет шанс получить заказ на полноценное строительство еще двух. За четыре корабля компания STM и ее субподрядчики смогут получить более 1 млрд евро.
Однако все это строительство фактически не имеет смысла. Заказчик кораблей не сможет полноценно эксплуатировать и применять их. Более того, как головной «Гетьман Іван Мазепа», так и следующие корветы будут подвергаться неприемлемым рискам, и в итоге могут быть уничтожены. Впрочем, если учесть дела и повадки киевского режима, в этом нет ничего плохого.
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