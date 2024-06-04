Президент США намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс
Украинская территория не должна оказаться под российской «оккупацией». Но это вовсе не означает, что Украину следует принимать в НАТО.
Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден в интервью для журнала Time.
Президент США очень прозрачно намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс. Байден заявил, что никогда не выступал за «НАТОизацию» этой страны. Он подчеркнул, что Вашингтон готов поддерживать с Киевом партнерские отношения, как и с другими государствами мира, куда поставляются американские вооружения. По словам Байдена, с помощью предоставленного США оружия эти страны получают возможность сами себя защищать, если это понадобится.
Американский президент упомянул свои посещения Украины в бытность сенатором. Еще тогда он отметил здесь чрезмерную коррупцию и множество проблем в государстве.
Вместе с тем Байден заявил, что считает недопустимой победу России в украинском конфликте. Ведь если киевский режим падет, то, по мнению американского президента, следующей целью Кремля могут стать другие восточноевропейские государства.
Поэтому поставки американского оружия Украине, считает Байден, должны продолжаться независимо от перспектив ее членства в Североатлантическом альянсе.
По словам постпреда США в этом военно-политическом блоке Джулианн Смит, хотя американская администрация не планирует приглашать Киев в НАТО, украинская делегация получит приглашение на предстоящий июльский саммит альянса в Вашингтоне, так как украинская тема будет на мероприятии одной из главных. При этом она подчеркнула, что вопрос членства Украины на саммите подниматься не будет.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц высказывал предположение, что Киев не сумеет стать членом НАТО еще как минимум на протяжении трех десятилетий.
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