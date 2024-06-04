Президент США намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс

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Президент США намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс

Украинская территория не должна оказаться под российской «оккупацией». Но это вовсе не означает, что Украину следует принимать в НАТО.

Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден в интервью для журнала Time.



Президент США очень прозрачно намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс. Байден заявил, что никогда не выступал за «НАТОизацию» этой страны. Он подчеркнул, что Вашингтон готов поддерживать с Киевом партнерские отношения, как и с другими государствами мира, куда поставляются американские вооружения. По словам Байдена, с помощью предоставленного США оружия эти страны получают возможность сами себя защищать, если это понадобится.

Американский президент упомянул свои посещения Украины в бытность сенатором. Еще тогда он отметил здесь чрезмерную коррупцию и множество проблем в государстве.

Вместе с тем Байден заявил, что считает недопустимой победу России в украинском конфликте. Ведь если киевский режим падет, то, по мнению американского президента, следующей целью Кремля могут стать другие восточноевропейские государства.

Поэтому поставки американского оружия Украине, считает Байден, должны продолжаться независимо от перспектив ее членства в Североатлантическом альянсе.

По словам постпреда США в этом военно-политическом блоке Джулианн Смит, хотя американская администрация не планирует приглашать Киев в НАТО, украинская делегация получит приглашение на предстоящий июльский саммит альянса в Вашингтоне, так как украинская тема будет на мероприятии одной из главных. При этом она подчеркнула, что вопрос членства Украины на саммите подниматься не будет.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц высказывал предположение, что Киев не сумеет стать членом НАТО еще как минимум на протяжении трех десятилетий.
19 комментариев
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  1. Мореход Звание
    Мореход
    +4
    Сегодня, 16:51
    Вот оно как оказывается, за что же тогда нарвались небратья??? Основное наше требование было нейтралитет, сразу за прекращением убивать русских на Донбассе.
    1. Дмитрий Донской Звание
      Дмитрий Донской
      +5
      Сегодня, 17:02
      Он сегодня одно сказал,завтра другое.Веры им нет,от слова совсем,даже от договоров прописанных на бумаге отказываются.Уважают только силу,отсюда и надо плясать. soldier
      1. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 17:45
        Самоходный дед обдал ледяным душем просроченного презика: не видать вам НАТО. laughing
      2. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 17:45
        Байден конечно тот ещё деменционный маразматик, но люди пишущие ему речи прекрасно понимают, что иметь такого "троянского коня" как Украина в НАТО и врагу не пожелаешь, а тем более себе... Уж что-что, а мы то это прекрасно знаем... fool
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +2
      Сегодня, 17:07
      . Вот оно как оказывается, за что же тогда нарвались небратья???

      Тем более кружевные труселя светят не всем. Кому безвиз, а кому братская могила
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +1
        Сегодня, 18:25
        Просто Сонный Безделушка прочитал на ночь доклады аудиторов,посланных проверить расходы американской помощи Украине! После прочтения этого триллера и навеянных ужасов, Байден понял - Боливар не вынесет двоих! Т.е Израиль Америка еще как-нибудь потянет,но с Украиной - фиг вам! Тем более Зеля Просрочка еще и отель-казино себе прикупил за 150 миллионов на Кипре - так никакой Америки на него не хватит!
  2. Аэродромный Звание
    Аэродромный
    +1
    Сегодня, 16:54
    Президент США намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс
    "президент сша " не может намекать, в силу своей неадекватности и болезни. это чучело исполняющее обязанности. ох уж эти " великие штаты"... неумный человек может быть президентом...
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 16:56
    «Он подчеркнул, что Вашингтон готов поддерживать с Киевом партнерские отношения, как и с другими государствами мира, куда поставляются американские вооружения» —

    — Вообщем рассматривает Украину как полигон ...
  4. sir.jonn Звание
    sir.jonn
    +4
    Сегодня, 16:56
    Цена слов большей части политической элиты нулевая.
    1. AllX_VahhaB Звание
      AllX_VahhaB
      +2
      Сегодня, 16:59
      Если не сказать что отрицательная... laughing
  5. Александр Морозов Звание
    Александр Морозов
    +2
    Сегодня, 16:58
    Доиграется Байден, попадет на Миротворец по другому запоет. ;))
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 17:04
    . Президент США намекнул, что не поддерживает идею вступления Украины в Североатлантический альянс

    Чвк вообще не должно быть связано с конкретным государством. Кончатся - наймут других
  7. Олег Апушкин Звание
    Олег Апушкин
    +1
    Сегодня, 17:15
    Самоходный залез на окраину что - бы давить на Россию, пока дикое поле не очищено от индейцев. Земля, ресурсы, око видет да зуб неймёт.
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 17:30
    У самоходного Джо большая команда в Белом доме ,по расшифровыванию его речей .Кстати первый Минетмен всётаки прилетел в район аттола Кваджелейн.Пока 100 из 100.
  9. С.З. Звание
    С.З.
    +1
    Сегодня, 17:30
    Возможно, намек на то, что одно из условий России может быть выполнено - внеблоковый статус Украины.
  10. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    +1
    Сегодня, 17:35
    Голова просроченного не много стоит, потому что в ней никогда не было мозгов (Дж.Сильвер).
  11. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 17:37
    и не только это:
    В ответ на вопрос журналиста о том, планируется ли отправка американских солдат на Тайвань в случае китайской агрессии, Джо Байден заявил, что это «будет зависеть от обстоятельств».


    «Мы не стремимся к независимости Тайваня и не будем ее добиваться. на самом деле, не будем защищать Тайвань, если Китай в одностороннем порядке попытается изменить статус. И поэтому мы продолжаем поставлять мощности. И мы консультировались с нашими союзниками в регионе»,— сказал господин Байден.


    На вопрос журналиста о возможных ударах США с военных баз на Филиппинах или в Японии американский президент ответил так: «Я не могу вдаваться в подробности. Если бы я вам рассказал, вы бы тогда критиковали меня с уважительной на это причиной».
  12. Roust Звание
    Roust
    -1
    Сегодня, 17:39
    Рано, рано ещё кружевные труселя надевать.
  13. 75Сергей Звание
    75Сергей
    +2
    Сегодня, 17:40
    Интересно, а требования к вступлению в NATA изменились, вроде вступать могут только не имеющие территориальных претензий и не находящиеся в состоянии СВО или что-то изменилось?