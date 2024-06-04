Наши бойцы подняли флаг России над Парасковиевкой, бои переместились на восточные окраины Константиновки

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Наши бойцы подняли флаг России над Парасковиевкой, бои переместились на восточные окраины Константиновки

Всё больше подтверждений появляется о переходе села Парасковиевка под контроль российских войск. Село это находится на Угледарском направлении и примыкает к селу Константиновка. В свою очередь Константиновка расположена у дороги, соединяющую ранее освобождённую ВС РФ Марьинку с оккупированным ВСУ Угледаром. И через село Константиновка проходит так называемый северный маршрут снабжения угледарского гарнизона противника.

Сообщается о том, что российские войска подняли флаг РФ над центром Парасковиевки.

На этом продвижение российской армии не остановилось. По последним данным, с начала суток штурмовые отряды российских Вооружённых сил продвинулись ещё примерно на 1,4 км, вплотную подойдя к той самой Константиновке.



Отряды противника, с потерям отступившие в это село из Парасковиевки, не могут закрепиться. В данным момент начались прямые бои за село Константиновка. Как только они увенчаются успехом для наших бойцов, тот самый, северный, маршрут снабжения гарнизона ВСУ в Угледаре будет окончательно перерезан и, соответственно, большая часть дороги Марьинка-Угледар окажется под контролем ВС РФ.

Напомним, что ранее наши войска на этом же направлении освободили Новомихайловку.
9 комментариев
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  1. Бородач Звание
    Бородач
    +8
    Сегодня, 17:07
    Как возьмут Константиновку - резко ухудшится снабжение Угледара. good
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +6
      Сегодня, 17:15
      Освобождение Парасковеевки и вход в н.п. Константиновка означает, что ВС РФ перерережут снабжение района обороны "Угледар" по трассе Т 0524. Опять начнут пикапами таскать по грунтовкам , но это до поры , до времени.
  2. Рус_80 Звание
    Рус_80
    +5
    Сегодня, 17:08
    Медленно, но верно! Так держать, мужики! Храни вас Бог!
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +3
    Сегодня, 17:09
    Как говорится: "Держим кулаки за мужиков".
    Зачастую, не благодаря, а вопреки они освобождают Донбасс от нечисти.
  4. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +4
    Сегодня, 17:10
    Угледар уже утюжат. Ещё неизвестно кого раньше освободят. Толи Угледар, толи Константиновку
  5. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
        2. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Сегодня, 18:13
          lukash66, нам ничего не надо. Мы и так поживем. Главное-" братьям". Особенно," братьям" в Зап.Украине, Молдавии,Прибалтике. А русский народ- перетопчется.. Вот так и жили,70 лет.Донбасс конечно исключение. Он стране уголь давал и тоже,не жировал.
          1. Roman_VH Звание
            Roman_VH
            +1
            Сегодня, 18:23
            Это с чем сравнивать. Если с трибалтами или ара-азе-грузами то да, считай с хлеба на квас. А если с неченоземьем, то мама не горюй.
  6. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 17:16
    Атака ВС РФ большим количеством бронетехники и мотострелковых подразделений. Заход десантных машин на позиции к югу от Константиновки"
  7. Иванов_Иван2 Звание
    Иванов_Иван2
    0
    Сегодня, 18:25
    вплотную подошли к НП Константиновка с юга, продвинувшись на почти 1,5км