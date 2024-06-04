Пресечена очередная попытка ВСУ совершить атаку c применением РСЗО по объектам на территории РФ
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МО РФ сообщает о пресечении очередной попытки боевиков киевского режима совершить террористическую атаку c применением установки РСЗО "Ольха" по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией приграничных районов Курской области былои уничтожены четыре реактивных снаряда.
Также сообщается об атаке украинских боевиков при помощи беспилотника самолетного типа по помещению штаба по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. В момент атаки ВСУ в штабе находились мирные жители, дома которых ранее получили повреждения вследствие украинских атак, сотрудники администрации региона, а также представители профильных министерств области. В результате сброса с беспилотника ВСУ взрывного устройства на крыльцо здания получили ранения двое мирных жителей. Кроме того, в здании выбиты стекла и поврежден фасад.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает, что в приграничном городе Шебекино боевики украинских формирований при помощи беспилотников дважды атаковали грузовой автомобиль на территории одного из коммерческих предприятий.
В результате падения одного из БПЛА с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля, который с закрытой черепно-мозговой травмой и с множественными осколочными ранениями доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.
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