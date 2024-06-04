Пресечена очередная попытка ВСУ совершить атаку c применением РСЗО по объектам на территории РФ

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Пресечена очередная попытка ВСУ совершить атаку c применением РСЗО по объектам на территории РФ

МО РФ сообщает о пресечении очередной попытки боевиков киевского режима совершить террористическую атаку c применением установки РСЗО "Ольха" по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО над территорией приграничных районов Курской области былои уничтожены четыре реактивных снаряда.

Также сообщается об атаке украинских боевиков при помощи беспилотника самолетного типа по помещению штаба по восстановлению жилья в селе Головчино Грайворонского городского округа Белгородской области. В момент атаки ВСУ в штабе находились мирные жители, дома которых ранее получили повреждения вследствие украинских атак, сотрудники администрации региона, а также представители профильных министерств области. В результате сброса с беспилотника ВСУ взрывного устройства на крыльцо здания получили ранения двое мирных жителей. Кроме того, в здании выбиты стекла и поврежден фасад.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщает, что в приграничном городе Шебекино боевики украинских формирований при помощи беспилотников дважды атаковали грузовой автомобиль на территории одного из коммерческих предприятий.

В результате падения одного из БПЛА с последующей детонацией пострадал водитель грузового автомобиля, который с закрытой черепно-мозговой травмой и с множественными осколочными ранениями доставлен в медицинское учреждение. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, ему оказывается вся необходимая помощь.
6 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +3
    Сегодня, 18:29
    Ну даже если и сбивать эти ракеты все, ну почти все. Так сколько это будет? Так можно и месяцами и годами сбивать, в обороне ничего не изменить и не выиграть. Ракет по миру дофига. Может уже фигачить их по-крупному, как надо. И забыть формулировку "мы не такие". Не такие - да, но хочется видеть как горят враги, ярко горят, а самим наблюдать. Это приятнее.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 18:34
      [Ну даже если и сбивать эти ракеты все, ну почти все. Так сколько это будет? Так можно и месяцами и годами сбивать, в обороне ничего не изменить. Ракет по миру дофига. Может уже фигачить их по-крупному, как надо. И забыть формулировку "мы не такие". Не такие - да, но хочется видеть как горят враги, ярко горят, а самим наблюдать. Это приятнее.]
      Если такое творится -- значит это кому-то выгодно!
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:40
      Тут такое дело(но это мое видение).Все же наше руководство понимает,что большую войну против Запада конвенциональным оружием нам не выиграть.То что происходит на Донбассе и далее на запад это все,что мы можем.Три десятилетия разрухи и пускания пыли в глаза,надувания щек,дали свой результат.Плачевный.Сейчас ситуация все же немного исправляется,но нужно много времени и сил.Да,хорошо бы видеть пылающего врага..
  2. lis-ik Звание
    lis-ik
    +1
    Сегодня, 18:41
    Теперь только "Ольха" в сводках фигурировать будет.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +3
    Сегодня, 18:45
    былои уничтожены четыре реактивных снаряда.

    То есть (в пакете 12 ракет) 8 долетело? Или супостаты (рискуя аппаратом) выезжают на огневую на треть снаряженными?
    Не могу понять! (С)
  4. rasl_iz_pitera
    rasl_iz_pitera
    +2
    Сегодня, 19:40
    А ведь СВО начиналось чтоб защитить жителей Донбасса и Луганска и предотвратить большую войн у в будущем. А в итоге теперь страдают и жители Белгорода. И большая война виднеется не за горами