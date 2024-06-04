«Говорили про взвод, а там была рота»: Военный ВСУ обвинил командиров в некомпетенции при штурме Ивановки под Купянском

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«Говорили про взвод, а там была рота»: Военный ВСУ обвинил командиров в некомпетенции при штурме Ивановки под Купянском

Украинская армия потеряла обученные офицерские кадры, нынешние командиры предпочитают на передовой не появляться, заполняя бумажки в тылу и посылая рядовой состав в бой без руководства. О некомпетентности командования рассказал один из военнослужащих ВСУ, обвинивший командиров в больших потерях личного состава.

По словам украинского военного по фамилии Ткаченко, их подразделение прибыло на Купянское направление, где влилось в состав 2-го механизированного батальона 43-й ОМБр ВСУ. 29 мая 2024 года подразделению была поставлена задача выбить российские войска из села Ивановка под Купянском. Перед отправкой в атаку им передали данные от якобы разведки, что в селе находится меньше взвода российских солдат без бронетехники. На самом деле там находилось до роты россиян, а также две БМП и танк, от огня которых подразделение сразу же понесло потери.



По факту: в селе находилось порядка 100–150 солдат врага, две БМП, которые поддерживал один танк. Обещанного РЭБ не было, в небе полное превосходство вражеских дронов. Как следствие: почти сразу погибли 5 военнослужащих, часть из которых именно из-за сбросов боеприпасов вражеских БПЛА. 11 ранены

— заявил Ткаченко.

Отступившему подразделению пришлось четыре дня сидеть в лесопосадке под огнем российских сил без командира и т. д., эвакуация прошла только после огласки ситуации через соцсети. Рядовой состав требует привлечь командование 2-го мехбата 43-й ОМБр ВСУ к ответственности за неправильное планирование, отсутствие разведки и недооценку сил и средств врага.
40 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 17:37
    «Отступившему подразделению пришлось четыре дня сидеть в лесопосадке под огнем российских сил» —

    — "Волгу" 149.200 надо было вызывать ...
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +11
    Сегодня, 17:39
    Скажу коротко-это я читаю уже третий год.Про некомпетентность и все остальное.Что же мы с этими "некомпетентными"никак не справимся?
    1. lukash66 Звание
      lukash66
      0
      Сегодня, 17:45
      Да все просто. Они уже по их расчетам должны были пить горилку в Ялте и гадить на Красной площади. Ведь весьмирснами. А тут русские уперлись и дали им по сопатке. Вот и вещают про дурных командиров и унылое говнище западной техники.
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        +11
        Сегодня, 17:53
        Ради справедливости, а где мы должны были быть "через три дня"?.... То-то и оно. Но фактом остаётся то, что при всех у них проблемах - у них нет развала управления, они до сих пор жёстко воюют с нами, массово не бегут со своих позиций и массово не сдаются в плен.
        p.s. вполне понимаю, что мои слова не понравятся нашим "ура-патриотам".
        1. igorbrsv Звание
          igorbrsv
          0
          Сегодня, 17:58
          Ну почему же. Пока действительно не бегут
        2. Gpn27 Звание
          Gpn27
          +3
          Сегодня, 18:28
          Никто через 3 дня быть не собирался. Планировалась быстрая операция по принуждению к достаточно легкому миру. Получили бы письменные обещания не вступать в НАТО, решили бы вопрос Крыма и все.
          1. Aken Звание
            Aken
            0
            Сегодня, 18:46
            Тут не так давно один чел на сайте в запальчивости указал, что никакой быстрой операции не планировалось и что это вброс ЦИПСО. Правда после вопроса, а на сколько лет мудрый генштаб планировал боевые действия - почёл за благо слиться.
          2. ГГВ Звание
            ГГВ
            0
            Сегодня, 19:14
            Вы пробуете им объяснить чем руководствовалось наше руководство(за коламбурил малость),а они(не "ура-патриоты",а в миру просто нытики) приводят в пример эти слова:"три дня", которые и не три дня,а "72часа за которые может пасть Киев", внимание,генерал Милли заявил сенате или в конгрессе.
        3. Aken Звание
          Aken
          +1
          Сегодня, 18:29
          После снятия Шойгана и вскрытия чудовищного воровства в МО, Ура-патриоты утратили былой задор. И помалкивают в тряпочку, и минусуют слабо. Былой массовки уже нет. Так что Вы, коллега, в плюсах.
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            +1
            Сегодня, 18:33
            Парадокс, но меня больше минусуют наши "ура-патриоты", они меня записали в украинский ЦСПО. hi
            1. Aken Звание
              Aken
              +1
              Сегодня, 18:43
              Я про них и говорю. Для подбрасывателей чепчиков - все остальные - ЦИПСО.
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 18:46
                Извините, немного не понял вас. В вашем посте выше прочитал "украинские патриоты". А вот то, что Шойгу наконец-то сняли - большой плюс для страны.
                1. Aken Звание
                  Aken
                  +1
                  Сегодня, 18:48
                  Если мне предложат определить, чьи ура-патриоты глупее, я буду в большом затруднении.
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 18:50
                    Нет ничего хуже, чем доморощенные "ура-патриоты" и "ура-пропагандисты"
                    1. Aken Звание
                      Aken
                      -2
                      Сегодня, 18:52
                      Я бы понял, если бы они изгалаялись за деньги. Но многие делают это по велению души. Самоцензура. Это даже не розовые очки, это розовый моск.
                      1. Владимир М Звание
                        Владимир М
                        -1
                        Сегодня, 19:04
                        Есть такое - "ты ему писай в глаза, а ему все божья роса". А вот наши "ура-пропагандисты" на не плохой зарплате, только от них вреда больше.
        4. ГГВ Звание
          ГГВ
          +1
          Сегодня, 19:01
          А позвольте узнать про:"через три дня"?Что это за словосочетание и откуда оно пошло?
          1. Владимир М Звание
            Владимир М
            -2
            Сегодня, 19:11
            Фразу "про три дня" приписывают какому-то американцу, но потом подхватили наши "ура-пропагандисты".... Все это есть на Ютубе. Семонян вообще по-моему ляпнула что-то там про два дня.
            1. ГГВ Звание
              ГГВ
              +1
              Сегодня, 19:19
              Кто такая Симонян,что-бы приводит ее слова постоянно в пример на сайте с военной тематикой.А сказал про:"72 часа" генерал Милли,на тот момент,начальник ГШ на наш язык,из США.А теперь ещё один вопросик:а из наших действующих военных кто-то упоминал,про три дня?
              1. Владимир М Звание
                Владимир М
                0
                Сегодня, 19:28
                Граждане симоняны, соловьевы, скобеевы - это все пропагандисты на официальных каналах. И все они подхватили про "три дня" и понесли в массы. Или вы считаете, что наши официальные каналы "несут пургу"? На счёт военных - действующие военные вообще не должны делать какие-либо заявления, это не их обязанность.
                1. ГГВ Звание
                  ГГВ
                  +1
                  Сегодня, 19:33
                  Милли:был на тот момент,официальное лицо.Еще раз,кто из наших военных упоминал за:"три дня"?
                  1. Владимир М Звание
                    Владимир М
                    0
                    Сегодня, 19:40
                    Ещё раз, действующие военные вообще не должны делать каких-либо заявлений, это не их прерогатива. Я так понимаю, вы признали наших официальных пропагандистов - "пургометами".
              2. kromer Звание
                kromer
                0
                Сегодня, 19:32
                Цитата: ГГВ
                А теперь ещё один вопросик:а из наших действующих военных кто-то упоминал,про три дня?


                Наши вообще никакие сроки не называли. За исключением Пригожина, который говорил во время штурма Артёмовска, что Донбасс освободим через 3 года, а на Днепр выйдем через 4 года.

                А про 3 дня западные эксперты, военные, газетчики тёрли.
                1. ГГВ Звание
                  ГГВ
                  +1
                  Сегодня, 19:38
                  Этот вопрос я частенько задаю тем кто вспоминает про:"три дня",но ответа и не надеюсь получить.Приводят в пример слова пиндocкого генерала,а обвиняют каких-то "ура-патриотов".
          2. частное лицо Звание
            частное лицо
            0
            Сегодня, 19:41
            А позвольте узнать про:"через три дня"?Что это за словосочетание и откуда оно пошло?

            Ну это вам надо отмотать плёнку на десять лет назад , тут на ВО было много "стратегов" которые кричали про эти самые три дня за которые наша армия размотает всук.
      2. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Сегодня, 19:33
        Вот и вещают про дурных командиров и унылое говнище западной техники.

        А война тем неимение идёт уже третий год и это при нашем господстве в воздухе и как нам говорят в огневой мощи.
    2. Vicontas Звание
      Vicontas
      +1
      Сегодня, 18:03
      Да потому что этими дурачками умные командуют,все кому не лень! Из-за Атлантической "лужи",из-за Ла-Манша из Польши! Помню,после Чернобыля в Союзе песенку сложили - "На недельку до второго Мойша сьездил в Комарово,а Тарас,тупой как трактор ремонтировал реактор!"Обидный конечно,но факт имеет место быть! А Зеля Просрочка себе уже отель-казино прикупил на Кипре! За 150 миллионов,за которые отдали свои жизни глупые Мыколы и Тарасы!
    3. bandabas Звание
      bandabas
      +3
      Сегодня, 18:04
      Все очень просто. Меньше читать "браваду" на ВО и не смотреть РенТВ с Прокопенко. hi Война- это война, а не шапкозакидательство.
      1. Макsim
        Макsim
        +1
        Сегодня, 18:32
        ну и другая крайность как нытье военкурятника и срочносборщико
    4. Макsim
      Макsim
      0
      Сегодня, 18:31
      поля прапоров на Украине все ширятся и ширятся. может смысл в этих поля?
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 19:08
        Вы думаете у нас этих "полей"мало?Какой смысл,когда два соседа,усилиями политиканов с одной стороны,и "молчанием ягнят",""человека в футляре"с другой стороны,самоуничтожаются
    5. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 19:03
      *Что же мы с этими "некомпетентными"никак не справимся?*
      А кто сказал, что пан офицер не компетентен? Очень даже компетентен. Он отдал приказ так, чтобы дурень Ткаченко и остальные дурни пошли в атаку, а когда они поняли, что их нагло нае....ли, было уже поздно.
  3. Jovanni Звание
    Jovanni
    +3
    Сегодня, 17:47
    Украинская армия потеряла обученные офицерские кадры, нынешние командиры предпочитают на передовой не появляться,

    Как раз таки обученные и остаются. По натовским стандартам. Буржуи считают что не для того тратить бабки на обучение офицерского состава, чтобы гнать его на ЛБС. А так - то и без них на передовой отлично справляются. Иначе мы бы были и в Харькове, и в Киеве. А может и во Львове...
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 18:16
      По стандартам нато на передке командует старший солдат, в лучшем случае-младший сержант, в Ближнем тылу - мастер-сержант, а офицеры находятся в глубоком тылу и руководят сержантами по рации, а те-солдатами.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 17:53
    "Рядовой состав требует привлечь командование 2-го мехбата 43-й ОМБр ВСУ к ответственности за неправильное планирование, отсутствие разведки и недооценку сил и средств врага."

    Дурдом какой-то. В Басманный суд обратиться. Какая может быть на войне гарантия, что разведка права, что командир гений, который не ошибается и т.д.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 18:17
      Для одноразовых такая "разведка" вполне сойдёт.
  5. Лешак Звание
    Лешак
    +2
    Сегодня, 17:56
    ...нынешние командиры предпочитают на передовой не появляться...

    Так это же по стандартам НАТО - командир управляет дистанционно, но видать некоторые укрокомандувачи решили просто находиться дистанционно, а командовать то и не зачем.
    А вот почему рядовой укроп ноет, но упирается и помирает это уже совсем другая история.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 18:19
      Одноразовые плакали, кололись, но всё равно грызли кактус. Как-то так.
  6. Керенский Звание
    Керенский
    0
    Сегодня, 19:12
    их подразделение прибыло на Купянское направление, где влилось в состав 2-го механизированного батальона 43-й ОМБр ВСУ.

    Логично предположить, что подразделение было меньше батальона (рота? взвод? отделение?)
    Отступившему подразделению пришлось четыре дня сидеть в лесопосадке под огнем российских сил без командира и т. д., эвакуация прошла только после огласки ситуации через соцсети.

    То есть они четверо суток "мобилы топтали"?! В лесопосадке и под огнём... Герои. Подзаряжались где? Заняли круговую оборону вокруг генератора? А зачем он им в атаке?
    Тема не раскрыта!
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 19:24
    Бандерогеям рассказали (а они в это поверили), что русские побегут...вот как начали наши "бежать" с рагульского контрнаступа так и продолжают. Уже в и харькив забежали. Смерть бандеровцам!