Украинская армия потеряла обученные офицерские кадры, нынешние командиры предпочитают на передовой не появляться, заполняя бумажки в тылу и посылая рядовой состав в бой без руководства. О некомпетентности командования рассказал один из военнослужащих ВСУ, обвинивший командиров в больших потерях личного состава.По словам украинского военного по фамилии Ткаченко, их подразделение прибыло на Купянское направление, где влилось в состав 2-го механизированного батальона 43-й ОМБр ВСУ. 29 мая 2024 года подразделению была поставлена задача выбить российские войска из села Ивановка под Купянском. Перед отправкой в атаку им передали данные от якобы разведки, что в селе находится меньше взвода российских солдат без бронетехники. На самом деле там находилось до роты россиян, а также две БМП и танк, от огня которых подразделение сразу же понесло потери.— заявил Ткаченко.Отступившему подразделению пришлось четыре дня сидеть в лесопосадке под огнем российских сил без командира и т. д., эвакуация прошла только после огласки ситуации через соцсети. Рядовой состав требует привлечь командование 2-го мехбата 43-й ОМБр ВСУ к ответственности за неправильное планирование, отсутствие разведки и недооценку сил и средств врага.

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