ВСУ получат второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

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ВСУ получат второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T

Итальянские власти объявили о намерении передать Украине второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T в ответ на настоятельные призывы Киева усилить ПВО страны в целях защиты от российских ударов.

В 2023 году ВСУ получили первую систему SAMP/T, поставка которой была организована совместно Италией и Францией.



Решено, что мы передадим SAMP/T, инструмент ПВО, запрошенный Украиной

- отметил глава МИД Антонио Таяни.

Как указывается в издании Corriere della Sera, ЗРК войдет в состав 9-го пакета военной помощи, оказываемой Римом, но конкретные сроки его предоставления не называются. Также засекреченной является информация о полном составе грузов, передаваемых ВСУ.

SAMP/T, также известный как MAMBA, представляет собой ракетный комплекс класса «земля-воздух» большой дальности, используемый Францией, Италией, Сингапуром, а с недавнего времени и Украиной. ЗУР Aster 30, которой снаряжается система, имеет длину 4,9 метра и стартовую массу 450 кг. Она в состоянии бороться с целями на максимальной дистанции 100 км. Для обеспечения повышенной точности Aster 30 используют инерциальное наведение.

SAMP/T применяет радар Arabel для обнаружения и сопровождения целей, а также наведения ракет. Данная РЛС позволяет системе отслеживать перемещение многочисленных объектов противника и направлять к ним ЗУР с высокой точностью.

6 комментариев
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  1. Олеся Леся Звание
    Олеся Леся
    +2
    Сегодня, 18:25
    Итальянцы написали что это они отдали свою последнюю систему.
    Нашим находить и уничтожать. А что стой с первой, ну которая с 2023 года была?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:38
      А вот интересно, а кто будет управлять этой ЗРК SAMP/T итальянцы или французы? laughing
      Сдается мне, что на прожарку отправят жабоедов. am
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        0
        Сегодня, 18:46
        А нам без разницы. Этой системой пользуются разные страны, поэтому водил посадят быстро - будут натовцы. Вообще всеми системами управляют они, а укропы только на подносках - что-то подержать или разгрузить.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 18:45
      А тут же на ВО писали что итальянский премьер или кто он там - божился что ни одна пуля ни один снаряд не полетит в Россию из Италии.... Хм.....
      1. Олеся Леся Звание
        Олеся Леся
        -1
        Сегодня, 18:48
        Они все божатся, а разворачиваются и грешат дальше. Ихним заявлениям не верю. Хотя премьер говорил о "послать войска пешим порядком на украину".
      2. Бородач Звание
        Бородач
        -1
        Сегодня, 19:08
        Это он когда божился? feel
        Это вчера было. А сегодня, это другое. fellow
        Завтра будет третье. wassat
        Итальянцы могут божиться хоть каждый день. Если что, то у них папа мигом лжесвидетельство отшепчет. laughing lol Зря его что ли в Ватикане держат? am Дьявол не даст соврать. am no