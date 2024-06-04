Женщине-христианке впервые присвоено звание генерала армии Пакистана
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Военный медик Хелен Мэри Робертс стала первой в истории Пакистана женщиной-христианкой, которой присвоено звание бригадного генерала.
В сообщении Управления общественных связей (ISPR) Минобороны исламской республики говорится, что полковнику Робертс за упорный труд и проявленную в течение 26 лет воинской службы самоотверженность присвоено звание генерала медицинского корпуса ВС Пакистана. При этом утверждается, что присвоение генеральского звания женщине-христианке является свидетельством признания ее заслуг и подтверждением предоставления равных возможностей для карьерного роста в пакистанской армии для представителей всех конфессий в стране.
Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф поздравил новоиспеченного генерала Робертс с присвоением звания, при этом подчеркнув, что женщины в исламской республике могут достигнуть успехов в любой сфере. По словам Шарифа, этот случай является примером безупречной службы в пакистанской армии представителей религиозных меньшинств.
Представители христианской конфессии являются вторым по численности после последователей индуизма религиозным меньшинством в Пакистане. В настоящее время в исламской республике, согласно официальным данным, проживают 3 миллиона христиан, что составляет 1,6% от всего населения страны.
Ранее сообщалось, что представители Пакистана, скорее всего, откажутся от участия в запланированной в Швейцарии конференции по украинскому кризису. Это решение обусловлено неучастием в мероприятии России.
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