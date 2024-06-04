Женщине-христианке впервые присвоено звание генерала армии Пакистана

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Женщине-христианке впервые присвоено звание генерала армии Пакистана

Военный медик Хелен Мэри Робертс стала первой в истории Пакистана женщиной-христианкой, которой присвоено звание бригадного генерала.

В сообщении Управления общественных связей (ISPR) Минобороны исламской республики говорится, что полковнику Робертс за упорный труд и проявленную в течение 26 лет воинской службы самоотверженность присвоено звание генерала медицинского корпуса ВС Пакистана. При этом утверждается, что присвоение генеральского звания женщине-христианке является свидетельством признания ее заслуг и подтверждением предоставления равных возможностей для карьерного роста в пакистанской армии для представителей всех конфессий в стране.



Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф поздравил новоиспеченного генерала Робертс с присвоением звания, при этом подчеркнув, что женщины в исламской республике могут достигнуть успехов в любой сфере. По словам Шарифа, этот случай является примером безупречной службы в пакистанской армии представителей религиозных меньшинств.

Представители христианской конфессии являются вторым по численности после последователей индуизма религиозным меньшинством в Пакистане. В настоящее время в исламской республике, согласно официальным данным, проживают 3 миллиона христиан, что составляет 1,6% от всего населения страны.

Ранее сообщалось, что представители Пакистана, скорее всего, откажутся от участия в запланированной в Швейцарии конференции по украинскому кризису. Это решение обусловлено неучастием в мероприятии России.
22 комментария
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  1. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    +4
    Сегодня, 20:11
    Женщина военный медик - генерал. Это хотя бы понятно и вопросов не вызывает. Не то что...
    1. ved_med12 Звание
      ved_med12
      0
      Сегодня, 20:26
      Договаривайте свою мысль.
      1. Shurik70 Звание
        Shurik70
        +2
        Сегодня, 20:59
        Цитата: ИВЗ
        Это хотя бы понятно и вопросов не вызывает

        Но всё же вопросы есть.
        Пакистан довольно радикально-исламистская страна. И вдруг женщина делает успешную карьеру в армии.
        Вот и возникает вопрос - Пакистан меняется или же у неё сильный покровитель?
        И как вообще паталогоанатом смог дослужиться до генерала? Ладно бы хирург, да хоть проктолог, тоже может кому-то сильно помочь. Но паталогоанатом ...
        1. ИВЗ Звание
          ИВЗ
          +1
          Сегодня, 21:06
          Пакистан довольно радикально-исламистская страна.
          Согласен. Но я в общем не слышал, чтобы там были какие-то гонения на христиан, хотя специально как-то этим не интересовался, но какой-то негативной информации за довольно продолжительный период времени припомнить не получается.
          1. stelltok Звание
            stelltok
            0
            Сегодня, 21:19
            Там христиан почти нет 1,6 %.
        2. Бородач Звание
          Бородач
          0
          Сегодня, 21:10
          Наши красавицы-генеральши в МО, да и в МВД, гораздо быстрее свои генеральские звания зарабатывают. Да и звёзды у них покрупнее. Видимо наши генеральши лучше головой работают. love feel laughing lol
        3. stelltok Звание
          stelltok
          0
          Сегодня, 21:18
          Но всё же вопросы есть.

          Христиане в Пакистане 1,6 %.
          Просто так попало.
    2. Dart2027 Звание
      Dart2027
      0
      Сегодня, 20:43
      Цитата: ИВЗ
      Это хотя бы понятно и вопросов не вызывает. Не то что...

      Генеральши в аппарате Шойгу занимались исключительно связями с общественностью, так что никаких вопросов тоже не вызывали.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 21:14
        Кто их знает, с кем, какими, и с каким аппаратом они там связями занимались. love feel laughing lol
        Может нам конкурс красоты провести "Миссис Мира Генеральша"? Уверен: мы все призовые места займём. love laughing good Особенно после конкурса в купальниках. laughing
  2. Silver99 Звание
    Silver99
    +1
    Сегодня, 20:33
    Да и на вид она то что надо
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      +2
      Сегодня, 20:51
      Цитата: Silver99
      Да и на вид она то что надо

      Небольшое дополнение: новоиспечённая генерал служит старшим патологоанатомом пакистанской армии и за 26 лет службы лечила ли она личный состав или сразу нашла своё призвание в патологоанатомическом деле, увы, не сообщается request
      1. ИВЗ Звание
        ИВЗ
        0
        Сегодня, 21:51
        и за 26 лет службы лечила ли она личный состав или сразу нашла своё призвание в патологоанатомическом деле, увы, не сообщается
        Патологоанатомы лечением не занимаются, а старшие патологоанатомы не занимаются, как правило, и вскрытиями. Это руководящая должность и здесь оцениваются организаторские таланты и заслуги. Армейские генералы тоже не для рукопашной нужны.
    2. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 20:53
      Цитата: Silver99
      Да и на вид она то что надо

      Просто, поздравляю военного медика Хелен Мэри Робертс с генпльсеим званием !soldier
      Повыше зарплата тоже не помешает.
      1. Анатоль Клим Звание
        Анатоль Клим
        +2
        Сегодня, 21:00
        Цитата: Ясная
        Повыше зарплата тоже не помешает.

        Самое главное, чтобы пациенты не жаловались, после вскрытия, угу love
        1. Ясная Звание
          Ясная
          +2
          Сегодня, 21:11
          Цитата: Анатоль Клим
          Цитата: Ясная
          Повыше зарплата тоже не помешает.

          Самое главное, чтобы пациенты не жаловались, после вскрытия, угу love

          Какая может быть жалоба winked врач раскрывает внутренний мир человека.
      2. Фаталист Звание
        Фаталист
        -1
        Сегодня, 21:02
        Ну да, над нашими генеральщами ржали табуном, а чужие вкуснее.
        1. Ясная Звание
          Ясная
          0
          Сегодня, 21:04
          Цитата: Фаталист
          Ну да, над нашими генеральщами ржали табуном, а чужие вкуснее.

          А, что вас сдерживает поржать-то? request Начинайте...
          1. Фаталист Звание
            Фаталист
            +1
            Сегодня, 21:06
            Я разве говорил, что собираюсь ржать или жаловался, что меня что то сдерживает? Не ради поржать, а в комменты всё чётко и в двух словах, что называется :в чужом огороде огурец кажется толще.
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 21:01
    Хелен Мэри Робертс_ она точно пакистантка ? Или я отстал от жизни?
    1. Анатоль Клим Звание
      Анатоль Клим
      0
      Сегодня, 21:04
      Цитата: Фаталист
      Хелен Мэри Робертс_ она точно пакистантка ?

      Видимо, в церкви при крещении, так нарекли wink
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:07
        Но явно, не из православных.)
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 22:04
    Ей авансом генерала присвоили ,она как паталагоанатом будет делать вскрытие наркокомандующему Зеле. . . winked