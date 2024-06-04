Украинский посол в Германии призвал Запад «немедленно» использовать собственные системы ПВО для прикрытия Украины
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Западные страны должны немедленно использовать собственные системы ПВО для прикрытия украинской территории, находящейся под ударами российских ракет и беспилотников. С таким заявлением выступил посол Украины в Берлине Алексей Макеев.
Украинский дипломат призвал Германию и другие страны Европы как можно быстрее, а еще лучше — немедленно, использовать системы ПВО для прикрытия Западной Украины. При этом Макеев снова рассказал сказку о том, что за это Западу ничего не будет и вообще, перехваты российских ракет над территорией Украины не участвующими официально в конфликте странами соответствуют международному праву.
Единственное правило, которое остается в силе и закреплено в Уставе ООН: в случае агрессии страна, подвергшаяся нападению, может защищаться сама, при этом другие страны имеют совершенно четкое право помогать стране, подвергшейся нападению. Эта помощь не знает границ, единственным исключением является применение оружия массового поражения
— заявил Макеев.
При этом что он, что ранее Зеленский продолжают утверждать, что применение зенитных систем с территории западных стран не будет являться вовлечением в конфликт. Макеев снова привел в пример Израиль и иранские ракеты, которые сбивали все, кто может. Да вот только Украина — это не Израиль, а Россия — не Иран. Но до представителей киевской хунты это не доходит, они по-прежнему считают, что весь западный мир им должен.
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