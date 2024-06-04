Украинский посол в Германии призвал Запад «немедленно» использовать собственные системы ПВО для прикрытия Украины

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Украинский посол в Германии призвал Запад «немедленно» использовать собственные системы ПВО для прикрытия Украины

Западные страны должны немедленно использовать собственные системы ПВО для прикрытия украинской территории, находящейся под ударами российских ракет и беспилотников. С таким заявлением выступил посол Украины в Берлине Алексей Макеев.

Украинский дипломат призвал Германию и другие страны Европы как можно быстрее, а еще лучше — немедленно, использовать системы ПВО для прикрытия Западной Украины. При этом Макеев снова рассказал сказку о том, что за это Западу ничего не будет и вообще, перехваты российских ракет над территорией Украины не участвующими официально в конфликте странами соответствуют международному праву.



Единственное правило, которое остается в силе и закреплено в Уставе ООН: в случае агрессии страна, подвергшаяся нападению, может защищаться сама, при этом другие страны имеют совершенно четкое право помогать стране, подвергшейся нападению. Эта помощь не знает границ, единственным исключением является применение оружия массового поражения

— заявил Макеев.

При этом что он, что ранее Зеленский продолжают утверждать, что применение зенитных систем с территории западных стран не будет являться вовлечением в конфликт. Макеев снова привел в пример Израиль и иранские ракеты, которые сбивали все, кто может. Да вот только Украина — это не Израиль, а Россия — не Иран. Но до представителей киевской хунты это не доходит, они по-прежнему считают, что весь западный мир им должен.
13 комментариев
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  1. Paul Zewike Звание
    Paul Zewike
    +6
    Сегодня, 18:44
    Почему они такие тупые?
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +3
      Сегодня, 19:02
      Если Германия расстреляет свои ракеты ПВО, то чем потом будут отбиваться их ЗРК от нашей ответки? am laughing
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 19:16
      Западные страны должны немедленно использовать собственные системы ПВО для прикрытия украинской территории, находящейся под ударами российских ракет и беспилотников.

      То есть по сути украинский посол призвал начать третью мировую войну... А он у поинтересовался у Запада, а им это надо...??? Одно дело жертвовать украинскими хохлопами и совсем другое своих граждан под снаряды, пули, бомбы и дроны подставлять...??? Это Макрону больше не переизбираться, вот он и выкобенивается, а остальные с удовольствием продлят своё пребывание в высоких кабинетах...
    3. ian Звание
      ian
      0
      Сегодня, 19:43
      Цитата: Paul Zewike
      Почему они такие тупые?

      Потому что они на этом выросли. Поколение "цэевропейцев". Весь мир с ними. Следовательно должен.
    4. Junkman George Звание
      Junkman George
      0
      Сегодня, 19:51
      Born that way I guess? It only follows, when there is iron in the air, that iron will be followed to the source, and that source eliminated.
  2. Б-15 Звание
    Б-15
    +2
    Сегодня, 18:54
    Как же они достали. Почему они считают, что мы не додумаем, зачем они якобы пытаются защитить мирное население 404.
    Когда будут выпущены ракеты ПВО по любым целям, то не факт, что цель (наш дрон, ракета, самолёт, ...) не вернётся на нашу территорию. Тогда они сбивают уже над нашей территорией. Получается, что мы можем в ответ сбивать и над территорией НАТО.
    А здесь появляется "казус белли". Мы в их инфополе становимся агрессором по полной.
    Соответственно втягиваются в конфликт и Европа.
    И они думают, что мы это не просекём? Нуууу тупыыыееее.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    +1
    Сегодня, 18:57
    Сдаётся мне, - они станок хитрый у США, всё-таки свистнули... Вся Европа сидит на, далеко не дешёвых, ракетах США. Им настоятельно предлагают разрядить свои установки в небо Украины и вскрыть свои районы ПВО. На орден тянет...
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 19:03
    Мда, упал уровень укродипломатов до дна унитаза. Вместо подайте калеке убогому Христа ради они требуют,угрожают и шипят. Вот что значит в МГИМО не учиться правильным и хорошим манерам.
    1. убей фашиста Звание
      убей фашиста
      0
      Сегодня, 19:29
      Откуда там возьмутся квалифицированные ДИПЛОМАТЫ после майдана, декоммунизации и люстрации? Квалифицированных дипломатов выгнали, а пришли самые крикливые с майдана либо чьи-то протеже.
  5. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 19:13
    Он ещё не добавил: "иначе будете обиженными ливерными колбасами".
  6. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:26
    . Украинский посол в Германии призвал Запад «немедленно» использовать собственные системы ПВО для прикрытия Украины

    А чё он так мало требует то. Сказал бы сразу - фашисты шнель-шнель. Кому вы нужны укры? Только "волге". Иначе и шансов нет остаться в живых. Ну дураками надо быть. Сдайся. Перейди на сторону своих же славян. Война кончится - иди обживай. Разве хоть кого в России обидели и не приветили. Вы хоть у знакомых поспрашивайте. А оружие в руки взял - и ты нам враг. Жди пулю в лоб
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      0
      Сегодня, 19:35
      Тем более вашу сдачу наши прикроют и артиллерией и пехотой. Может и авиацией и бронетехникой - как договоритесь. Не ссыте набирайте "волгу" 149.200. Вы живыми нужны, а не мёртвыми. Мёртвые вы нам не нужны
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:42
    Зачем им ПВО? И так сбивают 99% гераней и калибров, а кинжалы летают редко и их тоже сбивают. По крайней мере мне тут на днях в комментариях рассказывали