Почему Великобритания и США затягивали открытие второго фронта

Британские десантники из состава 6-й воздушно-десантной бригады выглядывают из двери планера «Хорса» перед вылетом в Нормандию. 6 июня 1944 г.

Маршал Советского Союза, председатель СНК СССР и председатель ГКО СССР Иосиф Виссарионович Сталин, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт на банкете во время Тегеранской конференции. На фотографии в правом нижнем углу на столе стоит торт со свечами – 30 ноября 1943 года в Тегеране Черчилль праздновал 69-й день рождения.

Московская конференция 1943 года. За круглым столом сидят: министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов, генерал-лейтенант Гастингс Исмей (Великобритания), посол Великобритании в СССР Арчибальд Керр, министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, заместитель министра иностранных дел Великобритании Уильям Стрэнг, генерал-майор Джон Дин (США), посол Соединенных Штатов Америки Аверелл Гарриман, госсекретарь США Корделл Халл, советник госсекретаря США Грин Хэкфорт, заместители наркома иностранных дел СССР Максим Литвинов и Андрей Вышинский

«Не подлежит сомнению, – отмечал советский посол М. М. Литвинов в США, – что военные расчеты обоих государств (Соединенных Штатов и Великобритании) строятся на стремлении к максимальному истощению и изнашиванию сил Советского Союза для уменьшения его роли при разрешении послевоенных проблем. Они будут выжидать развития военных действий на нашем фронте».

Британские танкисты из эскадрона «C» 13/18-го Королевского гусарского полка готовят свои танки M4 «Шерман» к высадке в Нормандии. Май 1944 г.

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