Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно

Соединенные Штаты не могут позволить России выиграть в конфликте с Украиной, поскольку это может привести к выводу из-под контроля США многих стран. С таким заявлением выступил Джо Байден.Американский президент дал интервью изданию Time, в котором признал, что в США очень сильно опасаются потери контроля над рядом европейских стран, в том числе Польшей, являющейся самым верным союзником американцев в Европе. Произойти это может в результате поражения Украины в конфликте с Россией, поэтому основная задача США — не допустить такого сценария. По словам Байдена, США должны контролировать Европу и определять ее будущее «на годы вперед», чем он и займется после того, как «выиграет» президентские выборы.— заявил американский президент, добавив, что также может развалиться и НАТО, а этого также нельзя допускать.Таким образом, Байден честно сказал, что США являются единственной страной, способной управлять, если не всем миром, то его западной частью уж точно. Поэтому все заявления европейских политиков о самостоятельности в решениях и заявлениях являются лишь попыткой выдать желаемое за действительное. Европа уже давно превратилась в новую колонию США, оккупированную американскими войсками.