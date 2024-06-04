Байден заявил, что США боятся потерять контроль над рядом стран Европы в случае поражения Украины в конфликте с Россией

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Байден заявил, что США боятся потерять контроль над рядом стран Европы в случае поражения Украины в конфликте с Россией

Соединенные Штаты не могут позволить России выиграть в конфликте с Украиной, поскольку это может привести к выводу из-под контроля США многих стран. С таким заявлением выступил Джо Байден.

Американский президент дал интервью изданию Time, в котором признал, что в США очень сильно опасаются потери контроля над рядом европейских стран, в том числе Польшей, являющейся самым верным союзником американцев в Европе. Произойти это может в результате поражения Украины в конфликте с Россией, поэтому основная задача США — не допустить такого сценария. По словам Байдена, США должны контролировать Европу и определять ее будущее «на годы вперед», чем он и займется после того, как «выиграет» президентские выборы.



Если мы когда-нибудь позволим Украине потерпеть поражение, запомните мои слова, вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно

— заявил американский президент, добавив, что также может развалиться и НАТО, а этого также нельзя допускать.

Таким образом, Байден честно сказал, что США являются единственной страной, способной управлять, если не всем миром, то его западной частью уж точно. Поэтому все заявления европейских политиков о самостоятельности в решениях и заявлениях являются лишь попыткой выдать желаемое за действительное. Европа уже давно превратилась в новую колонию США, оккупированную американскими войсками.
14 комментариев
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  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +2
    Сегодня, 19:23
    вы увидите, как уйдет Польша, и вы увидите, как все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно

    Типа сейчас хозяин США этих стран и этим все сказано самостоятельно нельзя думать умрите все в ядерном огне так хочет хозяин сша ! И Белоруссия ??????? 0_0
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 19:31
      Соединенные Штаты не могут позволить России выиграть в конфликте с Украиной, поскольку это может привести к выводу из-под контроля США многих стран. С таким заявлением выступил Джо Байден.

      А Россия (Российская Федерация) тем более не может проиграть Украине и Штатам, так как это просто угрожает её существованию... Ну и для кого приоритет победы выше и для кого она важнее...??? Конечно для нас, поэтому мы по любому победим.... Может сразу сдадитесь или желаете помучиться...??? am
      1. Egeny Звание
        Egeny
        +1
        Сегодня, 19:38
        ...ну... лучше помучиться.
        Если 90-е пережили, то и этого дедулю переживём
  2. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    Сегодня, 19:25
    бидону уже прогулы черти ставят а всё туда же Европой управлять
  3. Vladlous Звание
    Vladlous
    -1
    Сегодня, 19:27
    США, как нам всем известно, бандистская страна, у неё и психология соответствующая. Когда они именуют себя империей, то просто обливают грязью это понятие, поскольку шайка головорезов, пусть и вооружённых самым современным оружием и техноологиями, никогда не станет имерией - дело не в силе и могуществе, а в голове. Вот эта банда потомков беглых убийц и насильников, подчинив себе Европу, собралась править миром - по праву сильного. Но мудрые понимают, что на любую силу найдётся другая сила, и не ставят всё на "право кулака" или принцип "разделяй и властвуй", который, ксттати, обожает Британия. Кулак рано или поздно найдёт свою бетонную стену, а принцип разделения, если его постоянно применять, в конце концов обратит против его поклонника самого себя. Так было всегда.

    Поэтому государства с государственной долгоиграющей геополитической мудростью стараются не так часто махать дубиной и пореже увлекаться разжиганием войн, применяя насилие лишь в самых крайних случаях. США же и Запад ведут себя как подросток, захлебнувшийся в океане гормонов, стремящийся всё решить методом насилия в отношении более слабого, распространением сплетен и слухов, организаций провокаций. Но можно ли такого назвать сильным? Нет. Если он с такими выкрутасами войдёт во взрослую жизнь, то очень быстро окажется либо в тюрьме, либо на том Свете, ибо даже выжившие бандиты из 90-ых годов в итоге отказались от своих бандитских теорий и практик. А США так и не выросли из этих штанов, как, кстати, и Израиль с Британией.
    1. fsvlad Звание
      fsvlad
      0
      Сегодня, 19:48
      США так и не выросли из этих штанов

      Нет, они просто деградировали, как и абсолютное большинство стран развитого мира. Потому что либерализм отменил национальные государства и сосредоточил реальную власть в руках транснациональных корпораций. Все подверглось упрощению за ненадобностью..
  4. bambr731 Звание
    bambr731
    +1
    Сегодня, 19:29
    По словам Байдена, США должны контролировать Европу и определять ее будущее «на годы вперед», чем он и займется после того, как «выиграет» президентские выборы.

    Маразматик публично высказался о суверенности европейских стран. Как говорится мы посовещались и я решил. И нечего плести, что Германия что-то сама решила или Франция
  5. Б-15 Звание
    Б-15
    0
    Сегодня, 19:32
    Если раньше об истинных хотелках американцы молчали, то теперь режут правду-матку.
    Деменция как то странно влияет на сонного Джо.
  6. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 19:35
    США должны контролировать Европу и определять ее будущее «на годы вперед»

    Метрополия переживает за свои колонии. Империи не вечны и империя доллара рушится, а это потеря глобального доминирования.
    Контроль и так и так будет потерян. Либо независимость колонии обретут сами, либо мы им поможем. Ведь в своё время СССР боролся с колониализмом, ну а щас Россия как приемник СССР делает тоже самое.
  7. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 19:40
    А говорят что в Европе независимые страны. А оказывается они под контролем США
  8. wanna Звание
    wanna
    0
    Сегодня, 19:42
    Когда англосаксы сталкиваются с достаточно жесткими противниками, они обычно с достоинством отступают, иначе бы они не вернули Гонконг Китаю.
    Лучше всего у них получается создавать конфликты между сильными противниками, такими как Франция и Германия, а затем выбирать сторону.
    Позже они также создадут конфликт между Китаем и Россией, вызовут подозрения друг у друга, а затем выберут одну из сторон, чтобы «помочь» одному из них!
    Конечно, если вы имеете дело с такой страной, как Сербия, вы можете сделать это самым простым способом - просто сбросить бомбы!
  9. Junkman George Звание
    Junkman George
    0
    Сегодня, 19:45
    One has to simply wonder how someone, who seemingly has no control of their bowels, can discuss European control with a straight face?
  10. arhitroll Звание
    arhitroll
    0
    Сегодня, 19:52
    Капитаклизма она такая. Всё танцуют локтями. Только для нас это жизненоважно, а для сша бонус.
  11. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 19:52
    Байден заявил, что США боятся потерять контроль над рядом стран Европы в случае поражения Украины в конфликте с Россией

    эй, бидон!
    А почему фша должна контролировать государства на другом континенте, не задумывался?
    может сподручнее засесть в залужье и не отсвечивать?
    Другие государства и без вас разберутся как им жить.
    Не есть, конечно, которые без указки со стороны и в носу не ковырнут, постоянные рабы, мечтающие о Хозяине, так тех вы в любом случае не потеряете. Другим же вы не сдались ни на что, от слова совсем.
    так что не суйте свой нос и ручонки куда не просят. Вам же спокойнее жить будет. lol