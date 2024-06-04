Байден заявил, что США боятся потерять контроль над рядом стран Европы в случае поражения Украины в конфликте с Россией
Соединенные Штаты не могут позволить России выиграть в конфликте с Украиной, поскольку это может привести к выводу из-под контроля США многих стран. С таким заявлением выступил Джо Байден.
Американский президент дал интервью изданию Time, в котором признал, что в США очень сильно опасаются потери контроля над рядом европейских стран, в том числе Польшей, являющейся самым верным союзником американцев в Европе. Произойти это может в результате поражения Украины в конфликте с Россией, поэтому основная задача США — не допустить такого сценария. По словам Байдена, США должны контролировать Европу и определять ее будущее «на годы вперед», чем он и займется после того, как «выиграет» президентские выборы.
— заявил американский президент, добавив, что также может развалиться и НАТО, а этого также нельзя допускать.
Таким образом, Байден честно сказал, что США являются единственной страной, способной управлять, если не всем миром, то его западной частью уж точно. Поэтому все заявления европейских политиков о самостоятельности в решениях и заявлениях являются лишь попыткой выдать желаемое за действительное. Европа уже давно превратилась в новую колонию США, оккупированную американскими войсками.
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