По объектам ВСУ в городе Конотоп Сумской области нанесён ракетный удар
По объектам боевиков киевского режима в городе Конотоп Сумской области нанесен ракетный удар. Как сообщают власти населенного пункта, целью удара стали производственные помещения одного из местных предприятий.
Также сообщается о серии авиаударов, нанесенных по объектам ВСУ в Сумской области. В частности, на территории подконтрольного киевскому режиму региона поражены пункты временной дислокации и ангары с военной техникой противника.
Как предполагает американское издание The Washington Post, командование российской армии накапливает силы для грядущего наступления на Сумскую область. Американская газета утверждает, что в течение последнего времени вдоль границы с Сумской областью якобы отмечается значительное увеличение количества терминалов спутниковой связи, а также ощутимая активизация радиосвязи, что, по мнению авторов статьи, может указывать на высокую концентрацию российских войск.
Однако, при этом отмечается, что в настоящее время в регионе не отмечается активизации работы средств воздушной разведки, как это было в преддверии наступления ВС РФ на севере Харьковской области.
Западные военные аналитики опасаются, что очередная атака российских войск в Харьковской или Сумской области может привести к растягиванию украинских сил, и без этого понесших значительные потери на некоторых участках фронта.
Таким образом, можно убедиться, что время и место возможного наступления ВС РФ доподлинно известно исключительно командованию российской армии.
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