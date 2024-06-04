По объектам ВСУ в городе Конотоп Сумской области нанесён ракетный удар

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По объектам ВСУ в городе Конотоп Сумской области нанесён ракетный удар

По объектам боевиков киевского режима в городе Конотоп Сумской области нанесен ракетный удар. Как сообщают власти населенного пункта, целью удара стали производственные помещения одного из местных предприятий.

Также сообщается о серии авиаударов, нанесенных по объектам ВСУ в Сумской области. В частности, на территории подконтрольного киевскому режиму региона поражены пункты временной дислокации и ангары с военной техникой противника.



Как предполагает американское издание The Washington Post, командование российской армии накапливает силы для грядущего наступления на Сумскую область. Американская газета утверждает, что в течение последнего времени вдоль границы с Сумской областью якобы отмечается значительное увеличение количества терминалов спутниковой связи, а также ощутимая активизация радиосвязи, что, по мнению авторов статьи, может указывать на высокую концентрацию российских войск.

Однако, при этом отмечается, что в настоящее время в регионе не отмечается активизации работы средств воздушной разведки, как это было в преддверии наступления ВС РФ на севере Харьковской области.

Западные военные аналитики опасаются, что очередная атака российских войск в Харьковской или Сумской области может привести к растягиванию украинских сил, и без этого понесших значительные потери на некоторых участках фронта.

Таким образом, можно убедиться, что время и место возможного наступления ВС РФ доподлинно известно исключительно командованию российской армии.
8 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +6
    Сегодня, 20:11
    В Конотопе,если не ошибаюсь,действует авиаремонтное предприятие.Может его накрыли.Медным тазом?
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +1
      Сегодня, 21:02
      Цитата: dmi.pris1
      В Конотопе,если не ошибаюсь,действует авиаремонтное предприятие.Может его накрыли.Медным тазом?

      Похоже, большой медный таз неуклонно накрывает всю Нэньку winked
    2. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 21:16
      В советское время там был помимо авиа и крупный центр по ремонту приборов специальной военной техники Киевского военного округа.
      1. Витов Звание
        Витов
        0
        Сегодня, 21:37
        В Конотопе есть завод "Мотор-деталь Правекс" с самым современным оборудованием и станками. Они делали гильзы и другие заказы для автомобильной промышленности Европы. Они могут делать стволы для различных орудий....и другое точное оборудование.
  2. avianic Звание
    avianic
    +2
    Сегодня, 20:16
    Точно есть, ремонт МСИ-8, ми-24.Надо привести его в состояние пыли.
  3. Сергей3 Звание
    Сергей3
    +1
    Сегодня, 20:18
    Замечательное видео:
    https://vk.com/video-204430235_456249514
    неужели восстанавливать собрались? laughing
  4. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +4
    Сегодня, 20:27
    Самые западные регионы Украины должны подвергаться более частым и интенсивным бомбардировкам, чтобы избежать экономических, логистических и производственных убежищ.
  5. fsvlad Звание
    fsvlad
    +3
    Сегодня, 20:37
    Эх, Конотоп! В/ч 39257 (ракетный дивизион).. как вчера было.. а пролетело срок лет..