«Дропшот» 2.0: ядерные провокации у российских границ

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«Дропшот» 2.0: ядерные провокации у российских границ


Россию готовятся уничтожить


Впервые об уничтожении Советского Союза американцы всерьез задумались еще в конце 1945 года, когда Эйзенхауэр разработал план «Тоталити». Не менее 30 атомных грибов должны были взвиться над крупнейшими городами Союза, уничтожив несколько миллионов человек и парализовав военно-промышленной комплекс.



Ирония в том, что у Вашингтона в принципе не было такого большого количества атомных боеприпасов. Атаковать имеющимся арсеналом американцы не решились.

Главный вопрос – началась бы «Тоталити» при наличии искомого количества атомных бомб?

Обезоруживающий удар по столь ненавистному коммунизму Белым домом рассматривался единственно верным. Но не хватило бомб и носителей, а когда, наконец, арсеналы выросли, то у русских появилось свое оружие в придачу с лучшей в мире ПВО.

В общей сложности Пентагон подготовил не менее одиннадцати атак ядерным оружием на Советский Союз. Один из самых масштабных и проработанных считается план «Дропшот», подписанный в конце 1949 года. Но воевать в соответствии с ним намечалось не ранее 1957 года, когда у американцев появится требуемый запас бомб. Уничтожить Советский Союз предполагалось тремя сотнями атомных боеприпасов и десятками тысяч фугасных авиабомб.


История повторяется. Разумеется, сейчас никто не обнародует планы атаки на Россию со стороны НАТО, но даже по косвенным признакам они впечатляющие. И означают очередной виток напряжения вокруг украинского кризиса. Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в свой профессиональный праздник заявил:

«Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории».

Для нанесения настоящего поражения России потребуется не триста атомных авиабомб, а весь атомный потенциал Соединенных Штатов и союзников по НАТО. Ряд экспертов заявляет о подготовке преимущественно тактического ядерного вооружения, но это самоуспокоение.

Удары украинских дронов по РЛС раннего предупреждения о ядерном ударе из этой серии. Кремль пытаются предупредить о возможностях и последствиях. Только не понятно, что хотят сказать американцы. Наземный эшелон системы предупреждения является лишь частью оборонного контура. Даже при его полном уничтожении останется космическая компонента, засекающая факелы МБР сразу после старта.

Такими показательными акциями американцы ставят себя в неудобное положение. Нанести ответно-встречный удар Россия будет в состоянии в любом случае, а вот правильно отреагировать на сбой уже не сможет – дополнительный наземный эшелон будет вне игры. Утрируя, можно сказать, что Россия вправе будет Байдену (или кто там будет вместо него) отправить весь свой ракетный запас только на основании нескольких солнечных зайчиков, попавших на сенсоры спутников «Око».

В общем, собственный конец американцы, пусть чуть-чуть, но приблизили атаками украинских дронов в Оренбурге и Армавире.

Стеклянный дом


Помимо атак на объекты стратегической обороны, блок НАТО сделал еще несколько провокационных шагов.

Учения с использованием тактического ядерного оружия у границы России – одно из главных событий в этой серии. Отработка ударов ТЯО по территории нашей страны на Западе кажется вполне адекватным ответом на аналогичные учения Российской Армии. Но это только на первый взгляд.

Во-первых, решение о маневрах Кремль принимал для остужения пыла генералов НАТО, готовых ввести войска на Украину и дать зеленый свет на удары по Крымскому мосту. В канун или даже в день инаугурации президента. Это была предупредительная и ответная мера.

Противник вроде бы отказался от первоначальных планов, но выбрал не менее опасную стратегию. Речь о «великодушном» разрешении ВСУ наносить удары натовским оружием по международно признанной территории России. Справедливости ради, никто из них ранее особо это и не запрещал – националисты уже давно работают и Patriot, и РСЗО Vampire по нашим приграничным районам. Теперь вот можно еще и HIMARS, и Mars. Нельзя только ATACMS, но с переходом очередной красной черты трудно исключать появление и этих ракет над Белгородской областью и соседями.

Вторым признаком явной эскалации стало приближение тактического ядерного оружия НАТО к западным границам России. Для сравнения: Вашингтону не угрожает ни один «Искандер» со специальной боевой частью, ни одна крылатая ракета с несколькими килотоннами в тротиловом эквиваленте. А Москва и Санкт-Петербург под боем американского ТЯО, как ни крути.

Поэтому называть эскалацию зеркальным ответом на российские учения нельзя – взаимное размещение сил изначально не в пользу России. Что тем не менее не отменяет удара межконтинентальными ракетами по американским «центрам принятия решений» в случае атаки тактическими зарядами.


Но дело не только в дисбалансе на оси Россия – США, а в ущербном положении Европы.

Вместо того, чтобы сидеть смирно и не раскрывать рот, Брюссель с прочими столицами напрочь забыли о собственном населении. Это налогоплательщики и избиратели, между прочим. Владимир Путин напомнил:

«Представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах – они должны вообще отдавать себе отчет, с чем они играют. Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией с очень плотным населением. И это фактор, который они должны иметь в виду прежде, чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории».

Числа играют совсем не в сторону европейцев.

В европейской части России средняя плотность населения не превышает 20–23 человека на квадратный километр. Исключая, разумеется, мегаполисы Москву и Санкт-Петербург. В 750-миллионной Европе средняя плотность составляет 73 человека на квадратный километр. Даже в Восточной Европе этот показатель составляет более 30 человек, а в Западной уходит за 180.

Европейцы всерьез готовы за каждого россиянина отдать 6–10 своих граждан?

Такое соотношение справедливо при паритете ТЯО в Европе и России. Но это не так – Российская Армия обладает большим потенциалом и вполне способна на каждый натовский тактический боеприпас с ядерной начинкой предложить несколько своих. Сколько точно, никто не скажет. Гипотетические весы окончательно перекашивает не в пользу Европейского Союза.

Вероятность гибели нескольких сотен обитателей Старого Света на одного россиянина очень велика.

Причем достанется не только зачинателям войны – англичанам, немцам, поляками и французам, но и старающимся держаться подальше скандинавам, австрийцам и швейцарцам. Мы с противниками из НАТО находимся в гипотетических стеклянных домах, для которых каждый случайный выстрел может быть роковым. Только вот у противника домик поближе и пожиже.

В общем, грозить России тактической ядерной дубинкой даже из-за океана им страшновато, не говоря уже о европейской дислокации.

«Куда лезут, неразумные?» – пожалуй, самый мягкий комментарий относительно последних маневров врагов около российских границ.
11 комментариев
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  1. антивирус Звание
    антивирус
    -1
    Сегодня, 06:09
    Вместо того, чтобы сидеть смирно и не раскрывать рот, Брюссель с прочими столицами напрочь забыли о собственном населении.
    Пподжигателям войны наши презрение и забота. В магадане.
    За что война с европой будет? За рынок ес? Или за свои идеалы?
  2. turembo Звание
    turembo
    0
    Сегодня, 06:10
    Ну вместо надувания щек и громких обещаний нужно вернуть ядерный паритет, расположив ракеты поближе к США, один раз помогло, почему бы не повторить положительный опыт. Вполне безопасно, вполне экологично, и в принципе никто не пострадает. Но так никто не сделает, когда у нашей элиты связей и близких больше на западе чем в России, пока не станет наоборот данный тип вооружений практически бесполезен, скорее наши же боеголовки посыпятся на наши с Вами головы, чем на запад. Уж слишком много там патриотов страны, всей душой ненавидящую это же страну...
    1. Frettaskyrandi Звание
      Frettaskyrandi
      +1
      Сегодня, 06:57
      Ну вместо надувания щек и громких обещаний нужно вернуть ядерный паритет, расположив ракеты поближе к США

      И где же, по Вашему, находится это "поближе"?
  3. Виктор Ленинградец Звание
    Виктор Ленинградец
    -3
    Сегодня, 07:08
    Учения с использованием тактического ядерного оружия у границы России – одно из главных событий в этой серии. Отработка ударов ТЯО по территории нашей страны на Западе кажется вполне адекватным ответом на аналогичные учения Российской Армии. Но это только на первый взгляд.

    Во-первых, решение о маневрах Кремль принимал для остужения пыла генералов НАТО, готовых ввести войска на Украину и дать зеленый свет на удары по Крымскому мосту. В канун или даже в день инаугурации президента. Это была предупредительная и ответная мера.


    Все эти манёвры Кремля в стиле Кота Леопольда - жалкая попытка вызвать у противника желание договориться. Отработка ударов ЯО, причём всех видов, должна быть произведена натурно на ТВД, с последующим разгромом и оккупацией и включением Украины в состав Российской Федерации. Только к этой операции нужна соответствующая подготовка.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      +1
      Сегодня, 07:34
      Включение укры в состав??? Чтоб потом её восстанавливать и кормить? А они нам тут партизанить будут. В своем уме то?
      1. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        -2
        Сегодня, 07:43
        Включение укры в состав??? Чтоб потом её восстанавливать и кормить? А они нам тут партизанить будут. В своем уме то?

        Восстанавливать придётся, чай наше. А партизанить будет некому. Они и сейчас-то по Европам партизанят.
        И вот это "кормить" обычно свойственно деятелям интеллектуального труда, живущим на долю нефтяной ренты, не желающих делиться. Кормящий орган у вас по половому признаку отсутствует, так что не стоит волноваться. Прокормят они и себя и семьи и ещё и часть общей страны.
        1. Виктор Ленинградец Звание
          Виктор Ленинградец
          0
          Сегодня, 07:46
          Ну и главное: Не мы, так нас. Это первобытное правило актуально и сегодня. Не включим все области Украины в состав Российской Федерации - получим форпост НАТО в России, а следом - в Белоруссии.
  4. rotmistr60 Звание
    rotmistr60
    0
    Сегодня, 07:11
    Цитата: turembo
    Ну вместо надувания щек и громких обещаний нужно вернуть ядерный паритет, расположив ракеты поближе к США, один раз помогло
    Просто в то время еще не было ракет с необходимой дальностью полета, да и союзник у СССР был надежный - Куба. Сегодня просто нет смысла искать территорию поближе к Сша, чтобы разместить свои ракеты, которые и так могут достать их с нашей территории и плюс АПЛ в Атлантике.
    1. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 07:36
      АПЛ если только на севере и в тихом, Атлантика вся просматривается вражинами без шансов для нас
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 07:53
    Вашингтону не угрожает ни один «Искандер» со специальной боевой частью

    А надо чтобы угрожал..
  6. С.З. Звание
    С.З.
    0
    Сегодня, 08:02
    Голубая мечта Китая - ядерная война России с НАТО. В таком случае жители того места, где сегодня находится Москва, через 100 лет будут разговаривать на китайском языке.