«Дропшот» 2.0: ядерные провокации у российских границ
Россию готовятся уничтожить
Впервые об уничтожении Советского Союза американцы всерьез задумались еще в конце 1945 года, когда Эйзенхауэр разработал план «Тоталити». Не менее 30 атомных грибов должны были взвиться над крупнейшими городами Союза, уничтожив несколько миллионов человек и парализовав военно-промышленной комплекс.
Ирония в том, что у Вашингтона в принципе не было такого большого количества атомных боеприпасов. Атаковать имеющимся арсеналом американцы не решились.
Главный вопрос – началась бы «Тоталити» при наличии искомого количества атомных бомб?
Обезоруживающий удар по столь ненавистному коммунизму Белым домом рассматривался единственно верным. Но не хватило бомб и носителей, а когда, наконец, арсеналы выросли, то у русских появилось свое оружие в придачу с лучшей в мире ПВО.
В общей сложности Пентагон подготовил не менее одиннадцати атак ядерным оружием на Советский Союз. Один из самых масштабных и проработанных считается план «Дропшот», подписанный в конце 1949 года. Но воевать в соответствии с ним намечалось не ранее 1957 года, когда у американцев появится требуемый запас бомб. Уничтожить Советский Союз предполагалось тремя сотнями атомных боеприпасов и десятками тысяч фугасных авиабомб.
История повторяется. Разумеется, сейчас никто не обнародует планы атаки на Россию со стороны НАТО, но даже по косвенным признакам они впечатляющие. И означают очередной виток напряжения вокруг украинского кризиса. Руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов в свой профессиональный праздник заявил:
Для нанесения настоящего поражения России потребуется не триста атомных авиабомб, а весь атомный потенциал Соединенных Штатов и союзников по НАТО. Ряд экспертов заявляет о подготовке преимущественно тактического ядерного вооружения, но это самоуспокоение.
Удары украинских дронов по РЛС раннего предупреждения о ядерном ударе из этой серии. Кремль пытаются предупредить о возможностях и последствиях. Только не понятно, что хотят сказать американцы. Наземный эшелон системы предупреждения является лишь частью оборонного контура. Даже при его полном уничтожении останется космическая компонента, засекающая факелы МБР сразу после старта.
Такими показательными акциями американцы ставят себя в неудобное положение. Нанести ответно-встречный удар Россия будет в состоянии в любом случае, а вот правильно отреагировать на сбой уже не сможет – дополнительный наземный эшелон будет вне игры. Утрируя, можно сказать, что Россия вправе будет Байдену (или кто там будет вместо него) отправить весь свой ракетный запас только на основании нескольких солнечных зайчиков, попавших на сенсоры спутников «Око».
В общем, собственный конец американцы, пусть чуть-чуть, но приблизили атаками украинских дронов в Оренбурге и Армавире.
Стеклянный дом
Помимо атак на объекты стратегической обороны, блок НАТО сделал еще несколько провокационных шагов.
Учения с использованием тактического ядерного оружия у границы России – одно из главных событий в этой серии. Отработка ударов ТЯО по территории нашей страны на Западе кажется вполне адекватным ответом на аналогичные учения Российской Армии. Но это только на первый взгляд.
Во-первых, решение о маневрах Кремль принимал для остужения пыла генералов НАТО, готовых ввести войска на Украину и дать зеленый свет на удары по Крымскому мосту. В канун или даже в день инаугурации президента. Это была предупредительная и ответная мера.
Противник вроде бы отказался от первоначальных планов, но выбрал не менее опасную стратегию. Речь о «великодушном» разрешении ВСУ наносить удары натовским оружием по международно признанной территории России. Справедливости ради, никто из них ранее особо это и не запрещал – националисты уже давно работают и Patriot, и РСЗО Vampire по нашим приграничным районам. Теперь вот можно еще и HIMARS, и Mars. Нельзя только ATACMS, но с переходом очередной красной черты трудно исключать появление и этих ракет над Белгородской областью и соседями.
Вторым признаком явной эскалации стало приближение тактического ядерного оружия НАТО к западным границам России. Для сравнения: Вашингтону не угрожает ни один «Искандер» со специальной боевой частью, ни одна крылатая ракета с несколькими килотоннами в тротиловом эквиваленте. А Москва и Санкт-Петербург под боем американского ТЯО, как ни крути.
Поэтому называть эскалацию зеркальным ответом на российские учения нельзя – взаимное размещение сил изначально не в пользу России. Что тем не менее не отменяет удара межконтинентальными ракетами по американским «центрам принятия решений» в случае атаки тактическими зарядами.
Но дело не только в дисбалансе на оси Россия – США, а в ущербном положении Европы.
Вместо того, чтобы сидеть смирно и не раскрывать рот, Брюссель с прочими столицами напрочь забыли о собственном населении. Это налогоплательщики и избиратели, между прочим. Владимир Путин напомнил:
Числа играют совсем не в сторону европейцев.
В европейской части России средняя плотность населения не превышает 20–23 человека на квадратный километр. Исключая, разумеется, мегаполисы Москву и Санкт-Петербург. В 750-миллионной Европе средняя плотность составляет 73 человека на квадратный километр. Даже в Восточной Европе этот показатель составляет более 30 человек, а в Западной уходит за 180.
Европейцы всерьез готовы за каждого россиянина отдать 6–10 своих граждан?
Такое соотношение справедливо при паритете ТЯО в Европе и России. Но это не так – Российская Армия обладает большим потенциалом и вполне способна на каждый натовский тактический боеприпас с ядерной начинкой предложить несколько своих. Сколько точно, никто не скажет. Гипотетические весы окончательно перекашивает не в пользу Европейского Союза.
Вероятность гибели нескольких сотен обитателей Старого Света на одного россиянина очень велика.
Причем достанется не только зачинателям войны – англичанам, немцам, поляками и французам, но и старающимся держаться подальше скандинавам, австрийцам и швейцарцам. Мы с противниками из НАТО находимся в гипотетических стеклянных домах, для которых каждый случайный выстрел может быть роковым. Только вот у противника домик поближе и пожиже.
В общем, грозить России тактической ядерной дубинкой даже из-за океана им страшновато, не говоря уже о европейской дислокации.
«Куда лезут, неразумные?» – пожалуй, самый мягкий комментарий относительно последних маневров врагов около российских границ.
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