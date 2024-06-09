Программы ВВС США по снижению стоимости авиационных ракет
Подготовка ракеты AGM-158B JASSM-ER к боевому вылету. Фото Минобороны США
На вооружении тактической авиации ВВС и ВМС США состоят ракеты «воздух-поверхность» разных типов. Они отличаются техническим совершенством и высокими боевыми характеристиками, но при этом имеют высокую цену. Пентагон собирается сокращать затраты на оружие, в связи с чем проводит новую научно-исследовательскую программу с шифром ETV. Ее участники должны будут сформировать оптимальный облик недорогой простой в производстве ракеты с высокими тактико-техническими характеристиками.
Сложно и дорого
Пентагон давно не устраивает сложившаяся ситуация с ценами на серийное авиационное вооружение. При всех своих преимуществах, современные ракеты и бомбы оказываются дорогими, и их массовая закупка связана с большими тратами. Такие закупки не всегда удается без проблем согласовать и включить в новый военный бюджет.
К примеру, крылатые ракеты «воздух-поверхность» AGM-158B JASSM-ER в контрактах последних лет стоили Пентагону до 1,5 млн долл. за штуку. Перспективные противорадиолокационные AGM-88G AARGM-ER в серии будут стоить не менее 700-750 тыс. долл. При этом уже понятно, что их следующие модификации или новые образцы тех же классов, ожидаемые в перспективе, будут существенно дороже.
Ведомство пытается бороться со сложившимися проблемами и принимает меры. В частности, ведется поиск способов сокращения стоимости перспективных боеприпасов без потерь в тактико-технических характеристиках. Очередные этапы таких исследований идут прямо сейчас, и в ближайшее время ожидаются их результаты.
Конкурс идей
Основные работы в контексте удешевления вооружений ведутся Исследовательской лабораторией ВВС США (AFRL) и различными ее подразделениями. Так, летом 2023 г. инновационный отдел Лаборатории AFWERX и Исполнительное управление программы вооружений (PEO) провели конкурс концептов Weapons PEO Challenge.
В этом мероприятии приняли участие несколько научных, проектных и производственных организаций военно-промышленного сектора. Им дали задачу сформировать концепт авиационной ракеты «воздух-поверхность» с дальностью полета не менее 500 морских миль (926 км), высокими показателями точности и могущества. При этом расчетная стоимость серийного изделия не должна превышать 150 тыс. долл.
В сентябре 2023 г. представители организаций-участников представили свои идеи и концепты. AFRL и AFWERX ознакомились с предложенными идеями и дали им свою оценку. В январе 2024-го состоялась еще одна подобная встреча, на которой обсудили дополнительные вопросы, касающиеся производства, внедрения, применения и т.д. нового вооружения. Предполагалось, что лучшие идеи конкурса могут получить развитие в рамках полноценных проектов.
От концептов к прототипам
Ранее в этом году ВВС запустили еще одну научно-исследовательскую работу, целью которой является поиск оптимального облика удешевленной авиационной ракеты с высокими боевыми характеристиками. Программу реализуют Управление вооружений Центра управления жизненным циклом ВВС (AFLCMC/EB) и Подразделение оборонных инноваций Минобороны (DIU).
Концепт ракеты ETV от компании Integrated Solutions for Systems
Новая программа получила название Enterprise Test Vehicle («Корпоративный опытный образец»). В течение некоторого времени после старта программы шел прием заявок от потенциальных участников в лице авиастроительных организаций. В ближайшее время AFLCMC/EB и DIU планировали рассмотреть заявки и выбрать наиболее интересные.
О старте нового этапа программы ETV сообщили 3 июня. Изучив предложения большого количества участников, организаторы программы выбрали четыре наиболее удачных от разных компаний. Контракты на продолжение работ получили компании Anduril Industries, Integrated Solutions for Systems (IS4S), Leidos Dynetics и Zone 5 Technologies.
По условиям договоров, в течение следующих семи месяцев компании-участники должны завершить разработку своих проектов и изготовить опытные образцы крылатых ракет, а также провести летные испытания. После этого ВВС выберут победителя, и его ракета получит дальнейшее развитие. Доведут ли ее до серийного производства и принятия на вооружение, неясно.
Точные тактико-технические требования программы ETV не сообщались, но AFLCMC/EB и DIU раскрыли их основные пункты. Так, главной целью программы является максимальное сокращение стоимости готовой ракеты. Для этого в конструкции изделия должны широко использоваться доступные коммерческие компоненты, нужно оптимизировать процессы разработки и производства, а также использовать иные меры.
Ракета от Leidos Dynetics
При всем этом, финансовые аспекты программы ETV не раскрываются. Стоимость контрактов на разработку конкурсных проектов неизвестна. Также не называли целевую стоимость готовой ракеты, которую хочет получить Пентагон. Возможно, такие подробности появятся позже, когда проекты выйдут на стадию испытаний.
На уровне концептов
Разработка ракет ETV находится на самой ранней стадии, но три участника из четырех уже показали, как должны выглядеть их изделия. Пока речь идет только о художественных изображениях, но и такие материалы позволяют увидеть основные особенности предлагаемых конструкций и их отличия друг от друга. Свои концепты показали компании IS4S, Leidos и Zone 5. В свою очередь, Anduril Industries пока не публикует подобные материалы.
Компания IS4S показала ракету с приплюснутым корпусом, образованным двумя изогнутыми поверхностями. В центральной части предусмотрено стреловидное крыло, вероятно, раскладное, а в хвосте находится V-образный стабилизатор. Очевидно, в этом проекте сделан акцент на малозаметности и применены наиболее популярные решения такого рода. При этом состав внутреннего оснащения и параметры подобной ракеты пока не уточняются.
Leidos Dynetics предлагает ракету в цилиндрическом корпусе без стелс-технологий, оснащенную Х-образным оперением. Крыло предлагается сделать прямым и в виде одной детали. Для упрощения конструкции, использован один поворотный механизм: в транспортном положении плоскость лежит на корпусе, а при пуске разворачивается на 90°.
Предварительное предложение от Zone 5 Technologies
Zone 5 Technlogies так же предлагает малозаметный боеприпас. В этом случае корпус должен иметь близкое к прямоугольному сечение и низкорасположенное стреловидное крыло. Оперение состоит из трех плоскостей – одного киля и стабилизатора с отрицательным V. На представленном концепте можно заметить некое окно в носовой части, вероятно, его наличие связано с используемой ГСН. В днище фюзеляжа имеется воздухозаборник.
К сожалению, пока известен только экстерьер трех ракет. Состав их оборудования и характеристики, по понятным причинам, не раскрываются. При этом именно такая информация представляет наибольший интерес. Она могла бы продемонстрировать подходы к подбору комплектующих и ожидания разработчиков. Также многое о проектах рассказала бы расчетная стоимость готовых ракет и ее сравнение с ценой изделий, имеющих схожие технические характеристики.
Оружие будущего
Таким образом, Пентагон всерьез решил сокращать стоимость авиационных вооружений и собирается делать это на уровне базовых концепций. Ряду компаний с опытом в этой сфере поручено разработать ракеты «воздух-поверхность» с высокими характеристиками и упрощенной конструкцией, а также с минимальной ценой. Предварительные проекты такого оружия уже готовы, и компании-разработчики даже готовы показать его внешний вид.
Конкурсная часть программы ETV будет продолжаться до конца текущего года. За это время четыре участника завершат проектирование и подадут свои ракеты на испытания. На этом этапе можно будет говорить о реальных результатах проекта – станет ясно, справились ли участники с поставленными задачами, и каким оказался итог их работ. И тогда же ВВС предстоит решить, останется ли программа ETV очередным любопытным экспериментом или повлияет на дальнейшее развитие вооружений.
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