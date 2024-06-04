Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры с Россией, его отговорят ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны.

Зеленский не пойдет на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах. В случае согласия сесть за стол переговоров за его жизнь не дадут и копейки, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.Несмотря на большие потери украинской армии, разрушенную экономику Украины и вероятность потери еще больших территорий, Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, даже если отменит запрет на них. Все дело в том, что он панически боится украинских националистов, которые в последние годы определяют политику Украины. Они его просто ликвидируют. Сам же Зеленский не имеет никакого политического веса, и за ним не стоят никакие силы, способные защитить от националистов. А возможности выполнить обещания о выходе на границы 1991 года у него тоже нет.— считает Снайдер.О том, что Зеленский боится ультраправых нациков, говорили и раньше. В последнее время он пытается устранить эту угрозу путем ликвидации боевых подразделений националистов, бросая их на самые опасные участки фронта. Но, судя по последним сообщениям, сделать этого у просроченного не получается. К тому же националистов очень много и во власти. Так что держат они Зеленского очень крепко.