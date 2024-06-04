Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

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Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

Зеленский не пойдет на переговоры с Россией ни при каких обстоятельствах. В случае согласия сесть за стол переговоров за его жизнь не дадут и копейки, считает колумнист издания Responsible Statecraft Тэд Снайдер.

Несмотря на большие потери украинской армии, разрушенную экономику Украины и вероятность потери еще больших территорий, Зеленский не пойдет на переговоры с Россией, даже если отменит запрет на них. Все дело в том, что он панически боится украинских националистов, которые в последние годы определяют политику Украины. Они его просто ликвидируют. Сам же Зеленский не имеет никакого политического веса, и за ним не стоят никакие силы, способные защитить от националистов. А возможности выполнить обещания о выходе на границы 1991 года у него тоже нет.



Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры с Россией, его отговорят ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны.

— считает Снайдер.

О том, что Зеленский боится ультраправых нациков, говорили и раньше. В последнее время он пытается устранить эту угрозу путем ликвидации боевых подразделений националистов, бросая их на самые опасные участки фронта. Но, судя по последним сообщениям, сделать этого у просроченного не получается. К тому же националистов очень много и во власти. Так что держат они Зеленского очень крепко.
24 комментария
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  1. Shurik70 Звание
    Shurik70
    +6
    Сегодня, 20:54
    Зеленский труп при любых раскладах.
    Возможно, даже до окончания войны. Но всё же при войне он американцам немного нужен
    После войны он не станет нужен никому, но будет очень неудобным свидетелем.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 21:04
      Зеленский боится нацистов? fool
      Просроченный презик - сам нацист, укрофюрер.
      Зеленский не заключит мир ни при каких обстоятельствах, потому что боится ЦРУ и МИ-6, которые приказали ему воевать до последнего украинца, и контролируют выполнение приказа. ЦРУ пострашнее любого фашиста будет. am
      Чуть что не так: за кукан и на пицунду. am А могут и мехом внутрь вывернуть am
    2. Лешак Звание
      Лешак
      +1
      Сегодня, 21:24
      Зеленский труп при любых раскладах.
      Не буду утверждать, но шанс прожить долгую жизнь у него есть - в России на пожизненном сроке.
      Всё другие варианты ещё более фантастичны на мой взгляд.
      1. Napayz Звание
        Napayz
        0
        Сегодня, 21:41
        При пожизненном сроке он проживёт до собственной смерти. Но это вовсе не значит - долго.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +4
      Сегодня, 21:25
      Западу нужен узурпатор прикрываясь которым они они творят беспредел. И Кукловоды а не националисты будут решать его судьбу.
      1. Фаталист Звание
        Фаталист
        0
        Сегодня, 21:37
        Согласен. Позвольте дополнить вашу мысль. В дальнейшем, будут прикрываться тем, что "Не виноватая я, он сам пришёл."
    4. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      0
      Сегодня, 21:43
      Он может стать ненужным и до окончания войны! Почему? Он слишком много знает! И как свидетель должен быть ликвидирован! Где гарантии что Байден перед выборами не захочет стать президентом-миротворцем? Окраина сядет за стол переговоров. Но сядет не с Зеленским, а допустим с мятежным Залужным. А зеленского просто ликвидируют контрольным в голову!
    5. b-ili-d Звание
      b-ili-d
      -1
      Сегодня, 21:54
      Не совсем верно. Он нужен, ведь после войны кто-то должен будет ответить за весь беспредел. Запад, как обычно, будет изображать невинность, говоря: «Смотрите, это всё он, а мы не знали». И нам он нужен живой, на скамье подсудимых. И он это понимает, поэтому пока идёт война, он в безопасности.
  2. Ясная Звание
    Ясная
    +2
    Сегодня, 20:54
    Все дело в том, что он панически боится украинских националистов, которые в последние годы определяют политику Украины. Они его просто ликвидируют

    Они все равно его уничтожат. Это правило существования бандеровцев. Кто нибудь и когда нибудь видел, чтобы бандеровцы созидали?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 21:21
      Они все равно его уничтожат.

      Пока у Зели есть людские ресурсы бодаться с Россией, у него есть шанс выжить.
      Но, всё равно, конец у него один...
  3. Hagen Звание
    Hagen
    0
    Сегодня, 20:58
    Даже если Зеленский отменит запрет на переговоры с Россией, его отговорят ультраправые националисты, которые убедили его отказаться от предвыборной мирной платформы до войны.
    — считает Снайдер.

    Чего бы там ни считали всякие колумнисты, вопрос не в том, пойдет ли куда Зеленский или нет. По вопросам переговоров с Украиной уже решил Путин. Он с Зеленским на переговоры не пойдет. Все эти рассуждения Снайлера ни о чем... потому что он не увидел главного в этом вопросе.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 21:04
    Может хватит зе мусолить ,он никто и зовут его ни как.За него Байден ответил в интервью Тайм ,которое было взято 28 мая ,а опубликовано сегодня.Будем воевать до Победы ,до нашей Победы.Точка.Ни каких переговоров на наших условиях запад не приемлет.Следущего наверно попытаются грохнуть - товарища Орбана.Он был упомянут Байденом.
    1. Enceladus Звание
      Enceladus
      0
      Сегодня, 21:12
      Солидарен, Коллега!
      А то пол дня новостей... фигаро тут, фигаро там... лучше бы у него как у сапера - одна нога тут ... другая там.. laughing

      З.Ы, Андрей hi:
  5. wanna Звание
    wanna
    +3
    Сегодня, 21:04
    Почему новости об актере-гее такие насыщенные?

    Чем он занимался в последнее время? В Азии он появился на конференции в Сингапуре, но никто его особенно не заметил. Встреча с президентом Филиппин, но президент Филиппин - сам по себе скромный персонаж, и даже когда Филиппины согласились выступить на швейцарской конференции, никому не было дела до президента Филиппин, бывшей американской колонии.

    Это все какой-то американский истукан, а в Азии люди не считают, что такие люди тратят наше внимание.

    Телекомментатор злобно язвил: «У господина Актера явно кризис, и ему придется скитаться и выпрашивать деньги, чтобы убедить украинцев в легитимности своего пока еще существования».
    1. wanna Звание
      wanna
      +1
      Сегодня, 21:13
      Плохая программа перевода ловко перевела «товарищ» как гей, когда я хотел сказать «господин актер».
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 21:10
    Я думаю его не какие-то там националисты держат, а дядя Сэм
  7. михаилл Звание
    михаилл
    0
    Сегодня, 21:10
    На фотке Зеленский очень прилично выглядит. Наверное притормозил на дороге и прокапался.
  8. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 21:17
    Открыл секрет эксперт. laughing Всё равно, что написать докторскую на тему почему дважды два четыре. Но, по моему раньше нациков его "обналичит" собственная охрана из хмурых бритов.
  9. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    -1
    Сегодня, 21:17
    Ну думаю - началось. То - обнуленный, то - просроченный. Каких только прилагательных не услышишь от выпускников ВУЗов по промывке мозгов населению
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 21:28
    а вообще зеле нужно было идти на выборы, проигрывать и сваливать за кардон, оставляя эту огромную вонючую кучу разгребать другим
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 21:31
    А кто такой зелебобик, что б с ним какие то переговоры вести?
    Оно и раньше говорить надо было с настоящим хозяином укропии, а теперь и смыслов нет, договариваться там с кем то, о чем то...
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 21:34
    Американский эксперт назвал причину, по которой Зеленский не пойдет на переговоры с Россией

    Я тоже знаю! fellow laughing
    Потому что с ним никто переговоров вести и не будет! fellow lol
  13. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    Сегодня, 22:14
    Есть большая вероятность, что после окончания войны ( а закончится она явно не "возвратом" Крыма и выходом на границы 1991 года). зелибобик будет доживать свой век на какой нибудь военной базе в мелкобритии или пен до сии. Думаю, будет очень много ще невмерликов желающих отблагодарить клоуна за отказ от Стамбульских соглашений. Да и наши спецслужбы не откажутся накормить клоуна полонием.
  14. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 22:37
    Сказки про злых нацистов и "хорошего" Зеленского, как сказал фюрер ливерная колбаса, смехотворны. Зеленский сам и есть главный нацист.