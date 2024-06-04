Свыше тысячи экземпляров для замены Dardo: Италия в поисках новой БМП

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Свыше тысячи экземпляров для замены Dardo: Италия в поисках новой БМП

БМП Dardo


3 июня 2024 года Италия объявила о намерении заменить свой парк БМП Dardo на новую гусеничную бронемашину. Местным компаниям Leonardo и Iveco Defence Vehicles (объединены в совместное предприятие CIO) поручено подыскать европейских партнеров, которые имеют опыт создания новой бронетехники, чтобы не начинать разработку «с нуля».



Как указывается в издании Defense News, окончательный проект планируется разработать к концу этого года. Конкретной целью этой программы является закупка 1050 новых БМП. Приобретение столь большого объема техники позволит заменить не только Dardo, но и прочие бронемашины итальянской армии, которые Минобороны может посчитать устаревшими.

Dardo – это основная БМП итальянской армии. Она была разработана и производилась совместным предприятием Iveco Fiat Oto Melara для замены старых американских бронемашин M113. В первой половине 2000-х было выпущено 200 единиц. Машина весом 23 тонны вооружена 25-мм пушкой Oerlikon Contraves, 7,62-мм пулеметом и двумя ПУ для ПТУР TOW.

Среди потенциальных кандидатов на участие в разработке новой БМП называются франко-немецкая компания KNDS с моделью Boxer; немецкая Rheinmetall с Lynx; и шведская BAE Systems Hägglunds с CV90.

Планируется, что свыше тысячи экземпляров новой итальянской машины будут поставлены в период с 2029 по 2041 год, при этом с 2027 по 2028 год будет произведено около 20 прототипов платформы, представленных в 16 различных конфигурациях.

В Италии также запущена программа по закупке танков Leopard у немецкого производителя KNDS, с которым наряду с этим действует соглашение об участии в проекте создания нового ОБТ MGCS.

11 комментариев
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  1. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Сегодня, 21:54
    А говорят: "Реклама двигатель прогресса", а вот ни фига - страх двигатель прогресса. Все, в гейропе, напугали сами себя российской угрозой и начали шевелиться в сторону своей обороны (местами сарказм). feel
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      0
      Сегодня, 22:03
      До сих пор я думал, что война двигатель прогресса. laughing
      1. Лешак Звание
        Лешак
        -1
        Сегодня, 22:16
        До сих пор я думал, что война двигатель прогресса
        Если похоронного то Вы абсолютно правы.
        1. Фаталист Звание
          Фаталист
          0
          Сегодня, 22:19
          Да нет же, коллега, похоронные услуги как раз таки упрощаются.)
          1. Лешак Звание
            Лешак
            0
            Сегодня, 22:31
            Да нет же, коллега, похоронные услуги как раз таки упрощаются.)

            А разве прогресс это всегда усложнение? what
            1. Фаталист Звание
              Фаталист
              0
              Сегодня, 22:31
              Упрощение чаще ведёт к регресу.
  2. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 21:56
    Я бы сказал, что из всех армий НАТО, не считая американской, самая опасная - турецкая, затем британская, а итальянская - последняя, потому что итальянцы не хотят воевать ни на Украине, ни где-либо еще, и они уже дали это понять миниатюрному петушку французского президента.
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 22:32
      Вряд ли можно согласиться с Вами насчёт британской армии. Она и в 80-е не блистала (Фолкленды), а с тех пор ее выхолостили вконец сэры и пэры помешавшиеся на экономии. В условиях тотального недофинансирования англичане сделали ставку на профессионализм, мол, пусть солдаты будут хорошо обучены, это компенсирует недостатки и нехватку техники. Но по факту получается следующее. Во-первых армия скукожилась до нецензурной величины, во-вторых, у них нет сил воевать по стандартам НАТО, добиваясь господства в воздухе и проч, а в третьих альтернативные способы ведения войны а ля всу и мы, с опорой на массовые БПЛА и РЭБ они тоже не могут, в силу отсутствия и того и другого в заметных количествах
  3. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 22:00
    Примазались к франко_немецкому проекту. Проект mgcs, кстати предполагает не только создание нового танка, но и модернизация имеющихся Лео2 и Леклерк. А именно новый движок 1500 л.с., пушка 130мм, новые системы связи и СУО.Новый же танк решено делать в 60т. Хотели повысить мощь 140мм пушкой, но посчитали , что 10мм повышения орудия даёт 50 процентный прирост дульной энергии и импульс на башню. Ну, как то так, в двух словах. Ах да, если что, орудие mgcs 130мм.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 22:09
    Какие у них долгоиграющие планы, до 2041 года. А какая доля к этому времени будет пенсионеров в Италии, одной из самых возрастных стран мира, откуда массово уезжает из-за безработицы молодежь?
  5. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 22:32
    Такая тарантыга на картинке как luchs обвешанный дополнительно броней дымами и т дlaughing