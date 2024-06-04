Вы знаете, что на Украине есть венгерское меньшинство. Многие из них призваны воевать на стороне украинских войск. Они сражаются и погибают. И поэтому Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане, проживая на украинской территории, погибают в ходе этого конфликта.

Представьте, что мы будем поставлять оружие, как это делает, например, Италия. И представьте, что мы разрешим Украине наносить удары по российской территории. Тогда это вызовет сильную реакцию со стороны России. И все мы окажемся в шаге от вмешательства НАТО.

В этом нет никаких стратегических интересов ЕС. Поэтому нужно призывать к прекращению огня, к завершению конфликта. Общество хочет мира, а не войны.