Орбан: Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой проживают на Украине и гибнут в украинском конфликте
Венгерский премьер сделал заявление, которое сегодня активно обсуждают не только в самой Венгрии. Заявление это касается украинского конфликта.
В интервью итальянскому изданию «Иль Джиорнале» Виктор Орбан заявил, что боевые действия на территории Украины вызывают у Венгрии и венгров особую озабоченность в связи с тем, что всё это происходит в соседнем государстве.
Премьер Венгрии:
Имел в виду Орбан в первую очередь венгров (лиц в том числе с венгерским паспортом) Закарпатья, которые не успели выбраться за рубеж и которых мобилизует в ВСУ киевский режим.
По словам Виктора Орбана, в том числе поэтому официальный Будапешт выступает против эскалации конфликта, против поставок оружия.
Орбан:
По словам венгерское премьера, Венгрия не собирается идти на такие риски.
Также Виктор Орбан раскритиковал ЕС за стратегию по Украине. По словам главы венгерского кабмина, вся эта стратегия состоит только в одном: «играть с огнём».
Орбан:
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