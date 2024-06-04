Орбан: Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой проживают на Украине и гибнут в украинском конфликте

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Орбан: Венгрия - единственная страна ЕС, граждане которой проживают на Украине и гибнут в украинском конфликте

Венгерский премьер сделал заявление, которое сегодня активно обсуждают не только в самой Венгрии. Заявление это касается украинского конфликта.

В интервью итальянскому изданию «Иль Джиорнале» Виктор Орбан заявил, что боевые действия на территории Украины вызывают у Венгрии и венгров особую озабоченность в связи с тем, что всё это происходит в соседнем государстве.

Премьер Венгрии:

Вы знаете, что на Украине есть венгерское меньшинство. Многие из них призваны воевать на стороне украинских войск. Они сражаются и погибают. И поэтому Венгрия является единственной страной ЕС, чьи граждане, проживая на украинской территории, погибают в ходе этого конфликта.

Имел в виду Орбан в первую очередь венгров (лиц в том числе с венгерским паспортом) Закарпатья, которые не успели выбраться за рубеж и которых мобилизует в ВСУ киевский режим.

По словам Виктора Орбана, в том числе поэтому официальный Будапешт выступает против эскалации конфликта, против поставок оружия.

Орбан:

Представьте, что мы будем поставлять оружие, как это делает, например, Италия. И представьте, что мы разрешим Украине наносить удары по российской территории. Тогда это вызовет сильную реакцию со стороны России. И все мы окажемся в шаге от вмешательства НАТО.

По словам венгерское премьера, Венгрия не собирается идти на такие риски.

Также Виктор Орбан раскритиковал ЕС за стратегию по Украине. По словам главы венгерского кабмина, вся эта стратегия состоит только в одном: «играть с огнём».

Орбан:

В этом нет никаких стратегических интересов ЕС. Поэтому нужно призывать к прекращению огня, к завершению конфликта. Общество хочет мира, а не войны.
8 комментариев
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  1. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    Сегодня, 22:00
    Преступный режим Зеленского на Украине топчет не только русское гражданское население Домбасса, но и венгров и другие меньшинства.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 22:21
      Кого волнует, что думает общество в Евросоюзе? fool Никого. hi
      В Евросоюзе - демократия, а демократия - это диктатура демократов, в которой мнение граждан никого не интересует.
      Более того, демократов Евросоюза нисколько не интересует мнение глав государств, входящих в Евросоюз. Фицо просто застрелили с помощью имбицила, сожительствующего с украинкой. Орбану на всех площадках выкручивают руки, шантажируя финансированием Венгрии.
      Евросоюз - это диктатура демократов США. hi
      Байден - диктатор? recourse
      Байден - овощ. fool
      Диктатор - американские кукловоды, теневое правительство, БлэкРок и т.д., Ротшильды, Морганы и т.д.
      Все эти Клинтоны, Обамы и прочие - лишь говорящие марионетки.
  2. Enceladus Звание
    Enceladus
    +1
    Сегодня, 22:01
    вызывают у Венгрии и венгров особую озабоченность в связи с тем, что всё это происходит в соседнем государстве

    Мама моя... больше 2-х лет все поставляют кому не лень... а щас озаботились внизапна belay
    Когда там выборы? Уж больно на лебядиные песни смахиват... к выборам все такие. lol
  3. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    0
    Сегодня, 22:09
    а граждане Румынии удрали?
    или граждане Польши?
  4. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 22:11
    на Украине есть венгерское меньшинство. Многие из них призваны воевать на стороне украинских войск. Они сражаются и погибают.

    В ВОВ мадьяр в плен живыми не брали...(Исторический факт.)
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:13
    Не удивлюсь если на Орбана будет покушение ,Байден вспомнил Орбана в интервью Тайм.
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 22:20
    На Украине есть не только венгерское меньшинство,но и румынское,и польское и еврейское .Еврейское тоже воюет,но только из высоких кабинетов и с высоких властных должностей. . . winked
  7. Alex_Bora Звание
    Alex_Bora
    0
    Сегодня, 22:25
    Цитата: Carlos Sala
    Преступный режим Зеленского на Украине топчет не только русское гражданское население Домбасса, но и венгров и другие меньшинства.


    "...ДоМбасса..." !?

    Когда вы уже выучите, как правильно пишется и произносится название региона?
    Прочитайте хоть раз, почему он имеет такое название! От каких слов оно произошло?!

    Как же коробит жителей его от уродования названия их региона, да и не только их!